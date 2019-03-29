1. Сегодня в Ростове-на-Дону оккупанты задержали троих активистов “Крымской солидарности” Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова, в домах которых в Крыму накануне прошли обыски.

Активисты приехали в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать на судилище ранее арестованных соотечественников. Местонахождение крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, которого ищут после обысков в Крыму, до сих пор неизвестно. Напомню, вчера в результате самых массовых обысков оккупанты задержали минимум 20 крымских татар.

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2. Пятерым крымским татарам, в домах которых вчера провели обыски, оккупанты инкриминируют “организацию деятельности террористической группы”. Это Ремзи Бекиров, Риза Изетов, Руслан Сулейманов, Фарид Базаров и Шабан Умеров. Остальным задержанным инкриминируют “участие в деятельности террористической организации”. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. Сегодня на судилище крымским татарам по очереди выносят постановления об аресте

3. Оккупанты оштрафовали активиста “Крымской солидарности” Эмиля Зиядинова, который снимал на видео вчерашние обыски, а Эскендеру Мамутову дали 5 суток ареста — он тоже снимал репрессии на видео. Активисты говорят, что задержание было грубым, а после — обоих избивали

4. На дорогах Восточного Крыма наблюдается активное передвижение военной техники агрессора. В направлении Керчи по трассе “Таврида” прошло две колонны по 7-10 военных грузовых машин. В районе поселка Мишен-Найман (Советского) по трассе Джанкой-Керчь в сторону Феодосии также прошла колонна из пяти установок реактивного залпового огня крупного калибра, вероятнее всего “Ураган”. В небе над Феодосией было видно, как совершает маневрирование военно-транспортный самолет Ил-76

5. Оккупанты в Симферополе возле своего логова вчера открыли выставку военной техники. Толп ваты не наблюдаю

6. В Симферопольском районе Крыма на следующей неделе выйдут на патрулирование “дружинники”, о чем радостно сообщили оккупанты. На улицах станет еще опасней. Хорошие люди Крыма, будьте бдительны

7. Управление Крымской епархии ПЦУ вчера, в день массовых обысков, получило письмо от оккупантов о досрочном расторжении аренды на здание в Симферополе, где находится ЕДИНСТВЕННЫЙ храм Православной церкви Украины: “Причина — "отсутствие оплаты аренды" в размере двух рублей. Требуют компенсировать убытки и уплатить штраф "в бюджет республики" в 2 тысячи рублей, а также обращаются в "суд" с иском о прекращении аренды. Это при том, что определенная в документах арендная плата давно была внесена!”, — написал архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря

8. Российские оккупанты начали строительные работы на земле ПЦУ в Симферополе, которая была выделена в 2013 году для строительства храма. Еще в 2015 году архиепископ Климент получил письмо от оккупантов с требованием добровольно передать данный земельный участок в ведение “администрации для возведения там жилого дома для ФСБ рф”

9. Похоже, скоро крымские пейзажи станут похожими на пейзажи Аризоны. Чтобы лучше охранять сосну крымскую, оккупанты убрали её из списка охраняемых растений (Л — логика варваров). А как “охраняют” обычные, не краснокнижные деревья, уже тошно смотреть(((

10. В Симферополе контур трупа решили освежить: “Участок перед памятником Ленину перекрыли пластиковыми блоками и сигнальными лентами. По словам рабочих, получено указание обновить контур карты россии, которая нарисована на плитке”. Ватники плюются. Говорят, что зря потраченные деньги

11. Приспичило коллаборанту — паспорт Украины захотелось: “Подскажите, если я, севастополец (на тот момент госслужащий), написал (заставили) заявление об отказе от украинского гражданства, уже являясь гражданином рф, могу ли я продлить украинский гражданский паспорт, переклеить фотографию? Не завернут на границе? Эти заявления имеют какую-то юридическую силу вообще? Украинский просроченный паспорт остался на руках”. Ответ: “Они и тут не имеют юридически никакого значения, поскольку не предусмотрены никакими нормативными документами, а там и подавно. Езжайте смело, если в выборных комиссиях и т.д. не участвовали”. За этот правдивый ответ ватный модератор забанил участника форума

12. Весь “патриотизм” ваты — нагадить и свалить.

P.S. Завершит сегодняшний выпуск сообщение жителя Ялты: “Настало время небольшого рассказа о том, как Крым стал "русским". Одна из достопримечательностей Острова — водопад Джур-Джур — самый полноводный водопад Крыма. Водопадает он на речке Орта-Улу-Озень, в 2 км выше с. Генеральское (с. Улу-Узень). Почему Генеральское? Якобы были какие-то партизаны во время "ВОВ", у них был генерал, у генерала в Улу-Узени был штаб — как-то так. Далее цитаты из руцкойезычной Википедии: "По Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Улу-Узень числилось 340 дворов, все крестьянские, население составляло 1429 человек, из них 1418 крымских татар, 9 русских, 2 записаны в графе "прочие", действовала татарская школа", "Согласно Постановлению ГКО № 5859 от 11 мая 1944 года, 18 мая крымские татары были депортированы в Среднюю Азию, в Улу-Узени осталась 1 русская семья", "12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с "О переселении колхозников в районы Крыма", по которому в Алуштинский район из Краснодарского края переселялось 7500 человек, в том числе и в Улу-Узень", "В сентябре 1944 года в район приехали первые новоселы (2349 семей) из Краснодарского края", "Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Улу-Узень был переименован в Генеральское, Улу-Узеньский сельсовет — в Генеральский". Вот так Крым и стал "русским". Когда-то село Улу-Узень славилось своими грушевыми садами (зимние, Бере). Теперь… И хорошие новости — водопад Джур-Джур они еще не украли, не поломали, не пробухали. Пока. И вот история от реальных людей. Вернулись къырымлы в начале 90-х в родное село. Нашли свой дом. А там живут "асвабадители". И даже посуда та же осталась. За 50 лет ничерта, кроме пустой стеклотары, не нажили. И сад на дрова порубали. Вместо сада — заросли шиповника…”. Пытаясь скрыть старые преступления (депортация, геноцид), Кремль совершает новые (репрессии, убийства, похищения). Оккупант был, есть и останется оккупантом.

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