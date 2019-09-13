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13 вересня • оновлено в 06:25
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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Россиянам надо все загадить. По-другому они жить не умеют

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1. Освобожденный из российского заключения украинский активист из Крыма Владимир Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека против россии.

И предлагаю послушать интервью бывшего политузника, в котором он сказал, что люди в Крыму не выходят на проукраинские акции, потому что их ждет его участь — тюрьма.

2. Освобожденные украинские моряки 12 сентября провели в Киеве первую пресс-конференцию после возвращения в Украину из российского плена

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3. Восьмерых крымских татар (Сулейман (Марлен) Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов) оккупанты этапировали из Симферополя в Ростов-на-Дону, где будут продолжены судилища над ними.

4. Европейский Союз на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц “за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”.

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5. Российские радиостанции продолжают блокирование украинского сигнала в северном Крыму. Минимум в 10 населенных пунктах украинский радиосигнал полностью заблокирован. Еще в 9 населенных пунктах сигнал заблокирован частично. Таким образом, российские оккупанты блокируют украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти рф полностью игнорируют тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году

6. Крымчане констатируют ужасы гавани: “Это еще не все были в бухте Ласпи — там в водоохранной зоне домик выстроили, и море протухло. Это что же надо было туда сливать, чтобы убить бухту? А когда-то там, в связи с особо чистой водой, женщины ездили рожать в море. Ну, и, конечно же, колючая проволока в море вокруг Фиолента”, “В Батилимане все детство и юность проводила летом. Самый чистый уголок был(((”

Новости Крымнаша. Россиянам надо все загадить. По-другому они жить не умеют

7. Врач работает на Ялтинской станции скорой медицинской помощи. Сам понаехал из Нижнего Новгорода — поэтому знает, о чем говорит: “На мой взгляд, главное — не то, кого выбирали и выбрали, а то, что несколько миллионов россиян мечтают переселиться из своих убитых мухосрансков в Крым. Неважно, кто победил на выборах — в ближайшие годы бал в Крыму будет править стройиндустрия. И переселенцу наплевать, сколько будет вырублено парков, чтобы он получил заветную квартирку с видом на море. А потом уже все эти “новые крымские” начнут диктовать свою политику — алкоголь, криминал и засирание Крыма так, как они засрали нынешние места обитания”

Новости Крымнаша. Россиянам надо все загадить. По-другому они жить не умеют

8. Как же “похорошел” Севастополь в родной гавани!

Новости Крымнаша. Россиянам надо все загадить. По-другому они жить не умеют

9. На въезде в Феодосию с утра стояла колонна с зерном. По всей видимости, в порт.

10. Ялта. Минус ещё один магазин/бизнес в центре города. По нынешним временам долго продержались — аж 3 года

Новости Крымнаша. Россиянам надо все загадить. По-другому они жить не умеют

11. Оккупированный Севастополь стонет без бандер: “В чернейший список приехавших гостей-строителей на проспекте Античном!!!! Беспардонно нагло ведут себя, пристают и домогаются, могут подойти просто начать хватать за руку или трогать волосы!! Невозможно выйти из дома вечером просто в магазин! Уже второй раз доводят меня до слез! Почему мы в страхе должны жить в собственном доме и терпеть это! Анонимно”. Комментарии не заставили себя ждать: “Давайте организуем добровольные отряды патрулирования. Чурки уже достали в доску. Недавно читал пост про то, как в парке Ахматовой "гости-гастарбайтеры" чуть не изнасиловали севастопольскую девушку. На месте этой девушки могли оказаться наши дети, сестры или наши мамы! ХВАТИТ ИХ ТЕРПЕТЬ! ПОРА ПОСТАВИТЬ ИХ НА МЕСТО! (прим — сообщение набрало 115 лайков)”, “В чернейший список чернейших гостей”, “Они не понимают по русский”, “Город не резиновый. Закрывайте (прим — сообщение набрало 52 лайка)”, “В городе много понаехов, которые месяцами без жён спят — войдите в их положение”, “Живу рядом, и под вечер (да и днём, кстати) страшно выйти. Там много хостелов и стройки. Ходят они толпами. Раньше можно было через поле гулять, и ничего, а сейчас постоянно лезут, не всегда трезвые, что усугубляет”, “Эти чебуреки в край, смотрю, а)(уели”, “Закрыть город. Все к этому и идёт. Материковые, возрождайте Сибирь и Дальний Восток. Приглашайте к себе своих "восточных" земляков, вы тут не нужны”, “В Европе черножопые жизни не дают — то да, а у нас просто местных работяг работы достойной лишают, цены сбивают и т.д. Ну, а быдла и своего хватает пьяного. Я за то, чтобы, как раньше, город закрыли — и работы своим хватало и говна залетного меньше”, “Это не первый случай наглого поведения этих товарищей, они в основной массе во многих местах города себя так ведут. Патруль не поможет. С ними только радикальные меры”, “Это родная гавань”, “Мдааа… Лихие 90-е настали, опять с пистолетом ходи”

Новости Крымнаша. Россиянам надо все загадить. По-другому они жить не умеют

Новости Крымнаша. Россиянам надо все загадить. По-другому они жить не умеют

12. Паблик Симферополя… Просто беседуют… Просто про гавань: “Проклятые оккупанты так просто не уйдут. По возможности все убить надо за собою”, “Увы, правда. Все, к чему прикасаются их поганые ручонки, погибает. Токсичные люди”

Новости Крымнаша. Россиянам надо все загадить. По-другому они жить не умеют

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджест завершит сегодняшний выпуск: “А Вы мечтаете, что они уйдут? Если бы… Просто эти существа не умеют жить по-людски. Им надо все загадить вокруг, чтобы было похоже на их логово. По-другому они жить не умеют”.

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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