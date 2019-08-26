1. Ровно 4 года назад оккупанты приговорили Олега Сенцова к 20 годам заключения, Александра Кольченко — к 10 годам

2. Сотрудники СИЗО №1 Ростова-на-Дону устроили второй за две недели погром в камере осужденного к 14 годам лишения свободы политзаключенного крымского татарина Рустема Исмаилова

3. “РОЖДЁННЫЕ ПОСЛЕ АРЕСТОВ. У политического заключённого Акима Бекирова родился сын! Это второй ребёнок в семье. Мы поздравляем Акима и Сабрие с этим радостным событием! Аким не может быть рядом с супругой и малышом. Взять его на руки. Но мы верим всем сердцем, что эта разлука временна”, — сообщили активисты

4. В Севастополе сотрудники оккупационного ОМОН “Беркут” провели в детском лагере “Ласпи” показательное выступление с демонстрацией вооружения и документального фильма “об истории Росгвардии и задачах, стоящих перед росгвардейцами Крыма и Севастополя”. В шабаше приняли участие и дети в униформе. Веселое крымское детство

Новини Империя сходит с орбиты

5. В оккупированном Белогорске зарегистрирован случай заболевания лихорадки Западного Нила. В городе проводят массовое обследование населения

6. “Блошиный рынок” на улице Субхи в Симферополе, который существует здесь 25 лет, оккупанты пытаются разогнать с 2014 года. Сегодня в очередной раз сюда нагрянули полицаи режима, а на просьбу торговцев “защитить их”, оккупанты ответили, что “защищают нормативно-правовые акты”. В 2011 году городские власти решили очистить улицу от стихийной торговли, а барахолку планировали перенести в Центральный рынок. Но торговцы тогда отстояли свою территорию. Оккупанты же заявили, что рынок “портит эстетический вид здания прокуратуры Крыма”

7. Продолжается скрепный фестиваль сТаврида. Пока оккупанты фестивалят, многие жители Судака и окрестностей продолжают сидеть без света, воды и связи, а также с перекрытыми на НЕДЕЛЮ дорогами

8. Судак бурлит: “Гребаные блокадники! Они забрали у нас берег моря, пляжи, дорогу, изуродовали нашу степь, превратили нашу бухту в концлагерь из заборов, заставили публично врать нашего мэра, и просят еще понимания… Вот уроды”, “Вражеский лагерь у ворот”. Для справки: на фестивале выступили нарушители государственной границы Украины — группа “Ленинград”, Гарик Сукачев, “Ария”, рэп-музыканты Мот и Гуф, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие рашисты

9. Сандрику — бешеному стекловату из Судака, фотографу Тавриды — несмотря на все регистрации, дали пинком под зад федеральные хАзяева жизни! Нечего шавке местной бегать и фотографировать скрепные фестивали — штатных брехунов из запоребрика хватает! Приятно, гавань благодарная! Да, Сандрик?

10. По данным из достоверного источника, на фестивале Таврида -1 от передоза.

11. В оккупированном Севастополе тоже начался некий скрепный фестиваль экстремальных видов туризма “Х-фест”. Экстрим начинается прямо со входа на место проведения шабаша — с рамок металлоискателя и кизяков, шмонающих сумки. Вата воет, что людей на фестивале мало и организация никакая

12. Вчера вечером в оккупированной Керчи произошел взрыв, который был слышен в разных частях города, а также скакало напряжение, что заставило жителей города, сидящих на путинских энергохвостах, поволноваться за бытовую технику

13. В оккупированной Евпатории завершено приведение ЖД вокзала города к стандартам российского гетто. Вокзал не только обнесен забором, но поверх него также пущена спираль Бруно. Хотя можно еще пустить ток — явная недоработка. Так оккупанты готовятся к запуску поездов с обезьянами, которым больше привычны клетки https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1165590196110471169 (фото).

14. Ялта. Набережная. Август. АЖ начало первого ночи (ещё и с субботы на воскресенье). Несмотря на это, народу — “не протолкнуться”

15. Керч. Бачила вчора на деревi невеличкий наш прапорець, зшитий з двох клаптикiв тканини. До нього була прив’язана мотузка. Мабуть, запускали на повiтрянiй кульцi. Хотiла забрати додому. Не змогла дострибнути. Це на моiй вулицi десь живе наша людина. Приємно! Слава Україні!

16. “В 1941-1944 годах крымские партизаны тоже доставляли мелкие неудобства оккупантам, и тем самым приносили огромную радость местному населению” — комментарий жителя Ялты под фото со стелой, которую 23 августа неизвестные выкрасили в цвета украинского флага

17. Вчера в оккупированном Севастополе рашист (в профиле ВК он в военной форме) увидел парня с украинским флагом и решил сфотографировать его со спины, чтобы выложить фото в ватный паблик для всеобщего порицания, но встретил совсем другую реакцию: “А что плохого, объясните, пожалуйста”; “Что тут плохого?? Молодец паренек!”, “Украинофобия головного мозга у автора”, “Автор — жертва киселевщины? И, судя по комментам, радует, что адекватных людей у нас все-таки большинство”, “Слава укр”, “Героям слава!”, “Слава Нації”, “Смерть ворогам”, “Что тут такого? Украинофобия 90 уровня. Он патриот своей страны — его право так считать. А если бы шёл человек с флагом Казахстана, Италии, США? Что за мракобесие и узколобость???”, “И что такого страшного на фото? Я открою автору фото страшную тайну: у 99% взрослого населения нашего города есть украинские паспорта!!!!!”, “Тихий севастопольский фашизм: сфоткал издалека, выбросил в интернет, потирая руки и надеясь на всеобщее возмущение. Но холодильник побеждает телевизор. Так что, автор, вы в меньшинстве, и это радует!!!”

P.S. Комментарии на ватном севастопольском паблике под постом с фотографией парня с украинским флагом удивили даже меня. Комментариев там очень много, и почти все они такие, как процитированы в последнем пункте дайджеста. Оккупация даже из обезьяны сделает человека. Есть, конечно, глубоко клинические случаи, но тенденция положительная.

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