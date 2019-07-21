1. “Он гражданский журналист, блогер, стример, то есть, он один из первых, кто не побоялся и начал приходить на суды в отношении крымских татар, освещать данные события. На тот момент — это 2014-2015 годы — для спецслужб это было болезненно, так как стояла задача зачистить все информационное поле в Крыму, что они успешно и делали, когда проводили обыски у профессиональных журналистов, которые пытались писать правду о происходящем в Крыму” — прочтите историю Наримана Мемедеминова, которого оккупанты репрессируют за его активную гражданскую позицию и бесстрашие.

2. 2526 жителей Крыма и 672 жителя Севастополя временно сменили место голосования на выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля. Больше всего крымчан и севастопольцев намерены проголосовать в Киеве — 859 и 204 соответственно.

3. Жители Крыма жалуются, что в местах проведения военно-террористических учений оккупанты полностью отключают мобильную связь, которая и без того отвратительно работает, а теперь еще и нехило подорожает: “Кто знает, что со связью? Даже переадресация не идёт. Пионерское (прим — Симферопольский район)”, “Военные учения шли, вот и связь порубили. Кстати, про связь актуально для тех, у кого МТС. Все уже в курсе про изменения в тарификации?”, “Правда, что будут за первую минуту снимать?”, “Да. Первая минута — рубль, в рамках одного звонка. А у меня все разговоры по работе до одной минуты. И могу за день раз десять позвонить”, “Пионерское, похоже, сегодня под колпаком находилось. В Доброе уехал — всё норм”, “Что-то не так с этим Пионерским — вчера самолёты, сегодня связь”, “Вертолёты вчера учебные летали”.

4. Оккупанты в Керчи провели очередной шабаш “Керченский десант “Дорога мужества”. Посреди Керченского пролива во время форсирования в бронемашину начала поступать вода. Было несколько хлопков и двигатель заглох. Бронемашину вместе с ватой на борту взял на буксир спасательный катер. Жители Керчи прокомментировали: “Твою дивизию! Лишь бы не работать и возлагать, возлагать, возлагать”, “Чего-то Северную Корею напоминает”, “В Крыму в последнее время одна военщина. Через несколько лет Крым станет военной закрытой базой рф, а на ЮБК будут отдыхать любовницы и жены чиновников и генералов”, “По-моему, это перебор с бронемашинами”, “Всё-таки есть Нептун в море!!!!!!!”, “Минус один в бою”, “БТРы вместо круизных лайнеров! По-нашему!”, “Где люди находят столько свободного времени для занятий всякой …”, “Это российские народные традиции. У них так всегда. То танк заглохнет, то подлодка утонет, то авианосец весь мир задымит. Прорыв, короче”, “-1. Ваш ход, ФСБ”, “А где экологи?”.

5. Ватница удивлена, что водитель, на номере авто которого написано “Вежливые люди россии”, оказался “падлой”. Просит “предостеречься от водителя данного авто с такими номерами”, который ведет себя на дороге как король, создает аварийные ситуации и матерится вслед тем, кого подрезает. Странно требовать от падлы с надписью “вежливые люди” быть человеком.

6. Руководство лагеря “Лучистый”, где отравились 52 ребенка и 5 вожатых из Татарстана, отказалось принимать их обратно после выписки из больницы. Всех отравившихся понаехов раньше срока выдворяют из Крыма. Вот это паруськи.

7. Сезон сезоныч глазами нациста Горного: “Коктебель-2019. Каким запомнится этот сезон, какие результаты и какие финансовые итоги сезона? Однозначно можно говорить о снижении турпотока и платежеспособности отдыхающих”.

8. Снова понаехавшие и местные выясняют отношения: “Админ, выложи анонимно, пожалуйста. В этом году реально отношения между местными и приехавшими с материка очень ухудшились. Почему-то часть из приехавших вдруг посчитали себя кормильцами и хозяевами Крыма и госпОдами над крымчанами. Считаете, что можно легко и без ответки сказать в лицо человеку, что Крым — дерьмо и жители отсталые, что "у нас на материке всё делается иначе, а вы тут дикари". С чего вы решили, что мы это должны принимать молча, боясь поднять глаза на "господ"? С чего вы решили, что можете указывать, как нам жить? Вы посмотрите на свои скривленные гримасы, когда вы заходите в кафе. У вас-то всё лучше. А в чистом итоге вы показываете, что не обучены элементарным правилам этикета, поведения в общественных местах. Про москвичей я вообще молчу. Вас не любят по всей стране. Это диагноз. Запомните, отношение тут к вам — это зеркальное отражение вашего отношения к нам. Не мы вас сюда приглашаем, а вы едете подышать/покупаться/жить к нам, в наш дом! Многие из нас не связанны с курортом, и мы не прислуга. Всех же нормальных мы всегда рады видеть у НАС в гостях!”. Ответы: “(Из Донецка пишет) Не, ну а что, россияне считают, что они спасители крымчан и те им теперь по гроб жизни обязаны. Смиритесь”, “(Из Москвы пишет) Россияне многие недовольны теперь, что Крым "наш".

Подумайте, почему?? Может, и оттого какая-то обозлённость сейчас”, “Не анонимно полностью поддерживаю, кто написал данный пост”, “Соглашусь с автором на все 1000%! Очень мало хороших и адекватных отдыхающих! Большинство просто хамло! А то, что нет развития в лучшую сторону, так это вопрос к властям!!!”, “Очень любят обращаться к местным на "ты". Как бы барин приехали. Попробуй в ответ ему тыкни. Жаба давит за 10 рублей — торгуется до судорог”, “Приехали к нам дорогие россияне, зашли на работу свой технический вопрос решить, это им нужно, а не нам. Так из 7 человек только 1 поздоровался. Реально местных за аборигенов с тумба-юмба считают — до них у нас ничего не было, все на пальмах сидели”, “Согласна, в этом году совсем офигевшие морды. Заходят в магазин и продавцу говорят: вы должны нам чуть ли не в ноги кланяться, красные дорожки стелить. С каким тоном обращаются, а потом пишут, что местные к ним так. Правильно и делают!!! Короли нашлись. В своем болоте квакать будете”, “Очень видна разница между приезжими из россии и Украины. Россияне никогда не здороваются и делают вид, что меня вообще нет на рабочем месте. Высокомерие и презрение — отличительная черта”, “Это просто отсутствие элементарного воспитания. Им неведомо, что при входе куда-либо надо здороваться и т.д. Менталитет разный”, “Да, в этом году быдло как никогда”.

9. Сьогодні 1952-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Завершу выпуск сообщением из Севастополя: “Стал свидетелем того, как в "Метро" семья отдыхающих спорила, сколько пачек макарон им взять, чтобы хватило до конца отпуска. Считали дни, и на каждый день брали пачку. ОНИ НА ОТДЫХЕ ЕДЯТ МАКАРОНЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Каждый день МАКАРОНЫ!!! Скрепные туристы, которых мы заслужили”.

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