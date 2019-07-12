1. В оккупированном Крыму пропал Мустафаев Фахри Мустафаевич. Ему 38 лет. 10 июля примерно в 09:00 ему кто-то позвонил, после чего он срочно собрался и выехал, сообщив семье, что едет в Симферополь по делам. После 09:30 на телефонные звонки перестал отвечать

2. Полицаи задержали около 50 человек (в основном крымских татар), которые пришли под здание Верховного суда россии в Москве поддержать фигурантов первого бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”. Сегодня на судилище рассматривали апелляцию на приговор Зеври Абсеитову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Энверу Мамутову. Акция в поддержку крымских татар прошла сегодня и в Киеве у посольства страны-агрессора.

3. “Это издевательство”. Верховный суд рф при рассмотрении апелляционной жалобы уменьшил срок приговора фигурантам первого бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”: Энверу Мамутову с 17 лет на 16 лет и 9 месяцев, а Зеври Абсеитову, Ремзи Меметову и Рустему Абильтарову — с 9 на 8 лет и 9 месяцев .

4. Киев. Крымской судье-предательнице дали 12 лет заключения с конфискацией имущества. Это первый подобный приговор в отношении судей-перебежчиков с начала российской агрессии против Украины. Осужденная работала на оккупантов с 2014 по 2017 — потом ее выкинули

5. Феодосию рано утром снова трухануло: “Что взрывают опять? Или землетрясение? Люстра ходуном, стены трясутся. Центр”, “На Карантине в семь утра слышно было около 4 взрывов. Перед этим пролетел самолёт”, “На Чауде взрывали”, “На полигоне начались учения”, “В 7 утра, да. Стекла аж звенели”, “Да, это Чауда, в окно видно дым от взрывов”, “Вояки хулиганят”, “Из года в год учения в одно и то же время проходят, пора бы привыкнуть”

6. Более 2,4 тысяч ихтамнетов десантно-штурмового соединения из Новороссийска высадились на двух площадках в оккупированном Крыму в ходе совместных военно-террористических учений ВДВ и Военно-транспортной авиации оккупантов. Было задействовано более 40 самолетов Ил-76. Жители Керчи тем временем с утра не спят: “7 утра. Самолеты так разлетались, что даже страшно”, “Не разлетались, а шли ровным строем в одном направлении. ИЛ 76. Транспортные. Тебе страшно от грузовых самолетов?”, “Дох*ра умный, смотрю. У нас все что угодно может произойти. Лучше узнать, что происходит, чем части тела собирать с офигевшим @палом”, “Чтобы не было страшно, научись читать. Может, прочтёшь, что учения на Опуке сегодня”, “Автора поддерживаю. Не лучшее пробуждение под гул самолётов”, “Учения же на Чауде”, “Москали перепуганные тренируются”, “В Севастополе из-за самолётов, походу, вообще люди не спят”

7. Полезные санкции, которых никто не боится, становятся еще полезнее: сервис по поиску отелей Trivago вслед за Kayak и Momondo перестал показывать гостиницы в Крыму, объяснив свои действия санкциями

.

8. Очередная челобитная холопов из Крыма. Пайщики Потребительской кооперации Крыма пожаловались на т.н. “национализацию”: “Дайте нам, крымчанам, возможность жить и работать в цивилизованном государстве, а не в серой зоне под названием “Крым”, управляемой семейной кучкой бандитов и грабителей, которые, заручившись поддержкой некоторых структур в Москве, творят беззакония. Захвачено частное имущество Потребительской кооперации — рынки, магазины, земельные участки. Наверное, поэтому на прямую линию с вами не был допущен ни один вопрос из Крыма. Только мы, пайщики, пострадавшие от беспредела крымских властей, направили сотни вопросов, просьб, требований обуздать крымскую власть”. Ватники пожаловались, что для отжатия их частной собственности было привлечено “народное ополчение Крыма”, а также “частные охранные предприятия и органы внутренних дел”. 16 тысяч пайщиков потеряли свое имущество и место работы. Ваторылые напомнили путину его слова о том, что “в процессе воссоединения Крыма с россией никто не должен пострадать. Получается, что слова президента для руководства Республики — пустой звук. В марте 2014 года мы, как и все, искренне радовались, что Крым вернулся в родную гавань, но не знали, что это событие приведет к бандитской национализации, не знали, что потеряем свое имущество, честно построенное или приобретенное за сто лет работы Потребительской кооперации Крыма. Мы не работали только во времена гитлеровской оккупации, и теперь свернули свою деятельность по вине нынешних крымских властей”. Ватники потребовали от путина “вернуть их имущество и соблюдать конституцию рф”. Какие же они жалкие

Новини Путину остается бомбить Воронеж

9. Ватники Ялты начали собирать подписи под обращением к путину “о законодательном запрете установки заборов, перекрывающих вид на побережье и доступ к морю, поскольку надеяться на то, что вопрос решат местные власти, больше не получается”. О старте акции сообщила пропагандонша Екатерина Петухова, которая заявила, что “речь идёт о глобальном подходе по спасению южного берега Крыма от делёжки, от превращения его в Зазаборье”

10. Вода — реальный рычаг давления. Пустить воду в Крым — отодвинуть деоккупацию на неопределенное время, т.е. — предательство Украины. А вода — это колоссальная проблема. Пока за ее решение отвечает страна-оккупант и больше никто: “Проблем с водой в Крыму с каждым днём становится всё больше и больше. Так, жители Воробьевского сельского поселения Сакского района жалуются на перебои с водоснабжением и низкое качеством воды. Причиной этого стало просто колоссальное падение водотока, дебет которого за 20 лет использования обвалился на 70%. Особо остро это стало ощутимо за последние 5 лет. Но, несмотря ни на что, местная власть продолжает свою "старую песню о главном": все будет хорошо, мы все сделаем, мы ни в чем не виноваты и так далее. Вот, к примеру, председатель Сакского районного совета Россоловский Николай Дмитриевич заявил, что проблема с водой будет решена путём добавления линии из села Порфирьевка. Только он не учёл одну немаловажную деталь: воды-то там не так и много. Да и откуда ей взяться? Ощущается и резкое ухудшение качества воды, которое в скором времени непременно приведёт к катастрофе. Происходит это по одной простой причине: из-за пробуренных скважин, откуда берется вода, идет уже сплошная соль, которая неизбежно привела к сильному засолению почвы. И так, к сожалению, везде”, — написали на паблике Севастополя

P.S. Немецкая оккупация Крыма. Советская. Теперь — российская. Каждая из них принесла немало горя солнечному Крыму. В июле 1987 года на Красной площади в Москве состоялись митинги крымских татар, которые требовали от советского режима вернуть им Родину. И они отстояли право жить на своей земле, а совок развалился спустя четыре года… Каждый из организаторов трех оккупаций Крыма считал, что останется здесь навсегда. Но не случилось… Не сучилось остаться тогда, не случится и сейчас. Об этом стоит помнить тем, кто ежедневно совершает международные преступления, не имеющие срока давности.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!