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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Сказки кончились, не начавшись

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1. Путлерюгенд. На Приморском бульваре в Севастополе в “День физкультурника” оккупанты устроили показательные детские выступления по боевым искусствам.

Дети в камуфляже с автоматами и “ножами” показали, как “снять часового” и “добить противника”

2. Коллаборанты в Крыму по приказу Кремля бросились комментировать поднятие украинского флага над Судаком в честь погибших 6 августа от рук российских оккупантов морпехов. Т.н. глава фейковой “украинской общины Крыма” Анастасия Гридчина заявила: “Некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки. Видимо, хвастаться, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом”. Сергей Цеков поднятие флага назвал “мелкой провокацией”. Владислав Ганжара в желании выслужиться перед оккупантами пошел еще дальше: “Мы принимаем украинских туристов, бережно относимся к украинской культуре, языку и искусству, но мы не допустим таких провокаций. Также хотелось бы сказать, что украинский государственный флаг никогда не будет поднят в Крыму, это удел провокаторов и фантазии националистов”. Бомбануло и у прогнувшегося Ефима Фикса: “У нас в Крыму нет оснований, чтобы что-то такое можно было сделать. За этой провокацией ничего не стоит. В ближайшее время будем встречаться с судакчанами. Украинская история забыта и снята с повестки дня”. Судя по риторике, бомбит у русни очень сильно

Новости Крымнаша. Сказки кончились, не начавшись

3. Ватному Сандрику из Судака “тревожным шёпотом рассказали”, что “комитетчикам не позавидуешь — насчет того флага, который над городом до рассвета “небратья” подняли”

Новости Крымнаша. Сказки кончились, не начавшись

4. Кошмар Херсонеса в говени! Оказывается, это дикое нечто в виде деревянных дорожек балалаечники стелят по земле, потому что у них в Сибирях раньше так дорожки выкладывали, чтобы по грязи не ходить. Никакого отношения эта дичь к истории сакрального украинского Херсонеса не имеет!

Новости Крымнаша. Сказки кончились, не начавшись

5. Симферополь. Вчера пилили деревья в парке Шевченко. “Мэрша” Малиенко на вопрос общественности ответила, что “в парке НИЧЕГО НЕ ПИЛЯТ”. Вот так… нам показалось. Ври и не красней — ты в говени!

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6. Только мне кажется, что россия в Крыму применяет привычную ей тактику выжженной земли? Иначе объяснить массовую вырубку зеленых насаждений, в том числе реликтовых и краснокнижных, в городах Крыма я объяснить не могу.

7. Паблик Ялты. Автор из Симферополя, и знает, о чем говорит. Гурзуф доканали: “Я сейчас в Гурзуфе. Такого бардака, уродства не видел! Из прекрасного места за несколько лет сделали задворки африканских местечек. Просто нет слов!!! Гурзуф был прекрасной сказкой — отдых, расслабуха. А сейчас полный беспредел, набережная полна цыганщины, бардак! Где “вожди” этого прекрасного посёлка? Или деньги глаза закрыли?”

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8. “На автовокзале как раз вчера только вспомнил о прелестях действительности руССкого мира — клетки для людей”, — написала жительница Ялты о заборах вокруг вокзала

9. Туристы в Новом Свете уже пованивают: “SOS. Почему в Новом Свете уже четвертый день нет воды? Пару дней назад говорили, что все бассейны пустые! Когда дадут воду?”

10. Денег нет, а вы метите! Дворникам Севастополя третий месяц зарплату не платят: “В Черный список фирму Сити Комфорт Сервис — не выплачивают зарплату дворникам уже третий месяц. Директор Мухамедзянов Эльнар. В прокуратуру писали — толку ноль. Как зимой сидели 4 месяца без зарплаты, так и сейчас. И нет на него никакой управы, упырь. Прошу анонимно”, “А как же вы голодными метёте? Соберитесь коллективом и на контору к нему, можно метлу в очко”

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11. Мост оккупанты построили, чтобы вата в россию ездила получать то, что давала им Украина по месту жительства. Да и выбор разных всяких плюшек был невероятно огромен: “Кто ездил через мост получить Western Union? Куда и в какой банк лучше? Выдают в валюте или конвертируют? Анонимно”. Ответы: “В Анапу в Уралсиб банк. Выдают в валюте”, “Кубань-кредит в Темрюке”, “Как предателям, тепло живется? При Неньке проще было?!!!”

12. Надеюсь, в Крыму нет никакой ядерной российской хйни…

P.S. Завершу выпуск наблюдениями жителя Севастополя: “Сидим в компании. Почти все занимаются либо строительством, либо недвижимостью. По взглядам — от ваты до бандеровцев. Общаемся. Зашёл разговор, что очень много земли уходит через торги, проводимые "властями"… Уходит во владение понаехавшим россиянам. Ну, прямо очень много. "Вот вам и "Крым наш", — с грустью промолвил главный суперватник… Сказки кончились, не начавшись”.

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Хай автор не думає...звісно, що вже на другому році, ядерні боєголовки розмістили в Криму..
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Какелы! Вы так рискуете вообще потерять этого лошка! Уже писать не о чем ему. Переведите на более ответственный участок.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"..Помимо Крымский мост, трасса "Таврида", Таврическая и Балаклавская ТЭС, аэропорт Симферополя, реализуются проекты по обновлению внешнего облика ряда курортных городов и поселков Крыма. реконструируют набережные и берегоукрепительные сооружения в Ялте, Симеизе, Евпатории, Коктебеле, Приморском, Саках, и других городах и посёлках. Характерно, например, что набережная Симеиза начала разрушаться еще в 1992 году, но никакого ремонта сооружений за эти годы произведено не было. Теперь на объект, включая проектные изыскания, было выделено 258 миллионов рублей. ПОЭТОМУ И МНОГО ЗАБОРОВ!! Уничтожают грязные следы украинской оккупации!
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Kuksov Micha, і як паркани і грати допомагають в боротьбі з тероризмом? Дебіли... '
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