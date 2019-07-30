1. В Москве начались судебные заседания над пятью десятками крымских татар, которые в начале июля приехали поддержать своих репрессируемых соотечественников, но были задержаны. Всем им по очереди выносят одинаковое наказание за гражданскую позицию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей

2. Крымским активистам в Киеве передали плитки шоколада с именами политзаключенных в российских тюрьмах. Скоро подарки будут переданы в СИЗО. Семьи политзаключенных выражают благодарность владельцу шоколадной мастерской за эту необычную, но согревающую в непростые времена идею

3. Постпред Зеленского во временно оккупированной АРК считает “неуместным” возобновление поставок воды и электроэнергии в Крым. “Позиция по непоставкам воды по Северо-Крымскому каналу в Крым является правильной и верной”, — подчеркнул чиновник

4. Это не аллегория — спираль Бруно, способную нанести человеку тяжелые рваные раны, оккупанты проложили прямо по воде на пляже Яшмовый в Севастополе, чтобы никто вдруг не заплыл на соседний пляж, который отжало Министерство нападения мразии. “Такого в Крыму не было еще никогда: ни при СССР, ни при Украине до колючей проволоки в воде никто не додумывался”, — отмечают пропагандоны, добавляя: “В случае волнения на море купальщика на Яшмовом, особенно если это ребенок, волна может кинуть на спираль Бруно, и это закончится тяжелыми порезами. По сравнению с колючей проволокой, спираль (режущая лента) буквально рвет человека и наносит более серьёзные раны. Кроме обычных царапин, такое заграждение способно даже убить человека. Это уже не первое проявление бесчеловечности по отношению к рядовым гражданам, отдыхающим в Крыму. Как уже сообщалось, на грунтовых дорогах популярного у туристов плато Ай-Петри кто-то устанавливает незаметные, но очень острые шипы, сваренные из арматуры. Шипы не только рвут шины автомобилей и мотоциклов, но и протыкают насквозь стопы туристов, гуляющих по плато — в частности, в районе Таракташской тропы”. Зато без бандер?

5. Севастополь — от помойки до помойки: “Если так пойдет и дальше, то скоро глубинный народ будет перемещаться здесь от одной помойки к другой по коридорам из решеток — вроде тех, что ведут от Приморского парка в Ливадии — глядя сквозь колючку, как те, для кого Крым действительно “наш”, жрут в три горла на очищенном от простолюдинов пленэре”

6. В Севастополе снова проводили мероприятия милитаристской направленности и вербовали в армию оккупантов 7. Севастополь и продукты жизнедеятельности скреп: “После парада не купайтесь в парке Победы. Корабли сбросили мазут”. Кроме того, жители города жаловались на понаехавшее быдло, а также написали, что вчера был “не парад, а позорище. Все очень вяло смотрелось, если сравнивать с парадом лет 5 назад”. Рашистка из Москвы усомнилась в том, что военный шабаш мог быть плохим, на что рашистке предложили и дальше смотреть зомбоящик, в котором все прекрасно. Кстати, развлекал ватное стадо “ансамбль армейского корпуса луганской народной республики “новороссия”. Я не знаю, как комментировать это днище

8. Ялта. Морская мистика на день ВМФ рф: “Сегодня (прим — 28.07.2019) в честь парада прошло очень много кораблей в сторону Севаса, и военных в том числе. И странно, море в прибрежной части сразу покрылось слоем мусора”

9. Скрепы атакуют. В оккупированную Керчь едет православная ярмарка из россии. Ну, после выставки гробов нас уже не удивишь никакими православными ярмарками

10. Севастопольский ватник дал определение “крымчанина”: “Под крымчанином следует понимать человека с двумя паспортами обоих стран с крымской пропиской. Если такой человек пересекает границу с укр паспортом, нужно ли заполнять миграционку? Знакомые ехали недавно и заполняли миграционку, т.к. с июля 2019 новые правила — теперь с миграционкой. Так вот, нужно ли такому человеку, назовём его крымчанином, после заполнения миграционки, если он пересек границу с укр паспортом, потом выезжать каждые 3 месяца?”

11. Прогнувшийся с потрохами под оккупантов коллаборант Сергей Цеков, выслуживаясь перед Кремлем, заявил, что “беспорядки маргиналов” в Москве напомнили ему Майдан. Считает, что российская полиция должна действовать “еще жестче”. Напомню, в Москве 27 июля полицаи жестоко избивали протестующих и задержали свыше 1300 человек, один из которых в отделении гестапо вскрыл себе вены

12. Надписи “ПТН ПНХ” в Крыму и замазывают, и зачёркивают, и заклеивают, а они всё проступают и проступают — даже на Яндекс-панорамы попали. Наверное, какая-то специальная краска

P.S. Завершит выпуск очередной скулеж понаехавшего нациста Горного: “Очень непростая тема — рост проукраинских настроений и ностальгии по украинской вольнице в Крыму. Это сложно отрицать тем, кто здесь живет и имеет глаза и уши. Если при Украине хоть как-то можно было решать вопросы, то сейчас решают и приумножают только избранные. Не создано механизмов компенсаций, а только закручивание гаек. В российском Крыму происходят чудеса, которые не были возможны даже при Украине. Крым как губка впитывает все самое худшее, что есть в россии, и при этом в искаженной форме. Но больше всего люди устали от лжи. За 5 лет не решена ни одна системная проблема. И вы хотите, чтобы и дальше эти негодяи насиловали Крым? Пора их гнать в шею, иначе мы можем увидеть очень печальные настроения среди крымчан. Нужна жёсткая федеральная зачистка от этого жулья. Есть оценки, которые мне на днях подтверждали некоторые силовики, да и сам это регулярно слышу и вижу, что около 50% крымчан не поддержали бы сейчас итоги 2014 года. Растёт процент среди молодёжи, и это очень печально. Открыто о своих настроениях люди говорить не будут, боятся, но в личных разговорах это все слышно. Если честно, то очень обидно, что Кремль забил на Крым и не понимает происходящего здесь”. Здесь стоит отметить, что Горный, по моим наблюдениям, открывает рот и говорит то, что одобрено в Кремле.

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