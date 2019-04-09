|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Терпелка на нуле

663Читати матеріал російською

1. АЛИМ КАРИМОВ. В 6 утра в доме Каримовых раздался сильный стук. Алим быстро оделся и разбудил жену — Алие. Попросил оккупантов не шуметь, потому что в доме спал 3-месячный сын — первенец семьи. Год назад у пары была свадьба. Каримов — самый молодой из 24-х арестованных 27-го марта крымских татар. Сегодня ему исполнилось 25 лет

2. Активист крымскотатарского народа Решат Эмирусеинов вышел с одиночным пикетом в защиту своего сына, задержанного оккупантами 14 февраля и обвиненного в “терроризме”. Решат держал в руках плакат с надписью: “Мой сын не террорист”

3. Флешмоб в поддержку задержанных активистов, в домах которых 27 марта 2019 года прошли обыски, продолжается. Сотни неравнодушных людей в Крыму и далеко за его пределами принимают участие в знак солидарности в мирном протесте народа против бесчинства оккупантов

Новости Крымнаша. Терпелка на нуле

4. Прозревший пропагандон из Ялты Евгений Гайворонский, который 7 апреля вышел из изолятора временного содержания Симферополя после 12-ти суток ареста, в своем Фейсбуке обратился к арестованному “мэру” Евпатории Андрею Филонову: “Для вас и для вашей семьи шанс выжить — это покаяться перед Украиной, отказаться от фейкового российского гражданства и потребовать, чтобы ваш процесс рассматривали как преследование гражданина Украины оккупационным режимом. И уясните, что с бандитским оккупационным режимом договариваться не о чем”. Гайворонский отметил, что Филонова арестовали за то, что “он посмел заниматься бизнесом преступного клана Аксенова — изменением вида разрешенного использования земельных участков". Кроме того, Гайворонский написал: “Я уверен, что страна-агрессор скоро покинет нашу жизнь! В тюремной камере я написал заявление об отказе от навязанного мне фейкового российского гражданства. По сути, все паспорта в Крыму — фальшивые. Ведь даже Конституция рф признает, что Крым — это Украина. Поэтому все “российские паспорта” в Крыму это по сути — “аусвайсы” на манер тех, что выдавали фашисты крымчанам в 1941-1944 годах”

Новости Крымнаша. Терпелка на нуле

5. По уровню покупательной способности жителей малых и средних населенных пунктов оккупированный Крым в российском рейтинге занял 59-е место, попав в число “наиболее бедных регионов россии”. И это при том, что они еще и уровень средней зарплаты традиционно завысили. В общем, отличная витрина “русского мира” получилась

6. Провалом закончилась очередная оборона Севастополя: “Сегодня без объявления войны в 9:00 был совершен вероломный акт. Севэнерго тайком прокралась к рубильнику и лишила 400 семей, проживающих в СНТ Горный, электроснабжения. А большинство проживающих на территории СНТ имеют в составе семьи маленьких детей школьного и дошкольного возраста. А электроснабжение в таких местах проживания является ключевым способом выживания. Анонимно”. Выживайте, как диды

Новости Крымнаша. Терпелка на нуле

7. Безграмотная ватная обезьяна очень хочет попасть на материковую Украину без украинского паспорта: “Здравствуйте, может кто знает, как сейчас въехать на Украину без украинского паспорта, не хочется делать украинский паспорт это лишние проблемы. Но может быть кто-то ездит через материк, и знает можно как-то проехать без украинского паспорта, с русским заграном и крымской пропиской через материк, может в каком-то пропускном пункте пропускают. Анонимно пожалуйста”. Обезьяне ответили: “В Украину! В!”, “(Запоребрик пишет) На”, “На можно пойти. А поехать — в Украину”, “Увы, нет”, “Для россиян моложе 60 лет надо приглашение. С крымской пропиской и русским паспортом не пропустят нигде, а машину с крымскими новыми номерами конфискуют”, “Сиди на россии, нечего тебе там делать”, “Никак с крымскими документами!”, “Я езжу по украинским нового образца”, “Небось, на радостях выкинул старый украинский, а теперь не можешь туда попасть!?)))”, “Только с украинским паспортом. Ни по каким российским документам с крымской пропиской вас не пропустит украинская таможня”

Новини
Хорошие новости: российский крейсер готовят в утиль

8. Жители оккупированной Евпатории не могут нарадоваться очередному покращенню в виде столба посреди тротуара. Комментариев очень много, но в одном уверены все — к нанотехнологии причастна россия — уж слишком узнаваемый почерк

Новости Крымнаша. Терпелка на нуле

9. Ватник решил, что прогнувшиеся под оккупантов пропагандоны вдруг могут стать журналистами и начать освещать проблемы: “Почему канал Евпатория-ТВ не освещает новости Евпатории?! Суть новостей — практически положительная сторона, как работает золотой ключик, или очень подробно, как сыграла футбольная команда, и т.д.! А где же проблемы Евпатории, состояние здравниц, санаториев, их реконструкция, нехватка медперсонала в больнице, почему врачи уходят в частные клиники, чем кормят больных, какого качества продукты и многое другое?! Даже не соизволили подробно сообщить о задержании мэра, представляете?! Хотя интернет просто закипел этой новостью! Анон!”. Это негодование прокомментировали: “У нас нет евпаторийского ТВ, есть только исполком-ТВ”, “Гнать в шею Самошкина Р. — главный там у них. Кабель они там меняли за 7 (семь!) миллионов бюджетных рублей. Кто в курсе, тот поймет. А их инфо-политика (читай лизоблюдство администрации г. Евпатории) красочно и справедливо описана АНОНом. Народу непонятно, почему Евпатория-ТВ за три года не выпустила ни одного критического материала по поводу работы администрации Евпатории”, “Это суть всех СМИ в этой стране — умалчивать обо всём. Есть более важные проблемы: выборы в Украине, война в Сирии, проблемы в Венесуэле и т.д.”, “Наше ТВ занято только пиаром мэра было — что сказал, что думал, куда пошел, словно готовили биографию Филонова”, “Это канал администрации города. Ничего конкретного там нет. Кормленное медиа”

10. Севастопольские гардемарины не поняли юмора ночных косметичек, которые подняли в городе флаг Чечни. Зато без бандер?

Новости Крымнаша. Терпелка на нуле

P.S. Закончу выпуск сообщением нашего человека из оккупированной Керчи: “Сегодня в троллейбусе слушал о "российском Майдане" — именно так прозвучало. Терпелка у них, говорят, уж на нуле. И вообще, "в Крыму ещё ничего, а вот в россии полный звиздец". И "вот поляки молодцы, вышли против повышения пенсионного возраста и правительство в отставку ушло, вот бы и у нас так", — причитали ватницы”. Терпелка на нуле? Терпите-терпите, самое интересное еще впереди.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки