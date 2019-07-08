1. Появились подробности разрешенного оккупантами митинга в Армянске, на котором собралось около 150 человек, которые объявили Юрия Мешкова — первого президента Крыма, радостно встречавшего оккупантов — уполномоченным по переговорам с Украиной по возобновлению поставок воды в Северо-Крымский канал: “Мы хотим сделать хоть какие-то шаги, чтобы нас услышали, чтобы он (прим — Мешков) начал сотрудничать с украинской стороной. Если они считают эту территорию украинской, возможно, они не допустят, чтобы север Крыма стал пустыней. Без воды тут будет очень, очень тяжело. Власти утверждают, что набирают воду в кислотоотстойник, а она уходит из подземных слоев. Так что возможно, что Армянск останется без пресной воды или с соленой, непригодной для питья”, — заявил один из организаторов митинга Владислав Пивовар. А почему бы вам не обратиться к путину, чтобы он услышал вас и убрался из Крыма? А? Напомню, вчера советник Зеленского Даниил Гетманцев заявил, что, отключая воду в Крыму, “Украина вредит своим гражданам”. Очень мудак хочет помочь оккупантам с поставками воды.

2. Я, как крымчанин, против возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу — до возобновления полного контроля Украины над оккупированным Крымом! Готов ходить с ведром на реку Кача, чтобы смыть унитаз.

3. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по милитаризации россией Крыма, Черного и Азовского морей. Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против — 6, воздержались — 6. Согласно тексту, ПА ОБСЕ “вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета” и территориальной целостности Украины “в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы”. Россия пыталась убрать из документа слова о невыполнении ею Минских соглашений, а также слова с осуждением оккупации Донбасса и Крыма. Предлагаемая россией поправка также должна была исключить из текста резолюции слова о деоккупации Крыма. В ОБСЕ отклонили все поправки страны-агрессора.

4. В любой экскурсии и в любом путеводителе по Южному берегу Крыма вам скажут: до присоединения Крыма к российской империи южный берег не имел дорог и был диким краем. Все, что мы видим, появилось в ХІХ веке. Русня, как всегда, кормит нас ****м. Почему? Давайте посмотрим на примере Ласпи и Батилимана. Прочтите по ссылке интересный и познавательный рассказ о реальной истории Крыма.

5. “Украинцы массово едут в Крым на отдых”, сообщили оккупанты. Жители Крыма ответили: “Не обольщайтесь. Это едут крымчане домой и родственники крымчан!”, “Только приехали! На украинской таможне — одна машина! А на крымской — 17!!!! Всё искусственно задерживают!”. Кстати, на КПП видеокамеры показывают пустоту.

6. Партенит. Предупреждение местным жителям. На сей раз перекрыт вход в Айвазовское и на нижней проходной. Жители поселка комментируют: “Хочется просто плакать! Чувствуешь себя просто мусором, которым боятся замарать природу! Неужели не работают никакие законы?”, “Здорово ты про мусор!”, “Надо собираться и проводить митинги”, “И уехать с этого митинга всем вместе в грузовичке без окон!!!!”, “Вот уроды!!! Надо им платный въезд через поселок сделать!”.

7. Севастополь. Кача. Немецкая балка. Уникальный, любимый крымчанами уголок уничтожила россия. Срыли грунт для строительства “трассы смерти”.

8. Вяличия им хочется. Притянутый за уши “международный” статус сейчас почти у всех мероприятий в Крыму после 2014 года. Еще они любят щеголять “иностранными” туристами, всякими “фестами” и “официальными” делегациями из ватных парламентариев европейских стран.

9. В Партените оккупанты установили дидываивательные детские качели. В ужасе даже стекловата: “Кто ещё не видел — патриотическая детская качель. Партенит прославился. Когда эта власть загнётся, непременно надо для музея сохранить. Впрочем, сломают много раньше”.

10. Дорогі мої брати й сестри, вітаю всіх нас з Днем Військово-Морських Сил України! Я вірю в те, що жовто-синій прапор повернеться на свій флагшток. Слава вам, Слава Україні!

11. Во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные звания 36 отдельной бригаде морской пехоты (36 OБрМП) и Военно-морскому лицею, передислоцированному в 2014 году из оккупированного Севастополя в Одессу.

P.S. Меня напрягает фраза “там живут наши люди” — уж слишком часто её используют враги Украины, чтобы подыграть оккупантам, которые уже шестой год носятся с Крымом, как с гирей на шее. И вот мы снова слышим от представителя украинской власти о том, что “Украина вредит своим гражданам”, не давая воду Крыму. Не оккупанты вредят, а Украина! Но ведь как красиво звучит — “там живут наши люди”. А ватники тут же подхватывают идею с “нашими людьми” и цинично отвечают в ответ: “ЕСЛИ ОНИ СЧИТАЮТ эту территорию украинской, то…”, — то давайте нам воду, продукты, электричество (не скачущее и не пропадающее от дуновения ветра, а нормальное), пенсии и т.д., а уж за паспортами с Тризубом мы и сами смотаемся в Херсон… И мерзко, и противно слушать что одних с материка, что других из Крыма. Так вот, наши люди в Крыму, которые действительно НАШИ, посылают в далекое трехбуквенное путешествие советника Зеленского Гетманцева.

Наши люди, которые действительно НАШИ, прекрасно отдают себе отчет в том, в каких условиях они теперь живут на собственной земле и кто ОБЯЗАН, согласно Женевской Конвенции ООН, обеспечивать оккупированную территорию. Наши люди, которые действительно НАШИ, никогда не ответят “ЕСЛИ ОНИ считают Крым украинским…”, ставя условия и требования не к оккупанту, а к Украине, давя на жалость и делая это исключительно тогда, когда разрешат оккупанты, которые ничего не делают и ничего не разрешают просто так. Наши люди, которые действительно НАШИ, считали, считают и будут считать Крым украинским, не ставя при этом никаких “ЕСЛИ”. Никакой водой, качественными продуктами и прочими благами цивилизации вы не заставите предателей любить Украину. У них все это было, но они от всего этого отказались ДОБРОВОЛЬНО, побежав на оккупендум, организованный Кремлем на чужой территории для прикрытия военной спецоперации. “Там живут наши люди”. Вы услышали наших людей? Любой, кто попытается сдать интересы Украины и её граждан, прикрываясь красивыми фразами, рано или поздно ответит перед законом за “ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ”, если “наши люди” до него раньше не доберутся.

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