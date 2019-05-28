ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Понаехавшие, сидите дома!

1.8тЧитати матеріал російською

1. Двое неизвестных 9 мая сорвали флаги оккупанта в Севастополе, повредили их и выбросили на проезжую часть. Оккупанты возбудили “уголовное дело”, а также сообщили, что уже установили личности, как они выразились, “злоумышленников”. Им грозит до года тюрьмы

Новини
Эпоха Путина клонится к закату

2. Состояние здоровья политзаключенного Эдема Бекирова ухудшилось. Об этом сообщила его супруга Гульнара: “За время незаконного заключения в условиях Симферопольского СИЗО Эдема сделали инсулинозависимым. После введения инсулина появились отеки, одышка. Сейчас ситуация еще более ухудшилась— у Эдема нарушение функций тазовых органов, спинального кровообращения, он практически не может спать, так как только в сидячем положении может относительно безболезненно дышать”

Новини
Отношения США и РФ: Путин понимает, что его сватают

3. Теймур Абдуллаев сегодня встречает свой 44-ый день рождения в СИЗО. Теймур родился в Баку, переехал из Азербайджана в Украину, учил детей спорту. Оккупанты задержали Абдуллаева после обысков 12 октября 2016 года. Обвиняют в “терроризме”

Новости Крымнаша. Понаехавшие, сидите дома!

4. Позиция россии по вопросу захваченных у берегов Крыма украинских моряков не изменится в связи с решением Международного трибунала по морскому праву: “Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд”, — заявил оккупант Песков

5. Для увеличения скорости вымирания города-катастрофы, родная говень в Армянске полностью уничтожила медицину. Совсем. Под ноль. Прочтите, что пишут местные жители

Новости Крымнаша. Понаехавшие, сидите дома!

6. Оккупанты на трое суток отключили Керчь от водоснабжения. Это бонусом к регулярным отключениям. Говорят, “ремонтные работы на водоочистной станции”. Опубликовали график подвоза воды. Многие люди никаких водовозок в своих районах, указанных в графике, так и не обнаружили

Новини
Нет никаких победителей, кроме России

7. Сегодня с утра весь оккупированный Армянск и его окрестности в очередной раз остались без воды. По комментариям вы можете понять о ситуации с обеспечением водой в городе: “А что с водоснабжением? Во всем городе нет воды”, “А как же те, у кого последствия после клубники?”, “Да во всем городе нет воды! И на заводе тоже!”, “Всем приятного лета”, “И в Суворово нет”, “Сгорел насос, меняют оборудование, продлится до обеда. Может, на целый день”, “На Иванищева- 2 воды нет тоже — ни ночью, ни сейчас”, “Жаловались на малое давление воды! Ну вот, вообще никакого, нет воды по всему городу. Глава администрации и начальник водоканала, посадившие город на "водяную иглу", явно не справляются со своими обязанностями. Постоянные аварии и недостаток воды — все, что они предлагают населению. А уж о качестве воды даже Аксенов говорил”, “Уже надоело. Каждое лето у нас начинают часто воду отключать. Напора после 7 вечера нет, а теперь и вовсе отключили”, “Гнать в шею!”, “Всю администрацию города разогнать к чертям собачьим”, “Жалобы каждый день от всех, а вот водой запастись никто не додумался, зная о том, что в любой момент ее могут отключить”, “Так обидно, что до нас нет никакого дела! Простых и мирных людей”

Новости Крымнаша. Понаехавшие, сидите дома!

8. Жители Феодосии поговорили об аудио насилии: “Хотелось бы побомбить насчёт хрипящих и пердящих динамиков, установленных на набережной. Я каждый день прихожу на море, чтобы послушать звук переливающейся воды, но теперь на фонарных столбах по всей набережной и прибрежной зоне установлены динамики, в которых играет шансон и попса про любовь девяностых и восьмидесятых, а также реклама. Кроме этого, хрипящий звук бесит, и заставляет просто уйти оттуда и не возвращаться обратно. Анонимно”. Комментарии: “Очень верное замечание. На набережные, где звучит говно в плохом качестве, ходят лишь гопники, бухие балбесы и люди, которым некуда деваться. А дети с детства привыкают слушать российское попсово-шансонное убожество”, “Идиотизм власти приобретает иногда интересные формы”, “Музыка поствоенных годов, реклама, призывы МЧС и другая ересь, вместо шума прибоя. Это аудио насилие!”, “Раздражает. Ещё и музыка играет для тех, кому за 60”, “Бабушкам нравится”

Новости Крымнаша. Понаехавшие, сидите дома!

9. Докладываю: в “Артеке” дети совершенно не скучают. Тут милитари пропаганден-шоу идут своим нон-стоп чередом

Новости Крымнаша. Понаехавшие, сидите дома!

10. Пропагандон из Ялты Сергей Сардыко уже шестой год воет: “Недоумение вызывает ответ крымских чиновников на мой запрос по открытию отделений Сбербанка на полуострове. ОНИ считают, что НАМ достаточно имеющихся банков. Когда же Крым станет полноценной территорией россии?”, — жалуется разбалованный развитой украинской банковской системой предатель

Новини
Денег нет, но вы держитесь: России грозят новые санкции

11. Понаехавшие снова ищут Сбербанк. Местные предлагают сидеть дома, чтобы не испытывать проблем с банками и не отравлять нам воздух своим присутствием

Новости Крымнаша. Понаехавшие, сидите дома!

12. Из Крыма целыми автобусами ездят за заветными украинскими безвизовыми паспортами: “Решила отчитаться о поездке. Суббота, 25 мая. Цель — два загранпаспорта для детей до 12 лет. Без помощников, самостоятельная подача в ДП Документ Херсон. Выехала в 2:30 ночи из Симферополя на Bus Panda. Как выяснилось, почти всем на моем рейсе — в Документ, так что водитель сразу записал на обратный рейс в 15:00 и отвез прямиком к офису. Очень удобно! Приехали в 7 утра. На подачу я была 15-й в списке, на получение была бы 25-й. Очередь на получение больше, но движется быстрее. Сказали, задержек не будет. Если не срочный паспорт, то 20 рабочих дней. Детские документы, сказали, делают быстрее. В общем, это было нереально проще, по сравнению с тем, как я получала свой загран в ДМСУ, подавала через посредников и ждала почти 3 месяца в прошлом году”

Новини
США наградили Россию новыми санкциями: под удар попала оборонка

13. У причала морского вокзала пришвартовался пассажирский теплоход “Viking Sineus” с туристами на борту. Лайнер типа река-море осуществил первый в этом сезоне Днепровско-Черноморский круиз. Судно прибыло со 187 пассажирами. Все они граждане США… Это могла быть новость про Ялту или Севастополь. Но это новость про Одессу, которая, к счастью, избежала участи оккупированного россией Крыма

P.S. Диалог нашего крымчанина со старым ватником завершит сегодняшний выпуск: “ — Я бы этих хохлов давил! — А вы не боитесь, что у меня часть крови украинская, и я обидеться могу? — А мне то что, я сам стопроцентный украинец. — А вы себя перед зеркалом тоже оскорбляете? Ватник не понял, обиделся, ушел с когнитивным диссонансом разбираться. А я остался с вопросом: что у ваты в головах?”.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки