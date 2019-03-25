1. Придет время — ответят все: полиция АР Крым объявила о подозрении еще двум лицам, которые вступили в ряды т.н. “самообороны Крыма”, созданной оккупантами во время активной фазы захвата Крыма, участвовали в блокировании и захвате украинских воинских частей и админзданий
2. Появилось видео вчерашнего митинга коммунистов в Севастополе, на котором ватники причитали: “За 5 лет ничегошеньки в Севастополе власть кремлевская не восстановила. Анализируя все, что происходит, мы требуем импичмента путина”, “Возникает вопрос, а почему власть позволяет себе так обращаться с простым народом? А потому что народ ей это позволяет. Более того, тот, кто имеет смелость возвысить свой голос, тут же скручивается в бараний рог”, “Мы требуем остановить рост цен и тарифов, повысить зарплаты и пенсии, отменить повышение пенсионного возраста, остановить полицейщину”. На фоне ватного воя играли песни, в которых злословили Горбачева и Ельцина, а также славили кровавого тирана: “Чего на Сталина пенять — не он на нас строчил доносы”, “В Севастополе Сталину быть!”. Безумный ад
3. Болтливые ватные “общественники” на вчерашнем собрании в парке львов “Тайган” у Зубкова решили объединиться “для создания конкурентной оппозиции "Единой россии" на предстоящих выборах в местные советы”. Наивные, конечно, но пусть качают “лодку стабильности”
4. Оккупанты показали лживую “динамику”, согласно которой количество туристов в Крыму увеличилось с 5,9 млн человек в 2013 году до “6,8 млн человек” в 2018. Жители Крыма прокомментировали: “Вранье”, “А почему не 10 млн?”, “А ведь цифры правильные. Только это не туристы, а на ваше место — переезжанцы”, “Что за бред? Больше, чем в 2013 году? Не смешите”, “Группа здравомыслящих крымчан!”, “А теперь для конкретики. 2013 год по количеству туристов побил рекорд союзной давности. Просто Украина заявила о евроинтеграции, и многие иностранные агентства включили в маршрут Крым — для ознакомления и подтягивания инвестиций. Было огромное количество туристов с ЕС и стран ближнего и дальнего зарубежья — лично знаю. При этом ходили морские турлайнеры по маршруту. И получается, в режиме ограничения рф собственными силами побила не только украинский рекорд, но всесоюзный? Не смешите)))”, “Во как, оказывается! А че там с законом о фейковых новостях, приняли уже?”, “Вранье, при Украине отдыхающих больше было”, “ПЕЗД@@@Ж!!!!”, “Невооружённым глазом видно, что летом приезжих меньше, значительно меньше. Тут и статистика не нужна”, “Может, людей и было столько, только им все дорого, и вообще, одни жмоты приезжают, на них ниче не заработаешь. Толку от них?”, “На рынке на семью два персика берут и 8 литров пива, а вечером влюбленная пара берет одну картошку фри на двоих и сидят под Луной, нищеброды”, “Если эта цифра и верна хотя бы на 10%, то 90% от этой цифры — это социальники, которым втюхали путёвки, а они сами бедные. Нам такие туристы и нах не нужны”
5. Можно хоть сто раз написать в своем аккаунте “Крым”, но Казань не спрячешь. Цитата российского ТВ про Украину, “которая в Крыму 23 года ничего не делала”, выдает вас, лапти, с потрохами. Местный такого не сбрешет, поэтому даже вата вычисляет понаехов и ставит их на место
6. Евпатория просит оккупантов ничего не делать, а то становится еще хуже: “Люди! Проехали по дороге после села Уютного в сторону Молочного. Сразу за уютным якобы залатали ямы, но стало ещё хуже. Зачем вообще такой ямочный ремонт нужен??? Такие огромные бугры. Забросали непонятной смесью, просто бездарность и наплевательское отношение. Хотя бы ровно сделали, но нет, теперь там стиральная доска, так же останавливаешься, как и на ямах. Аноним”, “Были ямы, стали бугорки”, “И так сойдёт, как говорится”, “Как по мне, то сделали намного хуже. Зачем бугры лепить — каток лень было везти для нормальной, качественной заделки ям? Наши рукожопые дорожники по-другому не умеют работать. Собрали разный сброд”
7. В Массандровском парке мало того, что этой весной выросли новые заборы и шлагбаумы, так ещё и одну из больших прогулочных полян обозвали “подзоной” и затеяли на ней стройку
8. Чтобы приготовить колдовское зелье, необязательно ходить к колдунье! Купите в Крыму любой консервированный паштет российского производства. Там в составе как раз все, что нужно — шкура кабана, когти совы, мышиный порошок, голова куры, помет собаки.
9. “Считаться наследником победы — великая честь, но одновременно и огромная ответственность”, — цитата оккупантов с одного из детских военных шабашей, которые ЕЖЕДНЕВНО проводят по всему Крыму. А я представляю, как немецким детям фигово! Они же не СЧИТАЮТСЯ наследниками победы! Как они вообще живут в своей Германии? Без победы? В Армянске тоже нет других проблем. Наследить наследством осталось — и всё
10. В детском лагере “Артек” (ныне филиал министерства нападения россии) прошел “реквием памяти Молодой гвардии”. Не скучают дети. А в Кизилташе (Краснокаменка) полицаи режима, сектанты РПЦ и дети в рамках акции “Вахта памяти” высадили деревья, а потом сфотографировались с вывеской: “В 1945 году Победа была на Пасху! Христос Воскрес!”. Капец какой-то — как сильно скрепки перемешались у них. Напомню, что СССР сотрудничал с нацистской Германией до тех пор, пока Гитлер не напал на совок. Посмотрите видео с Молотовым, который 1 ноября 1939 года с трибуны Верховного Совета обвинил Англию и Францию в том, что они — “поджигатели войны, которые хотят поссорить СССР и Германию”. Вторая мировая война шла уже 2 месяца
11. Глубинный народ — это народ, достигший дна, снова пробивший дно, затем достигший нового дна… И так до бесконечности. Глубокодонный народ.
P.S. В заключение выпуска дам слово жителю “исконно русской” Бахчисарайщины: “Выросло уже целое поколение россиян, которые не видели настоящих пышных кремлевских похорон. Пришло время повторить”.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.