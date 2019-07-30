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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Растут проукраинские настроения

20.8т Читати матеріал російською

1. В Москве начались судебные заседания над пятью десятками крымских татар, которые в начале июля приехали поддержать своих репрессируемых соотечественников, но были задержаны. Всем им по очереди выносят одинаковое наказание за гражданскую позицию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей

2. Крымским активистам в Киеве передали плитки шоколада с именами политзаключенных в российских тюрьмах. Скоро подарки будут переданы в СИЗО. Семьи политзаключенных выражают благодарность владельцу шоколадной мастерской за эту необычную, но согревающую в непростые времена идею

Новости Крымнаша. Растут проукраинские настроения

3. Постпред Зеленского во временно оккупированной АРК считает “неуместным” возобновление поставок воды и электроэнергии в Крым. “Позиция по непоставкам воды по Северо-Крымскому каналу в Крым является правильной и верной”, — подчеркнул чиновник

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4. Это не аллегория — спираль Бруно, способную нанести человеку тяжелые рваные раны, оккупанты проложили прямо по воде на пляже Яшмовый в Севастополе, чтобы никто вдруг не заплыл на соседний пляж, который отжало Министерство нападения мразии. “Такого в Крыму не было еще никогда: ни при СССР, ни при Украине до колючей проволоки в воде никто не додумывался”, — отмечают пропагандоны, добавляя: “В случае волнения на море купальщика на Яшмовом, особенно если это ребенок, волна может кинуть на спираль Бруно, и это закончится тяжелыми порезами. По сравнению с колючей проволокой, спираль (режущая лента) буквально рвет человека и наносит более серьёзные раны. Кроме обычных царапин, такое заграждение способно даже убить человека. Это уже не первое проявление бесчеловечности по отношению к рядовым гражданам, отдыхающим в Крыму. Как уже сообщалось, на грунтовых дорогах популярного у туристов плато Ай-Петри кто-то устанавливает незаметные, но очень острые шипы, сваренные из арматуры. Шипы не только рвут шины автомобилей и мотоциклов, но и протыкают насквозь стопы туристов, гуляющих по плато — в частности, в районе Таракташской тропы”. Зато без бандер?

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5. Севастополь — от помойки до помойки: “Если так пойдет и дальше, то скоро глубинный народ будет перемещаться здесь от одной помойки к другой по коридорам из решеток — вроде тех, что ведут от Приморского парка в Ливадии — глядя сквозь колючку, как те, для кого Крым действительно “наш”, жрут в три горла на очищенном от простолюдинов пленэре”

6. В Севастополе снова проводили мероприятия милитаристской направленности и вербовали в армию оккупантов 7. Севастополь и продукты жизнедеятельности скреп: “После парада не купайтесь в парке Победы. Корабли сбросили мазут”. Кроме того, жители города жаловались на понаехавшее быдло, а также написали, что вчера был “не парад, а позорище. Все очень вяло смотрелось, если сравнивать с парадом лет 5 назад”. Рашистка из Москвы усомнилась в том, что военный шабаш мог быть плохим, на что рашистке предложили и дальше смотреть зомбоящик, в котором все прекрасно. Кстати, развлекал ватное стадо “ансамбль армейского корпуса луганской народной республики “новороссия”. Я не знаю, как комментировать это днище

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8. Ялта. Морская мистика на день ВМФ рф: “Сегодня (прим — 28.07.2019) в честь парада прошло очень много кораблей в сторону Севаса, и военных в том числе. И странно, море в прибрежной части сразу покрылось слоем мусора”

9. Скрепы атакуют. В оккупированную Керчь едет православная ярмарка из россии. Ну, после выставки гробов нас уже не удивишь никакими православными ярмарками

Новости Крымнаша. Растут проукраинские настроения

10. Севастопольский ватник дал определение “крымчанина”: “Под крымчанином следует понимать человека с двумя паспортами обоих стран с крымской пропиской. Если такой человек пересекает границу с укр паспортом, нужно ли заполнять миграционку? Знакомые ехали недавно и заполняли миграционку, т.к. с июля 2019 новые правила — теперь с миграционкой. Так вот, нужно ли такому человеку, назовём его крымчанином, после заполнения миграционки, если он пересек границу с укр паспортом, потом выезжать каждые 3 месяца?”

11. Прогнувшийся с потрохами под оккупантов коллаборант Сергей Цеков, выслуживаясь перед Кремлем, заявил, что “беспорядки маргиналов” в Москве напомнили ему Майдан. Считает, что российская полиция должна действовать “еще жестче”. Напомню, в Москве 27 июля полицаи жестоко избивали протестующих и задержали свыше 1300 человек, один из которых в отделении гестапо вскрыл себе вены

12. Надписи “ПТН ПНХ” в Крыму и замазывают, и зачёркивают, и заклеивают, а они всё проступают и проступают — даже на Яндекс-панорамы попали. Наверное, какая-то специальная краска

Новости Крымнаша. Растут проукраинские настроения

P.S. Завершит выпуск очередной скулеж понаехавшего нациста Горного: “Очень непростая тема — рост проукраинских настроений и ностальгии по украинской вольнице в Крыму. Это сложно отрицать тем, кто здесь живет и имеет глаза и уши. Если при Украине хоть как-то можно было решать вопросы, то сейчас решают и приумножают только избранные. Не создано механизмов компенсаций, а только закручивание гаек. В российском Крыму происходят чудеса, которые не были возможны даже при Украине. Крым как губка впитывает все самое худшее, что есть в россии, и при этом в искаженной форме. Но больше всего люди устали от лжи. За 5 лет не решена ни одна системная проблема. И вы хотите, чтобы и дальше эти негодяи насиловали Крым? Пора их гнать в шею, иначе мы можем увидеть очень печальные настроения среди крымчан. Нужна жёсткая федеральная зачистка от этого жулья. Есть оценки, которые мне на днях подтверждали некоторые силовики, да и сам это регулярно слышу и вижу, что около 50% крымчан не поддержали бы сейчас итоги 2014 года. Растёт процент среди молодёжи, и это очень печально. Открыто о своих настроениях люди говорить не будут, боятся, но в личных разговорах это все слышно. Если честно, то очень обидно, что Кремль забил на Крым и не понимает происходящего здесь”. Здесь стоит отметить, что Горный, по моим наблюдениям, открывает рот и говорит то, что одобрено в Кремле.

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
ользователи социальных сетей пришли в ужас от вида электрички, которая направлялась из Киева до небольшого города в Винницкой области, фото было опубликовано женщиной, которая вынуждена была добираться на этом виде транспорта. «Ребята, ну это же реальная жесть! Ну КАК на вот ТАКОМ можно возить людей? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу! Направление Киев — Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких „скотовозках“ каждый день…» — пишет шокированная киевлянка.
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Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
В понедельник, 29 июля, новая визитная карточка Киева — Пешеходно-велосипедный мост — снова получил увечья. На этот раз треснуло боковое стекло, которое служило защитой и некой страховкой после перил.
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Питон Каа
Питон Каа
Ущербностью какой-то веет от этой Украины. Неудивительно, что Крым ушел от нее.
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