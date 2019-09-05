1. Крымская правозащитная группа в августе зафиксировала 5 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии оккупантов. Всего за годы оккупации в армию любителей сорванных нашивок призвали 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

2. У знакомой сын не придумал ничего лучше, как пойти на контракт к оккупантам. Теперь возвращается в цинковом гробу. Про обстоятельства его смерти никто ничего не знает. У других сын был в Сирии. Получил контузию. Не знаю, как это комментировать…

3. Понаехавший из россии Лаки Ли вышел из изолятора временного содержания в Симферополе, где провел десять дней после того, как оккупанты задержали его на фестивале в Судаке, после чего посадили. Рашист после освобождения заявил: “Я объявил ее (голодовку) еще до решения суда… Буду держать столько, сколько безопасно для моей жизни и здоровья. Точно до понедельника. Цель — привлечь внимание президента россии Владимира путина к проблемным вопросам современного российского общества, к тому, что мир, дружба, миротворчество, единение, согласие в обществе, дружелюбие, оказались под запретом, выброшенными из информационного пространства. И, таким образом, повторяется урок Гитлера”.

4. “Едут отсюда не безработные, не авантюристы (те, наоборот, приезжают из Краснодара и Чечни), уезжают успешные обеспеченные люди. Бросают бизнес, квартиры, и уезжают. Это — тренд этого лета”. По ссылке прочтите мнение крымчанина о жизни в оккупации.

5. Первая волна уехавших из Крыма — богатые и социально активные. Вторая — IT сфера и высокооплачиваемый персонал. Теперь уже третья волна — уезжает малый бизнес. Если уедут еще врачи и преподаватели, то Крым окончательно погрузится в каменный век.

6. Гоблин заявил, что в Крыму этим летом отдохнули “5 млн 800 тысяч туристов”. Крымчане и даже рашисты высмеяли очередную ложь коллаборанта: “Дааа уж! Сезончик точно удался! Поплавали в канализационных водах, надышались канализационными газами. Тавриде название придумали — трасса смерти. За продуктами, бензином и фруктами гоняли за мост, кто рядом с Керчью живёт. Ну, про Ялту и Севастополь ничего не скажу, всё-таки "открытки Крыма". Но цены сильно кусались, а покупательская способность резко упала. Если такими темпами пойдет, то в Крым только экскурсионные автобусы из Краснодарского края будут ездить”, “Если гостям цены "кусачие" показались, то каково нам, жителям, жить с такими ценами?”, “Странно, так много туристов, а денег все равно нет”. Возмутился и нацист Горный: “Карл! Почти 6 млн туристов! Представляешь! Вот и в Крыму появился сказочный сказочник Сережа. Почему, когда приходят во власть, теряют связь с реальностью, мозги и совесть?”.

Песчаное, Бахчисарайский район Twitter

Песчаное, Бахчисарайский район Twitter

Мысовое, Татарка Twitter

Мысовое, Татарка Twitter

Судак Twitter

Евпатория Twitter

Кайгадор (Орджо) Twitter

7. Ялта. Писал как-то про живущих в своих машинах “богатых отдыхающих”. Тут рекордсмен наметился. Живёт в машине возле АЗС ТЭС напротив мясокомбината уже более 1,5 месяцев. Машина не брошена, а именно обитаема

8. Еще один понаех застрял на рубеже 2013 и 2014 годов: “Подскажите, есть ли в Феодосии отделение Сбербанка россии либо банкомат?”. Ответы: “В Крыму вообще нет Сбера”, “Есть, конечно, в 2014 г”, “Хорош людей троллить”, “А что, много нужно, они сами нарываются (на троллинг), тут даже повод не нужен, сплошное лохопендро”, “Админ, а зачем выставлять такие тупые вопросы, на которые ответ и так ясен?”, “Только в Тамани”, “Размечтался”, “Парадокс: был при укр рос банк”, “(Понаехавший) Братан, Сбера нет ваще в Крыму — ни одного банка и терминала. Это оч большая проблема, сам мучаюсь с этой хернёй, хоть бы о людях подумали, блен”

9. Илья Большедворов — понаехавший до оккупации в Крым из российского Братска. Хотел россию построить в Крыму, а получилась какая-то федерация. Бузит теперь: “Не пройдет и полгода, как те, кто сегодня во все горло кричит “Майдан не пройдет, не ходите на митинги”, в своем большинстве будут кричать о пользе гражданской активности на тех самых митингах. Может, пройдет чуть больше времени, но к выборам 2021 года — 100%”

10. Алуштинская вата немного поскулила, но бунта не вышло: “Дворец пионеров в Алуште стал недоступен для жителей и отдыхающих. По словам охраны, отныне и навсегда доступ в парковую зону Дворца пионеров ЦДЮТ будет осуществляться по спецпропускам и спецразрешениям. Вызвано это прежде всего желанием обезопасить наших детей от маньяков, педофилов, террористов, которые, по мнению некоторых, просто наводнили наш город. Последний тихий уголок набережной изъят из пользования гражданами. ПРОЩАЙТЕСЬ С ЭТИМ ПАРКОМ. Еще один сюрприз. За пять лет движения к "Крымской мечте" мы ничего не приобрели от того, что было незаконно отнято Украиной, но к этому прибавились еще новые потери, но власть маскирует все тротуарной плиточкой. Правда, порой опасность исходит не от террористов, а от самих детей, как это было в Керчи и как это часто случается в учебных заведениях США. Значит, будем оборудовать входы в школы и парки рамками, будем обыскивать всех посетителей, будем оборудовать видеокамерами, и все это будет изыматься из скудного бюджета образования или родительских зарплат. Впрочем, все это лирика. Главное, нет больше парка для всех. Поставили новый заслон педофилам и маньякам”. Комментарии: “Пора выходить! Офигели вообще. Везде заборы, частная собственность и прочая хрень. Обещания Владимира Владимировича — это пердеж в ведро. Скоро все у нас отнимут благодетели двуглавые”, “Куда ты собрался выходить?”, “Отстаивать свои конституционные права”, “Скоро вся страна выйдет. Только идиот не может видеть происходящего”, “Ужас. Да что творится в этом городе? Задушили уже горожан. Пора выходить, ребята, пора”, “Это мы за этим возвращались? Путятишна рассказывал, что всё отберут у олигархов украинских и отдадут крымчанам! Я в упор наблюдаю, что отняли у тех — отдали этим! Хотя бы тот же "политех" — при укре отдыхали дети и он принадлежал стране! А сейчас он принадлежит кучке чиновников бывших и нынешних! Это просто посмеялись над нами и отобрали всё, что при укре ещё не успели отобрать!”, “Алушта уже не та. Алушту захламили так, что вообще помойка, особенно единоросская власть”, “Это точно. Наш город-курорт — не курорт: ни фонтана, ни парка, ничего уже нет — одни заборы”

P.S. Завершит выпуск мнение жителя Севастополя: “Общаясь со старым знакомым, понял, что ватник — это вовсе не про политику. Ватник — это человек с черно-белым мышлением, выбирающий самые простые ответы на сложные вопросы, и считающий себя всегда правым. Ну, и как правило низко или формально образованный субъект. А политика… они просто по-другому не умеют. Всегда выбирают себе господина и молятся на него”.

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