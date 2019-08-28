1. Оккупанты изменили меру пресечения тяжелобольному крымскотатарскому активисту, инвалиду І группы с ампутированной ногой Эдему Бекирову и отпустили его из СИЗО под “обязательство о явке в суд”.

Крымский татарин провел в гетто 258 дней, но его борьба за свободу продолжается

2. Крым — это Украина: “Итак, попытка номер пять. Пробую устроиться вахтовым методом в Москву, на пищеблок в аэропорт Шереметьево. Зарплата 67500 в месяц. Итог: отказ. Мне объяснили, что я должна понимать, что лица с крымской пропиской не являются гражданами рф, как и лица с украинским гражданством. Номер телефона отдела кадров: 78005517371. Разочарование и обида”, “Мы, крымчане, люди второго сорта!!! Это по бумагам мы россияне, но не по факту!! Посмотрите рекламу: там откровенно пишут: "кроме республики Крым". Берут редко куда. Даже когда строили мост, крымчан на работу не брали. Действительно, обидно!!!”

3. Оккупант Георгий Мурадов (шестерка путина) вчера плакался, что Украина воду Крыму не дает. Сегодня плачется, что иранские бизнесмены не проявляют должного интереса к Крыму, через который Иран, по мнению оккупанта, мог бы продавать нефть в обход санкций. А Крым давно перестал быть санкционным регионом?

Новини С первой леди в России не сложилось

4. Понаехавший кавказец зарезал своего сокамерника в симферопольском СИЗО

5. “У нас будут трупы здесь” — так понаехавший из Курских глубеней оккупант Роман Волошин прокомментировал установку на ЖД вокзале Евпатории забора с колючей проволокой Бруно, которую оккупант слезно просит не убрать, а поднять чуть выше. Нет, это оккупант не за жителей Евпатории переживает, а за рейтинги партии коммуняк перед т.н. “выборами”, которые оккупанты проведут 8 сентября. Свое видеообращение оккупант записал в футболке с надписью “СССР”

6. Шокированы колючими проволоками и жители Евпатории: “Я считаю, что это идиотизм”, “Не похож на мирный вокзал прежний, скорее — на зону с военщиной и бесшабашным генералом”, “Раньше был добрый, веселый гостеприимный вокзал”, “Пусть ещё вышки поставят с вертухаями-автоматчиками. Идиотизм”, “Проволоку СРОЧНО нужно снимать во избежание трагедии!!!”, “Просто пипец”, “(Рашистка из запоребрика пишет) Правильно делают! Скоро поезда пойдут, вот и готовятся!! Это безопасность! Неужели непонятно?!”, “Как же до этого безопасность была без колючей проволоки?”, “А вышки и вохра будут?”, “Это пипец! Эти заборы. Непонятно, защитит ли это от террористов, но то, что давка может быть в случае ЧП, это точно. Это же надо было придумать эти заборы!”, “Осталось установить растяжки на выходе и снайперов по крышам рассадить”, “Правильно делают — от этих рассеян всего можно ожидать”, “Вокзал строгого режима”

7. Тут у оккупантов скоро “выборы”. На улицах всё заклеено агитками. Больше всего — от “едрисни”. Другие кандидаты пытаются играть на “беспартийности” и чуть ли не от руки пишут объявы

8. Понаехавшие жалуются, что на набережной Ялты теперь смердит русским миром, чего до оккупации не было: “Уважаемая администрация Ялты, сделайте, пожалуйста, что-нибудь с мусорными баками на набережной! Были на День города — воняло на десять метров. Просто жуть! Разве нельзя что-то придумать? Перенести в другое место или на худой конец чем-нибудь закрыть это уродство в самом центре набережной! Были в Ялте в 2011 и 2013 годах — не припомню, чтобы такое было на набережной! Анонимно”. Комментарии: “Пусть под окна горисполкома их поставят, тогда проблема решится очень быстро”, “Набережная — это не помойка! Уберите баки с мусором с набережной. Мало того, что воняют, да еще течет зловонная жижа из-под баков, на которую отдыхающие наступают и везде разносят. Запах помойки по всей набережной”, “По всей набережной стоят урны для чистоты и удобства, а вот огромные и вонючие баки в центре — это позорище”, “И все они всегда были переполнены. Сколько было жалоб, что все вокруг них валяется”, “Судя по их заполненности, их либо вывозят раз в неделю, либо туда приносят свой мусор все живущие рядом с набережной. Еще бы они не воняли, еще и в такое пекло”

9. Алушта. Понаехавшая из россии туристка требует, чтобы Алушта была без руссо-туристо! Странно, это же ваши, радуйтесь: “Мы каждое лето живем в Алуште и очень любим Крым, но сегодня моему разочарованию и возмущению нет предела!!! Были на пляже отеля "Калипсо", который всегда нам нравился своим расположением, сервисом и чистотой. Сегодня же совсем иная картина: 80% отдыхающих, не стесняясь, распивали. Почти у каждой отдыхающей компании было пиво, коньяк или шампанское, причем в бутылках. Очень много людей пришли на пляж со своими кастрюлями, тарелками, семечками и прочей едой из дома, разложив это все ровным слоем по пляжу, и пожирая (другого слова нет, ибо выглядит отвратительно). Одна компания врубила на полную мощь свою музыку, видимо, думая, что всем она нравится. Про курение под табличкой "Курение запрещено" вообще молчу. И сейчас у меня родилось предложение: открыть в Алуште (ну, и в других городах Крыма) пляжное гетто для желающих выпить, поесть, покурить…”

10. Лапти-балалайки бьются в припадках — жилье им в АсвАбажденном Крыму продают, видите ли, втридорога, а не дают со всем добром домашним, как в 1944 году! Крымчане отправляют за мост с лёту: “Так а кто тут в здравом уме будет квартиру покупать, это же оккупированная территория под санкциями: ни банков, ни брендов, ни сервисных центров, ни мобильных операторов”, “Ребят, да, хозяин — барин. В Тверской области можно полдеревни выкупить. Вы ещё здесь?”, “Все правильно. Чтобы нищеброды не переезжали в Крым. Крым не резиновый, и всем подряд здесь делать нечего. Прекрасный полуостров не для слабаков”, “Не нравится? Вас никто здесь не держит”, “Не покупайте! Может, цены упадут на жильё”, “За эти деньги можно купить новый кирпичный дом в Краснодарском крае”, “Так езжайте в Краснодар”

11. Заехали покупаться в Скалистое (Научный). Блииин, один сраный акающий говор. Надеюсь, это просто туристы, и они свалят с концом лета к себе в задрищенски нюхать радиоактивный скрепный йод, дым от пожаров, и тонуть в своих наводнениях.

P.S. Немного вывело меня из себя предложение рашистки создать в городах Крыма “пляжные гетто”, чтобы свиньи могли чувствовать себя в них комфортно. То, что весь Крым россия превращает в одно большое гетто, рашистку нисколько не смущает, как и то, что свиньями в основном являются понаехавшие вместе с ней соотечественники. Странные люди.

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