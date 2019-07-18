1. Сегодня похищенному оккупантами крымскому татарину Эрвину Ибрагимову исполнилось 34 года. Эрвин был похищен 24 мая 2016 года в Бахчисарае.

С тех пор о нем ничего неизвестно. Похищение зафиксировала камера наружного наблюдения

2. Из разных городов оккупированного Крыма присылают фотографии в поддержку крымских политзаключённых и тех, кто вышел с пикетами на Красную площадь в Москве 10-11 июля. Люди требуют прекратить репрессии в Крыму! h

3. 16 июля в “суде” политзаключённый гражданский журналист и блогер Нариман Мемедеминов выразил благодарность ветеранам крымскотатарского движения, которые вышли 10 июля на Красную площадь Москвы на акцию протеста с лозунгами: “Наши дети не террористы”

4. В Москве прошли судилища по продлению ареста 24 пленным украинским морякам, которых собравшиеся встречали аплодисментами

5. Вчера по крымскому радио 4 раза за полчаса пустили “срочную новость” про “НА Украине вступил в силу языковой закон”. Первые 2 раза диктор подал новость чисто информационно, хоть и с наигранными нотками тревоги в голосе. Третий раз была добавлена фраза: “Теперь ВО ВСЕХ сферах жизни обязательно использовать только украинский язык”, — что, естественно, является ложью. А четвертый раз прозвучало и вовсе абсурдное: “В Украине ЗАПРЕТИЛИ общение на русском языке”. Тем временем представитель оккупантов в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза распространил лживую информацию о ситуации в Крыму в сфере образования на родных языках. Это стало уже традицией для россии — обвинять других в том, что делаешь сам

6. Рашистка из-за поребрика пыталась доказать крымчанке, что “когда вы были Украиной, в школах не было русского языка” — она лично от кого-то “слышала”. Крымчанка вынесла эту тему в отдельный пост. Оказалось, что никакого притеснения русскоязычных, как говорили оккупанты, не было, но войну развязали: “Ребят, я, конечно, извиняюсь за идиотизм темы. Но мне упорно пытаются доказать, что в Феодосии во время бытности в составе Украины обучение велось на украинском, не преподавалось русского языка, вся молодежь и местные жители общались на украинском, не зная русского. Скажите, местные жители, вы такое когда-либо видели вообще? Или у меня одной склероз, и я просто забыла?”. Ответы: “До 96 мова была факультативным предметом, потом ввели обязательно литературу, историю, и, собственно, мову, но преподавалось на русском”, “Лютый бред. Всё было и есть на русском”, “Украинский язык преподавался как любой другой (русский, англ., франц.). Преподавания предметов на украинском не было! Те, кто приезжали из других мест (доучиваться), могли быть освобождены от украинского”, “Нам скорее украинский не преподавали”, “Никогда не понимал проблему выучить язык страны, в которой живешь. Тут за 10 дней в Италии начинаешь шпарить по-италийски и всё понимать, кроме чисел”, “Не было такого и близко. Украинский преподавали, но на этом всё и заканчивалось”, “Искала в 2005 году украинский класс. Нашла. В Приморском”. “Да, это правда! На русском запрещалось: учиться, говорить, писать, читать, думать. Запрещалось общаться с русскими, есть русскую еду, пить русские напитки (в том числе алкогольные). Всех, кто нарушал запрет, вывозили в неизвестном направлении. Виновных больше никто никогда не видел”

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7. Сегодня в Симферополе снова перекрывали ряд улиц. Оккупанты провели “крестный ход в память об убитых членах семьи последнего российского императора Николая II”. Крым вчера прокомментировал анонс шабаша: “Да ну жесть какая, совсем рехнулись?”, “Поклонская уже замироточила?”, “Деградация”, “Почему мы одновременно онанируем и на царскую россию, и на Советский Союз? Одно другому разве не противоречит?”, “Как жаль, что люди с историей мало знакомы”, “И так пробки в городе, ещё усугублять ситуацию перекрытием улиц на полдня”, “А бывшие коммунисты тоже будут на мероприятии?”, “В Екатеринбурге это понятно. В Симферополе почему? Да еще с перекрытием улиц? Церковь отделена от государства”, “Это государство ё…лось в край”, “Поклонская же уже раскаялась, что это была секта. Видимо, не все ещё перестроились”

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8. Что-то скрепного сожрали: в оккупированной Евпатории с признаками пищевого отравления госпитализированы 54 человека — 49 детей из Казани, отдыхавших в лагере “Лучистом”, и пятеро сотрудников лагеря. Еще вчера вечером оккупанты отрицали госпитализацию детей

9. У роисских богатых отдыхающих новая фишка — жить в машинах. На содержание машины и дорогу сюда денег хватает, а снять хоть какой-то угол — дорого. Спят, запарковавшись кто возле заправки, кто — найдя место типа поукромнее. Сегодня очередной раз (пятый, кажется) с таким встретился.

10. В Крыму гибнут пальмы. Оккупантам плевать — на обработку от вредителя денег нет. Народ сам пытается. В Симеизе обрабатывали, но проблема уже имеет масштаб катастрофы. Плюс — из Абхазии уже завезли опасного вредителя — самшитовую огнёвку — все кусты в паутине. У Крыма времени нет. Нельзя на паузу ставить Крым. Он умрет

11. С января по май текущего года в оккупированный Севастополь понаехало, как они считают, “на ПМЖ” 7733 человека, а выехало 4596 человек. Увеличилось число понаехавших из стран СНГ — 1944 человека против 1316-ти за аналогичный период прошлого года. За пять лет в Крым понаехало 197,4 тыс. человек, выехало — 151,6 тыс. В Севастополь понаехало 103,2 тысячи человек, выехало 42,3 тыс. Это официальная статистика замещения населения от оккупантов. Реальная картина еще хуже. Массово прет в основном саранча с Урала и Сибири .

12. Сообщение написал крымчанин, который ранее выехал из оккупации: “Ездил в Крым… Тот случай, когда на кладбище больше знакомых лиц, чем в городе”.

P.S. По данным Крымской правозащитной группы, сейчас в Крыму арестовано 93 человека в рамках религиозных и политических преследований. В Москве неделю назад были задержаны около 50-ти крымских татар, которые приехали поддержать своих родственников, которых оккупанты приговорили к длительным тюремным срокам. Крымские татары имеют большой опыт ненасильственного сопротивления, что позволило народу выжить после депортации и геноцида, а также — вернуться на историческую Родину. “Прекратите репрессии в Крыму” — это 4 слова, произнесенные открыто, без страха, без масок. 4 слова, за которыми могут последовать репрессии уже в отношении их самих. 4 слова с риском для жизни, здоровья и свободы. Слово стало оружием, пострашнее танков. Оккупанты это понимают. Не понимают они только одного — они уже проиграли!

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