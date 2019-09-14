1. Украина передала россии новый список по обмену заключенными гражданами. Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова говорила, что из 113-ти узников Кремля 89 — крымские татары.
Омбудсмен провела сегодня встречу с группой адвокатов, защищающих права репрессируемых крымских татар, которые находятся на территории россии и в оккупированном ею Крыму.
2. Прокуратура АРК открыла производство из-за проведения в аннексированном Крыму среди детей мероприятий, направленных на пропаганду войны и службу в российской оккупационной армии, что нарушает международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию ООН
3. Соединенные Штаты Америки выделили около 1 миллиона долларов на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного россией Крыма и оккупированной россией части Донецкой и Луганской областей
4. “В прошлом году в Армянске городские и республиканские власти не замечали запаха кислоты до тех пор, пока из города не пришлось эвакуировать детей. Теперь ситуация повторяется в поселке Ленино: жители жалуются, что невозможно дышать, болит голова, желудок, появляется горечь во рту, люди вынуждены уезжать. Но на их жалобы и обращения никто не обращает внимания”, — написали пропагандоны, которые опубликовали видеообращение жителей очередного отравленного оккупантами города. Люди собирают подписи к Гоблину и говорят, что “терпеть издевательство над здоровьем жителей поселка нет больше сил”. Напомню, в районном центре Еды-Кую (Ленино) назревает очередная экологическая катастрофа, жертвами которой могут стать тысячи людей. Причина бедствия — эксплуатация построенной оккупантами нефтебазы в непосредственной близости от жилых домов
5. Китайская грусть крымчан: “Кто-нибудь нашел уже способ совершать покупки с Алиэкспресс??? Очень грустно без него живется”
6. “Родная “говень” своих не бросает!?!? РФ — это вообще что за субстанция?” — написал разгневанный крымнашист Олег Кочеров. Так он отреагировал на то, что “говень” ничего не делает для того, чтобы помочь первому и единственному президенту Крыма Юрию Мешкову, у которого в Турции — стране, входящей в страшный блок НАТО — случился инсульт. Мешков был рад оккупации Крыма, но отдыхать поехал в Турцию. Рад оккупации Крыма был и Кочеров, который ждал россию из телевизора. Теперь предатель очень зол — к корыту его не пустили, бизнес закрыли. Гавань прессует неблагодарного за гавкучесть. О как сильно его расколбасило от счастья, что россиюшка для него теперь — субстанция!
7. Крым встречает очередной выводок саранчи: “Хотим с семьей переехать в Джанкой. Сами с Урала. Подскажите, как вообще с трудоустройством на работу? Нет ли проблем с водой?”. Комментарии: “(Это сообщение написала понаехавшая. Сообщение поддержали лайками десятки человек) Не надо ехать в Джанкой! Грязный город без медобслуживания, все кум-брат-сват, работа передается по наследству, достойных кружков для детей нет… Перечислять можно бесконечно! А ЗАЧАСТУЮ СТАЛКИВАЮСЬ С ОТКРЫТОЙ АГРЕССИЕЙ К РОССИИ И РУССКИМ… Не советую!!!”, “Руины консервного завода, машзавода, молокозавод в колючей проволоке, ЖД в ауте, рынок в шоке, средняя зарплата мин от 10)))))”, “Это же как вас прижало, что вы в Джанкой планируете?”, “(Сообщение написала крымская татарка) Нефиг сюда ехать!!! Задолбали приезжие!!!! Город перенаселен, машин дофига, работы нет, в садах очередь километровая!!!! Нам самим тесно, а вы все прете и прете”, “(Понаехавшая нацистка из Нового Уренгоя ответила крымской татарке) Забыли тебя спросить, ехать нам или нет. Вы вечно всем недовольны. Сами-то чё привалили сюда? Сидели бы в Азии”, “Люди отсюда уехать хотят, так как ни работы, ни перспективы, а вы все сюда!”, “Все очень плохо. Лучше не надо”
8. Почему оккупанты крымчан не берут даже разнорабочими? Бо крымчанам надо платить зарплату. Они дома — выгавкают. Поэтому привозят из разных гор и пустынь — чтобы кинуть безнаказанно. Криминальная обстановка накаляется, понятное дело
9. Керчь. Был в супермаркете. Стою на кассе. Осмотрелся и понял, что пришел “рузький мир”. Вокруг стоят кавказцы, удмурты… и другие народности скрепной Ымперии. Из славянской внешности оказались только я и кассир. Получайте, крымчане, “дружбу” народов. СУКИ!!
10. Проехал по трассе “Таврида”, которую в Крыму назвали “дорогой смерти”. Те еще острые ощущения… Вдоль трассы надо ставить будки нотариусов для оформления завещаний.
P.S. “Страна, бегущая пятками вперед” — так Роксолана прокомментировала фото, на котором подросток стоит в футболке с изображением Ленина возле памятника Ленину… И бежит россия пятками вперед, возвращаясь назад, затягивая за собой Крым
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