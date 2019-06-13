ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Смеющихся Искандеров больше не видно

49.7тЧитати матеріал російською

1. По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра (КРЦ), с начала 2019 года оккупанты арестовали 35 крымских татар по обвинению в “терроризме”.

Кроме того, зафиксированы случаи преследования людей, подозреваемых в участии в запрещенной на территории россии и Крыма религиозной организации “Свидетели Иеговы”. Помимо этого, оккупанты оказывают давление на архиепископа Климента

2. Вчера при въезде в Крым оккупанты задержали крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева — Гульсум Алиеву, которую доставили в гестапо в Армянске. Спустя некоторое время её отпустили. “Оснований для ее доставления в отдел полиции, как и для розыска, — не было. Это мелкая пакость оперативного сотрудника ФСБ Александра Компанийцева, который заведомо зная, что уголовное дело в отношении Гульсум закрыто, ставит ее в розыск”, — сказал адвокат Алексей Ладин

Новини
Новости Крымнаша. Ты, с*ка, к нам сюда этого монстра притащил, а теперь за бугор?

3. 8 июня 2019 года у политзаключенного Эдема Смаилова родился первый внук. Вчера, 11 июня, ребёнка с мамой выписали домой, но эти радостные минуты Эдем Смаилов не смог разделить со своей семьёй, не смог присутствовать на выписке своего первого внука, поздравить по-отцовски дочь

Новости Крымнаша. Смеющихся Искандеров больше не видно

4. “Кырымлы и их государство показывают великую историческую субъектность и перемогу, вопреки всему, над сильнейшим врагом того времени — Османской империей. Разрекламированное сватовство московского князя к феодоритам в 1474 году- это ничто иное как пресмыкание перед слугой хана — доказательство низкого статуса Московии”. Крымский татарин продолжает знакомить нас с историей Крыма. Прочтите по ссылке. Секте свидетелей “исконной русскости Крыма” читать только с валерьянкой

Новини
Новости Крымнаша. От “освободителей” до “свиней” — миссия выполнима

5. На пункте пропуска “Каланчак” на админгранице между Крымом и Херсонщиной 11 июня сотрудники Нацполиции АРК и Госпогранслужбы Украины задержали разыскиваемого участника незаконного вооруженного формирования “самооборона Крыма” Степана Резуника, 29.03.1984 г.р. Вечером он был арестован. Преступник, которому грозит от 3 до 8 лет, заявил, что ехал на материк, чтобы восстановить украинский паспорт, а потом отправиться на заработки за границу. У него вся семейка сепаров. Особенно женка сильно отдубашенная скрепой по голове. Активно поддерживают российских боевиков на Донбассе. Брат Резуника был сторонником Гитлера, но умер в 2016 году

Новини
Новости Крымнаша. Оккупанты выдавливают всех, включая предателей Украины

6. Элита полиции Усть-Зажопинска приехала собрать дань с ялтинцев. Сегодня собирают с уличной торговли. Заодно и скрепным туристам интересно — им предлагают поглядеть аттракцион, как 10 полицаев выбивают денежку с вырастившей 3 огурца во дворе бабушки

Новости Крымнаша. Смеющихся Искандеров больше не видно

7. Залитые стены и потолок, который частично обрушился: последствия затопления Воронцовского дворца, которое произошло в результате очередной нанореконструкции. Свою криворукость оккупанты списали на “ветер”

Новини
Новости Крымнаша. Мир будет только при полном уничтожения эрефии

.

8. Здравствуйте. “Свежие” новости из “курортного” Крыма. На базах отдыха в г. Саки воняет дерьмом и ссаниной. Больше ничего не происходит. Жду шутейки про название города.

9. Гурзуф. Хотите на пляж? Плывите морем, лезьте по скалам: “Раковая опухоль распространяется! Уже доползла до бухты Чехова. Сегодня с детьми пришла на Чеховку. Меня в прямом смысле слова послали и сказали, что на пляж нельзя! Засуньте свою прописку и пропуск (в бухту) в жо…. Аргумент такой: на пляже все пьют и бросают мусор. Хотите на пляж? Плывите морем. Лезьте по скалам. Что?! И главное, все таким хамским голосом и так грубо, они прям кайфовали от своей власти. А я стояла и … Артек, Гуровские камни, Кипарисный, теперь и Чеховка. Дальше что, на очереди спасалка?”

Новини
Путина выбрал не Ельцин и даже не КГБ

10. Пропагандоны оккупационной администрации Севастополя проиллюстрировали новость о фестивале оркестров Росгвардии кадрами, на которых запечатлен оркестр Нацгвардии Украины. Соскучились?

Новости Крымнаша. Смеющихся Искандеров больше не видно

11. Армянск. Русофоб-Фирташ денег на Титане не платит. Вата воет: “Сегодня праздник — День россии, а деньги опять зажали. И так постоянно: как праздник, так нет денег. Мрази, одним словом. А в четверг или пятницу процент дадут. Просто обалдеть. Руководство — 100% русофобское, им все равно на людей. А еще в депутаты лезут. Ну и где наш Профсоюз, который типа за людей? Ну и кто они после этого?”

Новости Крымнаша. Смеющихся Искандеров больше не видно

12. Шакал крымскотатарского народа Руслан Бальбек с особым цинизмом измывается над соотечественниками, которых россия подвергает ежедневному геноциду — гибридной депортации. Коллаборант поздравил “россию-мать с днем рождения” и написал, как счастливы все народы, “населяющие ее”

Новости Крымнаша. Смеющихся Искандеров больше не видно

Новини
В России иллюзия победы

13. Крым комментирует празднование оккупантами Дня россии: “Нищета, нереально высокие цены, враньё с экранов телевизора, нищие пенсии, закрыты заведения, отсутствие туризма, показуха, чиновничья власть, налоги, кругом запреты. Кучи невыполненных обещаний. Смертность возросла в 3 раза. Явно не прогресс. Судя по результатам голосования (прим — голосование в ВК-паблике показало, что россии уже не рады), мнение крымчан сильно изменилось с момента референдума. Если так и дальше пойдёт, то могут и отсоединиться”, “Не знаю, как в других отраслях, я занимаюсь проблемами людей с ВИЧ статусом. Ситуация ухудшилось намного. Пять лет перебои с реактивами для отслеживания вирусной нагрузки, клеток. Схем лечения — по пальцам, схемы меняют без медицинских показаний! На сайт заходишь — так по всей россии. Все это жизненно важные вещи. Я не горю любовью к Украине, но при голожопой Украине было всё. СМИ россии показывают, что там жопа полная. Там люди принимают современную терапию, и нет перебоев!”, “Жизнь становится всё лучше и лучше, но только не наша”, “Мое мнение о россии было другое”, “Блин, уроды путинские, празднуем развал великой страны, когда кучка продажных тварей уничтожила всё, лишив народ будущего”, “С дном россии!”, “Балет по телевизору будет?”, “Что-то и праздновать не хочется”

Новости Крымнаша. Смеющихся Искандеров больше не видно

14. В росси день россии отметили очередными массовыми задержаниями.

15. Послы Европейского Союза 12 июня договорились еще на один год продлить запрет на инвестиции в аннексированный россией Крым. Официально на уровне министров санкции, которые “идут только на пользу”, будут продлены в течение следующих двух недель

P.S. Завершу выпуск наблюдениями жителя оккупированного Севастополя: “С улиц практически исчезли футболки с физиономией путина. Да и смеющихся Искандеров больше не видно… У ватников любовь прошла! Но все еще прет запоребриковый контингент, для которых “разрушенный Украиной Крым” кажется внеземным раем. Только на этих скрепоносцах можно увидеть путина или, например, надпись: RUSSIA. Но вот ржущих над санкциями Искандеров больше тоже нет. Отсмеялись…”.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
Поділитися у Facebook
82
Коментарі
21
49
Смішно
156
Цікаво
65
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Эх... Печально но факт.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как не злобствует Крымская баба, а уровень жизни в Крыму выше, чем в Украине! Потому и бесится! Средняя пенсия в Крыму 220 дол.,( в Украине 90) Пенсионерка, из Симферополя, учительница со стажем 35 лет получает пенсию 18 тыс рублей. Средняя зарплата врача- специалиста 38 тыс. рублей. Газ для населения 2.6 рубля за куб (1.3 грв), а в Украине 11 грв. Бензин А-95 в Крыму 21 грв, а в Украине 31 грв Коммунальные платежи в Крыму составляют 12-14% от зарплаты!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha: "Средняя пенсия в Крыму 220 дол". А вот и неправда! Нечего порочить Крым! Минимальная пенсия в Крыму больше $8 тысяч в день https://www.klerk.ru/buh/articles/481118/. А средняя между минимальной и пенсией чиновников никого не интересует.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Kuksov Micha, евпатий, ты клоун, покупательская способность и прожиточный минимум. Вот те ответ на твоё Россия вперёд, иди заканчивать школу, олух.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Решетников Александр
Решетников Александр
Отключены все веб-камеры пляжей Крыма.. Шестой сезон - жалкое зрелище. Не буду скрывать, даже у меня есть товарисч, который вот просто всем назло решил съездить. Гавнистая личность, в долгах как в шелках, сиделец. Нашел себе мать одноночку и какось-там бедуют, но, понятно любовь-морковь закончилась уже давно, и просто катится все куда-то.. По риезду пел "все зашибись", но в этом году "та не.. только Кирилловка"..
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
Решетников Александр, Жалкое зрелище Кирилловки, Железный Порт, Одесса, Грязь, тина, пустые пляжи, грязное море. Слышен восторженный визг свидомитов, которые спустились с гор
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel