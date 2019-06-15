1. Оккупанты 14 июня огласили приговор капитану украинского рыболовецкого катера “ЯМК-0041” Виктору Новицкому, которого задержали у западного побережья Крыма 4 мая 2018 года. Украинца признали “виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов” и обязали возместить “ущерб” в размере почти 440 тысяч рублей (около 180 тысяч гривен). Госпогранслужба Украины сообщала, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. Новицкий уже находится на материковой Украине.

2. Упоротая ватная жена задержанного 12 июня при пересечении админграницы “ополченца” Степана Резуника, который отправился за украинским безвизовым паспортом, скулит и воет “мы ни в чем не виноваты”. С ней скулят и воют и севастопольские пропагандоны. Теперь жена уверяет, что никакой ее муж не “ополченец”, а “яхтсмен”, которому подвернулась крутая работа на судне в ЕС — вот муженек и поперся за безвизовым паспортом, как делают “МНОГИЕ крымчане” (цитата пропагандонов). А сама скулящая жена, по её словам, — едва ли не мать Тереза во плоти. В общем, поржал с её лживой версии событий. Кстати, на грамоте, которую выдали оккупанты Резунику, написано: “За активное участие в выполнении боевых задач по защите города Севастополя в составе сил народной обороны”.

3. 14 июня, в День Севастополя, оккупанты начали перекрывать рейд в Севастопольской бухте — в связи с военной репетицией будущего шабаша. Перекроют рейд также 18, 21, 25 и 28 июня. Люди выстроились в совковые очереди на маршрутки, чтобы попасть на Северную сторону города. Ватники на самом упоротом крымском ресурсе (“Форпост”) вновь разразились проклятиями в адрес всего, что творит россия в Крыму.

4. Дети Евпатории не скучают, а учатся убивать.

5. Вчера Константинов заявил, что Крым больше не нуждается в днепровской воде. Жители Армянска прокомментировали: “Вот и приехали”, “Если не нуждается, то почему в прошлом году из-за отсутствия воды произошла экологическая катастрофа, или Армянск — это не Крым, это не крымские дети получили химические ожоги дыхательных путей, это не крымских детей оторвали от родителей, это не крымские люди работают на прелестном заводе, вдыхая все прелести кислотонакопителя за мизерные зарплаты 15-20 тыс, которые задерживают?”, “Где альтернатива Северо-Крымскому каналу, или северный Крым не относится к Крыму?????”, “А Армянск нуждается!”, “За весь Крым напрасно он. Ему, может, и не надо, он кислотой не дышит, в канале не купался и огород не поливал. Другие грядки окучивают”, “Сукиииии”, “Пусть выйдет и народу скажет без своих псов. Тогда посмотрим, что с ним будет”, “Потом приедет этот деятель, пожрёт на камеру нижнегорских помидоров и укатит восвояси с гордым видом!”, “Они хотят сказать, что добыли те недостающие 85% воды? Тогда зачем канал тянули в Крым, если здесь и так хватало воды???”, “Вы что, хотите бандеровскую воду в канал?”.

6. Прочтите о том, как ради путинского форума “Таврида”, на который свозят молодежь со всей россии для зомбирования и одебиливания, оккупанты отняли у жителей окрестностей Судака пляжи и места для отдыха. Теперь выяснилось, что территорию “форума” буду расширять.

7. Я другой такой страны не знаю, где заборов больше, чем людей: “В Судаке местные жители могут лишиться части детского пляжа, считает пророссийский общественный активист из Судака Дмитрий Демчук. Мидийная бухта традиционно считается детским пляжем Судака. Здесь песчаный пляж и мелководье. Рядом расположен автокемпинг. Теперь бухту загородили бетонным забором”.

8. “Не для этого мы хотели вернуться в россию, чтобы её чиновники угробили наш Крым” — скулит понаехавшая ДО оккупации в Крым из Москвы пропагандонша Юлия Вербицкая, комментируя планы оккупантов по застройке 40% Крымского заповедника. Понаехавшая рашистка предлагает писать коллективное обращение к путину, чтобы оно попало 20 июня на его “прямую линию”.

9. Ялта. Известная башня с часами (башня Врангеля) “отреставрирована” рукожопами в 2016 году — с помпой, мол, “её 140 лет не ремонтировали, а мы…”. Вместо кровельного железа — ДСП, и поверх что-то линолеумоподобное уложили. Естественно, все начало отваливаться. Можно даже визуально оценить разницу “старой”, “требующей ремонта при нищей Украине”, крыши и нынешней.

10. Полицейским россии разрешили отдыхать в Турции и Таиланде. Турция, напомню, один из лидеров НАТО. Рада, что их теперь будет меньше в Крыму.

P.S. Завершу выпуск воем Полищук Александры — звезды “Миротворца”, которая в 2014 году была активной участницей захвата Крыма, а также “членом избирательной комиссии” на оккупендуме в Севастополе: “Севастополь вернул россии базу ВМФ — форпост мира во всем мире. Севастопольцы так верили, что наше положение в рф как минимум не ухудшится. На деле же все оказалось наоборот. Отжим собственности, уничтожение микробизнеса. Коррупция, почище украинской, воровство на всем, что можно украсть. У одних севастопольцев отбирают все, что можно отобрать, ссылаясь на нарушение норм закона. У других — узаконивают то, что нельзя узаконить, не нарушив закон. Нас при реорганизации предприятий уволили с рабочих мест. Приезжие заняли эти рабочие места, сделав нас безработными.

А все то, что делается в городе, разваливается через год. Уничтожается южный берег Крыма. Доступ к морю закрывают заборами и колючей проволокой. Наши базы отдыха и детские оздоровительные лагеря тоже отживают. В Севастополе зреет волна негодований. Напряженность в обществе увеличивается. Мы не понимаем, зачем так с нами? Разве мы этого ждали от присоединения к россии? Меняйло, Овсянников — за что они нам? Если они такие профи, заберите их себе. Нам оставьте возможность самим выбирать себе руководителя города из числа СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ. Только мы знаем, как нам улучшить НАШ РОДНОЙ СЕВАСТОПОЛЬ, не причиняя ему вреда. Поэтому не просто просим, а требуем — заберите от нас своего Овсянникова. Нам такие спецы не нужны”. Кстати, в остальном Крыму все еще существуют ватники, которые верят, что “российские чиновники” лучше украинских, которых обвиняют во всех бедах Крыма, взывая к путину.

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