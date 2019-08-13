1. Активному пособнику оккупантов Степану Резунику грозит до восьми лет лишения свободы. Предатель был задержан 2 месяца назад при пересечении админграницы между Крымом и Херсонской областью, куда он направлялся за украинским биометрическим паспортом, чтобы с ним поехать на заработки в страны ЕС. Севастопольца подозревают в участии в т.н. “Самообороне Крыма”. Жена Резуника также является активной пособницей оккупантов и мечтает о расчленении Украины. Теперь ватница бегает по крымским ток-шоу и вопит, что они с мужем ничего плохого не делали, а были просто “волонтерами”. В сюжете Крым.Реалии посмотрите, как и за что судят Резуника, против которого в украинской прокуратуре есть доказательства вины, включая свидетельства очевидцев.

2. В Севастополе в сопровождении полицаев оккупационного режима прошел мотопробег ночных косметичек. На шабаше Сталина (да-да, того самого) приняли в ряды байкеров и присвоили ему погоняло “Волк-2” (“Волк-1” отдали Залдостанову, он же Хирург). На шабаш оккупанты притащили также террориста Дениса Пушилина с оккупированной россией части Донбасса, т.н. “главу” оккупированной россией грузинской Южной Осетии Анатолия Бибилова и депутата словацкого парламента Петера Марчека, который своей физиономией отрабатывает бабки из российского бюджета.

3. Симферопольская ватница столкнулась на байкерском шабаше с понаехавшими, которых вычислила по акценту. “Поехали с мужем на байк-шоу. Сами из Симферополя. Все ок, приехали в 16:00. Встали ближе к сцене в 17:00. В 19:00 начало. Со всеми стоящими рядом перезнакомились, ждём начало. Тут в нахальную передо мною влазит молодая дамочка с маасковским акцентом и с причёской "а-ля взрыв на макаронной фабрике". Я ей вежливо, мол, не могли бы вы отойти, так как я тут стою уже 2 часа как бы не зря. Она в ответ со своим ааакцентом: "вы что это место купили, вы что на концертах не были?". Я ей тем же аакцентом ответила, что лучше ей отойти. Ко мне присоединились "мои новые знакомые", иначе на макаронной фабрике случится пожар от случайно непотушенной сигареты. В общем, пришлось ей все-таки покинуть нашу веселую компанию. Обозвала меня хамкой, хотя я в ее адрес не обронила ни одного нецензурного слова. А потом эта мааасквичка приедет и будет рассказывать, как ее бедненькую обидели на байк-шоу, стояла никого не трогала, какие крымчане хамы невоспитанные”. Комментариев традиционно было много — понаехи грызлись с местной ватой. Но одно сообщение, которое поддержано десятками лайков, процитирую: “Когда я вижу и слышу о "понаехавших", во мне просыпается Гитлер, и я начинаю ненавидеть тех, кто не из Крыма. Они реально окуевшие. Вчера дамочка "оттуда" в алуштинском троллейбусе устроила драку, потому что ей, видите ли, дует. Не приезжайте в Крым! Вам тут не рады! Валите отдыхать в Чечню, Челябинск или за Урал! Всем местным добра и процветания”.

4. Понаех собрался в Крым, но понаехавшим из лаптеландии тут давно не рады: “Уважаемые керчане! Я планирую переехать. Я сборщик-достройщик судовой 3 разряда. Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела на судостроительном заводе? Какие зарплаты? Какие перспективы? Сколько дней отпуск? Жена повар-технолог 5 разряда, закончен колледж. Для нее какие перспективы и зарплаты?”. Ответы: “Отличная перспектива у вас. По 15 тыс вы будете зарабатывать. И вас очень ждут и мечтают о вас, и вас ждёт здесь вилла на море в 3 этажа. 2 дня работы и год отпуска. Просто смех!! Здесь дурдом. Получерная зарплата. Грязь и упадок!!”, “Работай у себя дома”, “(Понаехавшая) Не нужно спрашивать тут. Местные очень агрессивные и брызжут злостью в адрес приезжих. Я сама, когда переезжала, тут спросила. Мне так навтыкали. Это их особенность, вечно недовольны всем и всегда”.

5. Понаехавший москвич шокирован тем, во что превращается Крым в родной говени, но причин не понимает: “C 2015 каждый год езжу с детьми в Алушту отдыхать. Райский городок, добрые жители, прекрасное море, природа. Мечтаю здесь остаться жить на старости. Но в этом году какой-то кошмар с кавказцами. Почему их стало так много? Впервые вижу, чтобы в центре Алушты (на троллейбусной станции) "ваххабиты" кричали на всю площадь салам малейкум и Аллах Акбар. А на рыночке машина ездила с орущей лезгинкой. И это не местные татары, а именно ЛКН и ваххабиты с Кавказа. В общем, думаю, что такими темпами сюда больше не приеду с детьми. Не знаю, можно ли куда-то в полицию дать сигнал? Радостно дам, так как Алушта мне очень нравится”. Ответы: “Так, блин, РОССЕЯ пришла, чему удивляетесь?”, “(Понаехавший из Перми) Согласен, совсем разбушлатились. Пора повторить 97 год”.

6. Понаехи, чтобы казаться, “местными”, клеят на свои авто наклейки “Ялта”. Но стоит только открыть рот этим “ялтинцам”, все становится ясным.

7. Резиновая Москва закончилась? Все быдло рвануло в Крым.

8. Сборная Ирана по легкой атлетике в конце августа приедет в Крым для подготовки к отборочному циклу чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в Катаре, сообщили российские оккупанты. Это будет первый приезд иностранной сборной на полуостров с момента его российской аннексии. И почему-то я не удивлен, что анонсированной страной-нарушителем оказался Иран. Не исключаю и того, что Иран в конце концов передумает отправлять спортсменов на захваченный полуостров.

9. Знакомая рассказала, что в школе родителей заставили написать заявление о вступлении детей в путлерюгенд. Тех, кто отказывается, заставляют писать объяснительные.

10. В Крыму “Юнармия” — это как при сэсэсэре вступить в ряды пионеров и октябрят. Не будешь одним из них — ты изгой. И не каждый ребенок это выдержит. А есть еще детские кизячьи отряды. Хорошо хоть, что кырымлы в них не загоняют.

P.S. Сначала любитель россии Зубков, комментируя полыхающую Сибирь, заявил, что “нужно было в 1941 все отдать немцам”. А теперь и в других жителях Крыма, когда разговор заходит о понаехавших, “просыпается Гитлер”. Могли ли ватники каких-то пять лет назад хоть на секунду представить, до чего доведет их близкое столкновение с филиалом ада на Земле под названием “россия”, когда между ней и нами не будет экрана телевизора, а только суровая реальность!

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