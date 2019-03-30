1. В Симферополе возле здания судилища люди, которые пришли вчера поддержать задержанных ранее крымскотатарских активистов, организовали флешмоб. Они держали в руках листы бумаги с надписями: “Мы — Крымская солидарность” и “Верните 166-ти детям их отцов”

2. Оккупанты выдернули из толпы и задержали участника флешмоба Таира Ибрагимова, а позже составили на него “админпротокол”

3. У этих людей уже не первый месяц “ищут” что-то запрещенное. Они — активисты организации “Крымская солидарность”. Эта инициатива освещает обыски, поддерживает заключенных и их семьи. Лутфие Зудиева и Дилявер Меметов рассказали о страхе, храбрости и поддержке

4. Прозревший и арестованный оккупантами ялтинский пропагандон Евгений Гайворонский, который в 2014 году радостно встречал оккупантов, написал заявление с просьбой “считать его гражданином Украины”, выданные орками аусвайсы назвал “незаконными документами”, а все происходящее в Крыму последние 5 лет — “неконституционным”

5. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила об ухудшении ситуации с правами человека в аннексированном россией Крыму: “Против откровенных критиков незаконной аннексии полуострова российской федерацией продолжает активно проводиться политика притеснения, угроз и запугиваний. Эти репрессии часто направлены как против активистов и выдающихся представителей крымскотатарской общины, так и против проукраинских активистов и общественных деятелей”

6. В оккупированной Алуште ввели ограничения на проезд к кладбищам — теперь горожанам надо брать разрешение, чтобы приехать к могилам усопших. Установлены таблички, предупреждающие о штрафах за “несанкционированный проход”. Пропуска на въезд можно получить только по вторникам и четвергам с 10 до 12

7. Ватники дождались обещанной оккупантами российской медицины, но она им не понравилась: “Все, что нужно знать о бесплатной медицине в Крыму. Была сегодня в детской республиканской больнице. Операцию по удалению аденоид назначили, внимание, на 2020 год. А почему не на 2025? (+ документ)”. Комментарии: “К сожалению, такой бардак в любой больнице. В наше время быстрей кони двинешь, чем попадешь к врачу”, “Ждём подпольных операций на дому”, “Реально через год назначают!!!! Я с ребёнком просто в шоке была… Через год… Я даже переспросила”, “А чему вы удивляетесь? Открываете паспорт, смотрите, в какой стране вы живете, и делаете выводы”, “Зато четко на 8:30. Если опоздаете, то перенесут на 2025”, “Аденоиды — это фигня. У меня ребёнок с 2 пороками сердца (новорожденный). Ждали УЗИ с мая — назначили на 30 августа. Естественно, делали все платно”, “Мы тоже столкнулись с этой ситуацией. В прошлом месяце записались на апрель 2020 года. В Генезисе стоимость операции 25 и 35 тыс руб. Очередь — неделя”, “В детской запись к эндокринологу в четверг в 14:00, и только 6 человек. Только вдумайтесь — раз в неделю 6 человек. Это как вообще?”, “Саботаж работы идет по всему Крыму, в нем принимают участие почти все госструктуры”, “Эта оптимизация бесплатной медицины уничтожает саму медицину. Доктора вынуждены работать по кучам стандартов, выписок, приказов. Лечить некогда. Зарплаты низкие для такого нашествия бесплатных больных. Отсюда и качество лечения. Пойдете в частную клинику, сделаете операцию, будете счастливы! Зачем рисковать здоровьем в этой стране, где всё ради денег и пыли в глаза населению?”

8. Лекарства в Ялте настолько подорожали, что скоро будем дарить их на День рождения — чтобы дожить до следующего.

9. Наглухо отбитый ватник из отравленного Армянска Юра Кудашкин опубликовал в местном паблике видео понаехавшего из Челябинска рашиста Олега Агеева под названием: “Армянск. Оккупанты делают город-сказку”. В самом видео показаны новые дома, которые оккупанты построили для нескольких тысяч завезенных из россии ФСБшников, несколько заасфальтированных улиц, но большая часть из продемонстрированного в сюжете сделана еще до оккупации, включая отлично уложенную плитку, которой восторгался рашист. Кроме того, рашист заявил, что квартиры в новых домах получили и местные жители, что является ложью. Поэтому местные жители прокомментировали “город-сказку” так: “А почему всё, что плохое или плохо сделали, не показали? А? Засланный казачок”, “Ага, сказку мы еще в том году ощутили”, “Че не снял дорогу во дворе возле садика?”, “Потому что один видит в луже только лужу, другой, глядя в лужу, видит звезды”, “Подобного бреда мы ЕЩЁ не видели и не слышали. Квартиры дали только военным”, “Это все было при Украине. Турник поставить — делов-то!”, “Чувак вообще к сюжету не подготовился. Не разобрался, что и когда отремонтировали, говорил всякую чушь”, “Бред, плитке уже как лет 20, а у него она новая”

10. Вслед за “Генбанком” к процветанию идет и “РНКБ”, который продолжает закрывать отделения на острове невезения. На месте закрытых отделений российских недобанков появляются казино (“Ставки на спорт” и прочая хрень) или ломбарды

11. Крым зазаборивается. На базе КЧФ в самом центре оккупированного Севастополя строят забор вдоль моря, свободный доступ к которому будет закрыт. Да и сам забор выглядит жутко страшно — как на стройплощадке. Зато без бандер!

P.S. “Севастополь. Мимо проехал автомобиль с флагами “Л/ДНР” на крыше. Давно этих полоумных не было видно. Раньше на остановках в фейковых медальках песни пели, да на перекрестках в камуфляже без конечностей попрошайничали. Потом попрятались по норам… А теперь снова достали тряпки. Сепаратизм, как и шизофрения, обостряются весной”.

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