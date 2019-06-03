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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. "Русский мир" оставил их ни с чем

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1. Хорошо долбанулись головой. В Госдуре объявили тендер на исследование “оценки ущерба, нанесенного Республике Крым и городу Севастополю политикой Украины в период с 1991 по 2014 год”. Оккупанты заявили, что это повлияло на “право разговаривать и обучать детей на родном языке, право на доступное здравоохранение, право на благоприятную окружающую среду, права русских и национальных меньшинств на развитие собственной культуры, а также целый ряд других прав граждан Крыма и города Севастополя”. Для справки: “Право обучать детей на родном языке” — из почти 600 школ в Крыму было только 7 украиноязычных. Все они закрыты оккупантами. “Право на доступное здравоохранение” — теперь оно почти не доступно. “Право на благоприятную окружающую среду” — в Армянске глубже дышите. “Право разговаривать на родном языке” — в это еще кто-то способен поверить? Или это об украинском языке, который был ущемлен в Крыму?

Новости Крымнаша. "Русский мир" оставил их ни с чем

2. Бывший глава Москвы Юрий Лужков предложил отбирать у Украины притоки вод Днепра и Десны, перекачивать их в Оку, Волгу и Дон, а впоследствии переправлять в Крым через Керченский пролив. Гениально же)))!

Новости Крымнаша. "Русский мир" оставил их ни с чем

3. С 3 по 7 июня в Международном суде ООН в Гааге начнутся слушания по делу “Украина против россии” о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. В ходе слушаний россия намерена доказывать отсутствие юрисдикции этого органа для рассмотрения судебного дела… В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против россии с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины.

4. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о новом шаге Киева в защиту удерживаемых в россии вопреки решению международного трибунала военнопленных моряков: “Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на россию для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации”. Ранее заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что украинское внешнеполитическое ведомство подготовило ноту протеста, где требует от россии назвать дату и место освобождения захваченных ФСБ 24 украинских моряков и трех военных кораблей. До 25 июня 2019 года россия должна предоставить в трибунал по морскому праву отчет о выполнении его решения.

5. Программа “Умереть в россии” особенно успешно в Крыму реализуется среди диабетиков. Вот, например, почитайте, как это происходит в Севастополе: “Департамент здравоохранения, услышьте глас народа! Сегодня в 22 часа моя соседка кричала помочь забрать ее мужа из 1-й Горбольницы, или он умрет без инсулина. Оказывается, ее мужа забрала скорая помощь с дачи в диабетической коме, и у них не было инсулина, они повезли его в 1-ю Горбольницу, и там инсулина не оказалось. Вопрос: почему??? Врач позвонил жене и предложил забрать мужа из больницы. Сосед поехал забирать, а там пьяный врач выдал им человека при смерти и снял с себя ответственность. Сосед у врача спросил, а если человек по дороге домой умрет? Ответ был: ну, что ж. Очень страшно попадать в больницу, особенно в 1-ю Городскую”.

Новости Крымнаша. "Русский мир" оставил их ни с чем

6. Вот вам реальная история из жизни в оккупации. Есть у нас дачный посёлок “На очистных” (ну, так назвали). Находится он на окраине Феодосии. На днях на остановке женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Стали вызывать скорую И, ОППА, ответ всех сразил: “МЫ НА ОЧИСТНЫЕ НЕ ВЫЕЗЖАЕМ!!!”. После того, как попытались вызвать с трёх мобилок, в скорой трубку вообще перестали брать. Женщину в больницу повезла маршрутка. Надеюсь, что у неё всё будет хорошо. Берегите себя…

7. В Керчи рушится верхняя часть Митридатской лестницы (нижняя рухнула в июле 2015-го). Нет лестниц — нет проблем! Задолбали ныть! Мост вон вам какой Ротенберг построил.

Новости Крымнаша. "Русский мир" оставил их ни с чем

8. Житель Керчи прокомментировал новость о разрушении Митридатской лестницы: “Да уж, хфашисты такое и не думали делать. Они то придурки на эту лестницу бабки тратили, ремонт каждый год, а тут… еще пару лет и вообще проблема сама собой уйдет (рухнет). Как говорят, нет причин — нет проблем, отгребайте!!! Если честно, тут сейчас пол Крыма по тому же принципу: нет чего-то — и нет проблем. Скоро за местных взяться могут — уж очень они приезжей ватой не довольны, бузят. Ибо им есть с чем сравнивать, они-то еще помнят хунту”.

9. Севастополь. Кача. Немецкая балка изуродована оккупантами до невозможности. Грунт отсюда поставлялся для отсыпки трассы “Таврида”.

Новости Крымнаша. "Русский мир" оставил их ни с чем

10. Даже лапти, которые были в украинском Крыму и могут сравнить, видят, что их родная “гавань” убила украинский курорт: “Чиновника, который со своими товарищами отвечает за подготовку набережной Гурзуфа, по результатам его “труда” надо объявить ДАРМОЕДОМ И ВРАГОМ НАРОДА, и его надо гнать в шею из горисполкома!!! В последнее время ругают Украину, а ведь при Украине не было такого бардака с вырубкой вековых деревьев на набережной и в парках, не было такого ПОЗОРА на набережной Гурзуфа, и людям было где посидеть в ресторанчиках. ПОВТОРЯЮ, виновных за этот бардак надо ГНАТЬ В ШЕЮ с должностей!!!”, — написал понаехавший из Москвы, на что местная жительница ответила: “Гурзуф убит”.

Новости Крымнаша. "Русский мир" оставил их ни с чем

P.S. “Реальная история семьи севастопольских предпринимателей. 2014 год: ура, референдум, россия, перспективы, хохлы, фашисты. 2015 год: сдают в субаренду часть помещения, где раньше работала их точка общепита. 2016 год: помещение начинают отжимать. Ватники находят новую возможность — подряд на питание в пансионате. 2017 год: помещение прикрыли — оккупантам “не хватило бумажек”. Ватники живут сезоном. 2018 год: подряд в пансионате отжали понаехавшие варяги (вместе с пансионатом у бывших владельцев). 2019 год: ватники из успешных до оккупации бизнесменов превратились в пенсионеров с минимальной пенсией. Их помещение снова открылось, но владельцы другие — понаехавшие (с документами уже “все нормально”). 90-ые пережили, детей подняли, дом построили. Теперь от бизнеса остались лишь долги, а также нищенская пенсия и понимание собственной глупости. Русский мир под управлением сказочного царя, которого они обожали, оставил их ни с чем”.

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Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Теми
анексія КримуПорушення прав людини в Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини КримуНовини Росії
Джерело
Джерело:crimeaua1.wordpress.com
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