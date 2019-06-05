1. В понедельник, 3 июня, в отношении Арсена Абхаирова, фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” о так называемом “терроризме” (красногвардейская группа), “Киевский районный суд” Симферополя вынес решение о признании “законным возбуждение уголовного дела”. Тем временем политзаключенный заявил, что является гражданином Украины, и просил, чтобы в отношении него применялось законодательство Украины, согласно 4 Женевской конвенции ООН “О защите гражданского населения во время войны”

2. Для решения проблем с водообеспечением Крыма оккупанты предложили очередные 3 варианта, один из которых — переброска воды из бассейна реки Кубань. Этот вариант оценивается в 425 млрд руб + 20 млрд ежегодных эксплуатационных издержек. Россияне, затяните пояса

3. А вот вам мнения, в том числе крымских ватников, о сельском хозяйстве и животноводстве в условиях оккупации: “Свиноводство практически вытеснено более дешевым мясом с материка (прим — из россии)”, “Едим краснодарское и из других регионов (прим — россии). Качество продукции желает лучшего. Многие продукты, особенно конфеты, пахнут химией”, “Крымского производителя крайне мало. Картофель, морковь, чеснок, капуста, лук — у крымского фермера просто отбили желание выращивать свою, экологически чистую продукцию. Уже не секрет, что на устраиваемых командой Аксенова сельскохозяйственных ярмарках под видом крымской продукции торгуют продуктами из ближнего зарубежья и других регионов россии. Кроме этого, полностью убито и разграблено имущество Крымпотребсоюза. Некогда процветающая структура, имевшая в своем составе рынки, склады, овощехранилища практически в каждом районе Крыма, сегодня уничтожена, а инфраструктура поделена между ближайшим окружением Аксенова. Рейдерский захват базового и процветающего предприятия отрасли вызвал крайне негативные последствия для крымского сельхозпроизводителя. Зайдите на любой рынок, и вы увидите горы низкосортного ширпотреба и продуктов непонятного происхождения. Это лишь малый итог работы “команды расхитителей”, “К сожалению, в последние годы я — как один из массовых потребителей сельскохозяйственной продукции Крыма — могу сказать, что моим львам и тиграм в российском Крыму жрать нечего. Я вынужден закупать сотни тонн мяса в Калмыкии, Осетии и черт знает где, вместо того чтобы приобретать ее в родном Крыму”, “Малый сельхозпроизводитель сильно страдает в новых реалиях”, “Сейчас такую отрасль, как скотоводство, убили и продолжают добивать фейковыми вспышками вирусных заболеваний. Все это делается для уничтожения местного производителя. Выращивание риса и рыбоводство тоже практически полностью уничтожены из-за отсутствия подачи днепровской воды”

4. Оккупанты заявили, что “из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант САМОВОЛЬНОГО, даже БЕЗ ПРИКАЗА, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова”. Вот вам и возможный сценарий оккупантов — подорвать собственный вертолет и обвинить Украину

5. InformNapalm обнародовал новые доказательства участия российских военных в захвате Крыма. Напомню, в 2014 году путин называл их “спонтанно возникшей самообороной”. Но некоторые упоротые до сих пор верят в “ополченцев Донбасса”, о которых путин еще не сделал чистосердечного признания, тихо прикапывая их по всей россии

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6. “Когда россия оккупировала Крым, фактически она нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной. Оккупировав Крым, она свернула все формы свободы. Ее цель и такая "голубая мечта" — максимально разорвать связи Крыма и Украины, вытеснить Украину и память о ней”, — заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар

7. Что-то пошло не так: “27 лет кораблики в Коктебеле возили туристов на Золотые ворота! В этом году появился запрет, и теперь это водоохранная территория. Слухи: ждут из Москвы команды, куда можно будет брать поборы с капитанов. Вот так идет борьба с коррупцией. В россии коррупция в десятки раз превышает украинские нормы. Это я вам как крымчанин говорю. Печально, но факт!”

8. Севастопольские пропагандоны о камнях с неба: “Когда военные обносили забором пляж "Таврида", а правительство по указке новых владельцев дачи Януковича закрывало проезд в Батилиман, была надежда, что на побережье останется хоть одна маленькая тропинка к морю. Но вчерашняя депутатская инспекция показала: свободных проходов к воде в Батилимане больше нет. Закрытие грозит даже детским лагерям и пансионатам — ведь отдыху вельмож никто не должен мешать. Теперь добрая половина всей севастопольской зоны ЮБК закрыта. Закрыта просто потому, что у новых феодалов есть деньги, власть и безмерное презрение к черни. Давайте посмотрим, как сегодня выглядит место, где многие севастопольцы десятилетиями проводили отпуска и летние каникулы”. По ссылке прочтите статью пропагандонов, которые также процитировали слова понаехавших из Санкт-Петербурга турЫстов: “У меня двухлетний ребенок вдоль спирали Бруно ползает! Вы зачем туристов в Крым зазываете, а? Чтобы так над ними издеваться? Если Крым — это военная база и ничего больше, сразу и напишите об этом на Крымском мосту”

9. Чтобы морская прогулка на катере не обернулась “проблемами с законом” оккупанты настоятельно рекомендовали жителям Крыма и понаехавшим всегда брать с собой паспорт или его копию, которые надо предъявить по первому требованию ФСБ

10. По всему Крыму бродит пеший крестный ход под названием “Обнимай Крым молитвою”. Организатор — “Центр традиционных ценностей и патриотического воспитания “Славься, отечество”. Шабаш завершится в Симферополе 6 июля. Это вместо Казантипов и круизных лайнеров

11. Поздравляю мусульман с Ораза байрам. Желаю мира вашим семья и сил пережить все тяготы и испытания на жизненном пути. Ораза байрам — один из двух главных праздников в исламе. Несмотря на это, в Нижнегорском районе Крыма оккупанты запретили местным жителям его праздновать. Празднования запретили по просьбе прогнувшегося под оккупантов “Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС)”, в котором заявили, что данное мероприятие с ними “не согласовано”

P.S. Не так давно меня на улице остановили акающие полицаи и потребовали “предъявить удостоверение личности”. Я сказал, что у меня с собой нет, да и вообще, в Крыму не привыкли носить с собой документы. Один из оккупантов мне ответил: “Привыкайте — здесь вам не Украина”. Задерживать меня не стали — повезло. Когда я говорю, что Крым превратился в зону строгого режима, то, поверьте, это не просто слова.

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