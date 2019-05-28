1. Двое неизвестных 9 мая сорвали флаги оккупанта в Севастополе, повредили их и выбросили на проезжую часть. Оккупанты возбудили “уголовное дело”, а также сообщили, что уже установили личности, как они выразились, “злоумышленников”. Им грозит до года тюрьмы

Новини Эпоха Путина клонится к закату

2. Состояние здоровья политзаключенного Эдема Бекирова ухудшилось. Об этом сообщила его супруга Гульнара: “За время незаконного заключения в условиях Симферопольского СИЗО Эдема сделали инсулинозависимым. После введения инсулина появились отеки, одышка. Сейчас ситуация еще более ухудшилась— у Эдема нарушение функций тазовых органов, спинального кровообращения, он практически не может спать, так как только в сидячем положении может относительно безболезненно дышать”

3. Теймур Абдуллаев сегодня встречает свой 44-ый день рождения в СИЗО. Теймур родился в Баку, переехал из Азербайджана в Украину, учил детей спорту. Оккупанты задержали Абдуллаева после обысков 12 октября 2016 года. Обвиняют в “терроризме”

4. Позиция россии по вопросу захваченных у берегов Крыма украинских моряков не изменится в связи с решением Международного трибунала по морскому праву: “Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд”, — заявил оккупант Песков

5. Для увеличения скорости вымирания города-катастрофы, родная говень в Армянске полностью уничтожила медицину. Совсем. Под ноль. Прочтите, что пишут местные жители

6. Оккупанты на трое суток отключили Керчь от водоснабжения. Это бонусом к регулярным отключениям. Говорят, “ремонтные работы на водоочистной станции”. Опубликовали график подвоза воды. Многие люди никаких водовозок в своих районах, указанных в графике, так и не обнаружили

7. Сегодня с утра весь оккупированный Армянск и его окрестности в очередной раз остались без воды. По комментариям вы можете понять о ситуации с обеспечением водой в городе: “А что с водоснабжением? Во всем городе нет воды”, “А как же те, у кого последствия после клубники?”, “Да во всем городе нет воды! И на заводе тоже!”, “Всем приятного лета”, “И в Суворово нет”, “Сгорел насос, меняют оборудование, продлится до обеда. Может, на целый день”, “На Иванищева- 2 воды нет тоже — ни ночью, ни сейчас”, “Жаловались на малое давление воды! Ну вот, вообще никакого, нет воды по всему городу. Глава администрации и начальник водоканала, посадившие город на "водяную иглу", явно не справляются со своими обязанностями. Постоянные аварии и недостаток воды — все, что они предлагают населению. А уж о качестве воды даже Аксенов говорил”, “Уже надоело. Каждое лето у нас начинают часто воду отключать. Напора после 7 вечера нет, а теперь и вовсе отключили”, “Гнать в шею!”, “Всю администрацию города разогнать к чертям собачьим”, “Жалобы каждый день от всех, а вот водой запастись никто не додумался, зная о том, что в любой момент ее могут отключить”, “Так обидно, что до нас нет никакого дела! Простых и мирных людей”

8. Жители Феодосии поговорили об аудио насилии: “Хотелось бы побомбить насчёт хрипящих и пердящих динамиков, установленных на набережной. Я каждый день прихожу на море, чтобы послушать звук переливающейся воды, но теперь на фонарных столбах по всей набережной и прибрежной зоне установлены динамики, в которых играет шансон и попса про любовь девяностых и восьмидесятых, а также реклама. Кроме этого, хрипящий звук бесит, и заставляет просто уйти оттуда и не возвращаться обратно. Анонимно”. Комментарии: “Очень верное замечание. На набережные, где звучит говно в плохом качестве, ходят лишь гопники, бухие балбесы и люди, которым некуда деваться. А дети с детства привыкают слушать российское попсово-шансонное убожество”, “Идиотизм власти приобретает иногда интересные формы”, “Музыка поствоенных годов, реклама, призывы МЧС и другая ересь, вместо шума прибоя. Это аудио насилие!”, “Раздражает. Ещё и музыка играет для тех, кому за 60”, “Бабушкам нравится”

9. Докладываю: в “Артеке” дети совершенно не скучают. Тут милитари пропаганден-шоу идут своим нон-стоп чередом

10. Пропагандон из Ялты Сергей Сардыко уже шестой год воет: “Недоумение вызывает ответ крымских чиновников на мой запрос по открытию отделений Сбербанка на полуострове. ОНИ считают, что НАМ достаточно имеющихся банков. Когда же Крым станет полноценной территорией россии?”, — жалуется разбалованный развитой украинской банковской системой предатель

11. Понаехавшие снова ищут Сбербанк. Местные предлагают сидеть дома, чтобы не испытывать проблем с банками и не отравлять нам воздух своим присутствием

12. Из Крыма целыми автобусами ездят за заветными украинскими безвизовыми паспортами: “Решила отчитаться о поездке. Суббота, 25 мая. Цель — два загранпаспорта для детей до 12 лет. Без помощников, самостоятельная подача в ДП Документ Херсон. Выехала в 2:30 ночи из Симферополя на Bus Panda. Как выяснилось, почти всем на моем рейсе — в Документ, так что водитель сразу записал на обратный рейс в 15:00 и отвез прямиком к офису. Очень удобно! Приехали в 7 утра. На подачу я была 15-й в списке, на получение была бы 25-й. Очередь на получение больше, но движется быстрее. Сказали, задержек не будет. Если не срочный паспорт, то 20 рабочих дней. Детские документы, сказали, делают быстрее. В общем, это было нереально проще, по сравнению с тем, как я получала свой загран в ДМСУ, подавала через посредников и ждала почти 3 месяца в прошлом году”

13. У причала морского вокзала пришвартовался пассажирский теплоход “Viking Sineus” с туристами на борту. Лайнер типа река-море осуществил первый в этом сезоне Днепровско-Черноморский круиз. Судно прибыло со 187 пассажирами. Все они граждане США… Это могла быть новость про Ялту или Севастополь. Но это новость про Одессу, которая, к счастью, избежала участи оккупированного россией Крыма

P.S. Диалог нашего крымчанина со старым ватником завершит сегодняшний выпуск: “ — Я бы этих хохлов давил! — А вы не боитесь, что у меня часть крови украинская, и я обидеться могу? — А мне то что, я сам стопроцентный украинец. — А вы себя перед зеркалом тоже оскорбляете? Ватник не понял, обиделся, ушел с когнитивным диссонансом разбираться. А я остался с вопросом: что у ваты в головах?”.

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