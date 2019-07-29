1. В Крыму есть и хорошие новости: “Друзья! Братья-казаки! У нас в Крыму в поселке Приморский, близ Феодосии, происходит настоящий беспредел! Депутаты от партии власти (ЕдРо), загнобили казачьего атамана! А конкретно — депутат поселка Кокин и иже с ним. Пора казакам собирать Большой Круг!!! Терпеть это нельзя!”, — проскулил кизяк Борис Яремко

2. Два американских самолета провели очередную разведку у побережья оккупированного россией украинского Крыма

3. Оккупант Дмитрий Медведев прибыл в оккупированный Севастополь, чтобы наблюдать за парадом кораблей и военно-спортивным шабашем в честь Дня ВМФ мразии. Тем временем местной и понаехавшей вате снова показывали скрепы

4. С водой не получилось, с поездами тоже заглохло, перешли к авиасообщению: оккупанты устами прогнувшегося под них коллаборанта Алексея Черняка заявили о готовности “возобновить авиасообщение как с Украиной, так и с любой другой страной мира”. И снова говорят, что это “выгодно прежде всего самой Украине”, которая “создала дополнительные трудности для путешествующих в Крым украинцев”. Приказали открыть рот и Поклонской, которая тявкнула, что “уверена в скорейшем возобновлении авиарейса Киев-Симферополь”

5. Оккупанты устами крымских экологов обвинили Украину в небывалом нашествии медуз — самом массовом на памяти крымчан: “Из-за перекрытого Украиной Северо-Крымского канала вода стала солонее, к тому же рано прогрелась”. Я-то думал, из-за оккупации, а оказалось — “из-за перекрытия канала”. Во как

6. Крым меняется, говорят оккупанты. И это ПРАВДА! Администрация Евпаторийской городской больницы сделала сообщение: “В связи с острой нехваткой врачей по специальности "анестезиология и реанимация" администрация вынуждена временно прекратить оказание плановой хирургической помощи в виде плановых оперативных вмешательств под общим обезболиванием”

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7. Жители Евпатории прокомментировали катастрофическую ситуацию в горбольнице: “Ну вот, о чем я и говорил ещё года три назад — добро пожаловать в каменный век. Строим церкви, господа. В церковь пошёл, свечечку поставил — и всю хворь как рукой снимет! А вы всё ещё недовольны тем, как долго едет скорая помощь?”, “Как посмели уволиться??? Непорядок! Они же давали Гиппократу”, “Главврача уже выгнали, надеюсь?”, “Всех выгоним и будем травку собирать на растущую Луну, и лягушачьи лапки засушивать”, “И подорожник стал чет плохо расти, а без него и молитва слабовато помогает”, “Его просто уже оборвали весь. А то ведь пока очереди в поликлинике дождешься”, “Хорошая новость, теперь можно будет главврачу и администрации премиальных начислить из сэкономленных средств. Молодцы, так держать. Урежьте ещё зарплату на скорой, чтобы они как крысы разбежались, тогда можно будет и внеплановые операции не делать, раз никто до приемного покоя не доедет”, “Доигрались! В церковь! Крестный ход. Отключить интернет безбожный, запретить, не пущать. Слава РПЦ МП, Единая россия. Ура!”, “В Москве не зря сейчас (прим 27.07.2019) митинг, народ уже не выдерживает нынешней власти”, “Ну что, в очередной 100500 раз говорю: "Милые вы мои 90-ые", вот вы где окопались”, “Верною дорогой идем, товарищи!!!”, “Вообще дошли до ручки!!”, “Новости сверхдержавы”

8. Оздоровительные объявления в Ялтинской горполиклинике гласят: “Оскорбление медицинских работников влечет за собой административную ответственность. Статья 5.61 АП рф. Вызов охраны осуществляется незамедлительно!”. Гавань уничтожила медицину. И все, что осталось больным — кидаться на еще не сбежавших врачей. До оккупации, как вы понимаете не было таких угрожающих объявлений, как не было и убийств врачей на рабочем месте и выбросившихся из окон медучреждений пациентов, которые так и не смогли попасть на прием к врачу. Теперь все это есть

9. Ялта — город бывшего счастья — раньше всех протрезвела, да и пьяна особо никогда не была: “Что могут в Ялте сказать хорошего о россии и россиянах? Ну, вот вроде и все”, “Ни че го”, “Ну, а как иначе? В Ялте про россию либо хорошо, либо ничего”, “Абсолютно ничего!”, “Ну, почему же? Это только хорошего абсолютно ничего, а так много рассказать могу!”

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10. Феодосийскую вату пугает российский грибок. И это правильно — вся зараза оттуда к нам прет: “Уважаемые отдыхающие, если вы приехали в город отдыхать, то не значит, что всем приятно смотреть, как ваше повзрослевшее чадо бегает без трусов, и как вы ему на песок ногти на ногах обрезаете. Это вы частичку своего материкового грибка нам оставляете?”. Добавлю, что только вата и непонимающие люди называют россию в Крыму “материком”. Материк для Крыма ТОЛЬКО Украина!

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11. Море на красивейшем мысе Фиолент покрылось зловонными нечистотами и жирной субстанцией белого цвета. Пропагандоны пишут, что в Севастополе почти не осталось безопасных пляжей, а местные жители добавляют, что такого ужаса здесь никогда не было

12. Качество биоматериала, что в этом году валяется по нашим пляжам (человеческого и прочего), настолько дикое, что даже суперстекловатник Сандрик из Судака написал уничижительный пост о понаехавших

13. Оккупанты продолжают изощренно унижать севастопольскую вату: “Хочу внести в Черный список работников заповедника Херсонес Таврический, которые, делая одолжение нам, простым смертным, до девяти утра пускают искупаться в море, при этом совершенно не понимают, что относится к плавучим средствам, а что — к средствам безопасности. Так, сегодня бабушке с пятилетним внуком они разрешили пойти понырять в море, при этом нарукавники ребенка для купания признали предметами, относящимися к плавсредствам — изъяли их и закрыли в сейфе. Очень интересно, а как детям плавать? Может, тогда вы выступите в качестве тренеров и спасателей? Прошу анон”

P.S. Если бы кто-то вел статистику того, сколько жителей оккупированного Крыма умерло в очередях поликлиник и больниц, так и не получив необходимой помощи, она бы шокировала. Фраза “зато не стреляют” на шестом году войны уже выглядит насмешкой. Российские оккупанты убивают не только пулями и снарядами.

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