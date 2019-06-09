1. Оккупанты на два месяца продлили арест фигурантам второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”. Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев, Марлен Асанов и Мемет Белялов, которых арестовали в октябре 2017 года, останутся в СИЗО до 9 августа.

Адвокат также рассказал Сейрану Салиеву о недавнем преследовании его супруги Мумине Салиевой, которую после задержания оккупанты оштрафовали за пост в соцсети, который она написала в 2013 году, за год до начала войны россии против Украины

2. В 2017 году оккупанты уже “чинили” крышу Воронцовского дворца в Алупке. В 2018 затеяли её “реставрацию” (та же лавка, приложившая руку к Хансараю в Бахчисарае, домику Чехова в Ялте и др.). Вчера Воронцовский дворец затопило в местах “ремонта”. Люди возмущаются, а музей успокаивает, мол, все из-за “урагана и ливня”. Вот только ливень был, а урагана (да и вообще, сколь-нибудь сильно заметного ветра) не было. Зато налицо их хроническая рукожопость

Новини Несправедливость не повод выступать против России

3. Севастополь. Город-пафос, белокаменная гордость срусских моряков. Извините, но тут теперь так: “Товарищи-друзья, на доски срать нельзя. Для этого есть яма. Держите попу прямо”, — гласит объявление на общественном туалете. Хорошо, хоть без иллюстрации

4. На паблике Ялты ватники обсудили острые вопросы: “Общепиты! Будьте бдительны! Уже приехали ребята, которые любят бесплатно покушать. Ходят без нала, потом поднимают панику, что не могут перечислить деньги. Один заказ оплачивают, делают дозаказ, кушают его, начинают льстить, что очень вкусно и заговаривают зубы разными вопросами. Затем якобы тем же способом оплачивают дозаказ, а деньги во второй раз уже не приходят. К нам пришли двое мужчин и женщина с Йорком. Анонимно”. Комментарии: “Богатый расейский турыст попёр. От теперь заживём”, “Вот так — зажЫвём)))”, “(Ольгинец пишет) Типа при х*хлах таких не было?”, “Представь себе, такого ДЕРЬМА не было”, “(Понаехавшая из Каменск-Уральского) Было и не такое”, “Вам, наверное, виднее”, “(Еще один ольгинец) А богатый окраинский турыст пёр со своей крупой, картошкой, луком и т.д. И не лень было тащить. Зато нэ тратывся”, “То есть, тех туристов с картошкой вы видели, а это быдло, которое с Ролтоном своим едет, один пирожок за день позавчерашний сжирает, да на маршрутках везде ездит, этого "бревна" вы не видите? Ждите, когда поезда пустят, ещё богаче поедут”, “Это скорее всего с материка (прим — из россии) специальная группировка приехала. А может, то не голодные аферисты были? Может быть, знаменитый недобанк РНКБ или гейбанк не провел оплату с нормальной карты??”

5. Ватники советуют друг другу не менять украинские документы на аусвайсы, а оформлять новые — якобы по утере старых, признанных в мире: “Есть те, кто сейчас в МРЭО меняет украинское ВУ (прим — водительское удостоверение) на российское? Поделитесь информацией!”. Ответ: “Можно по утере. Стоит 2100, нужна шаферская и заявление "пишется на месте". Времени занимает час. А если просто менять, то без понятия”. Отмечу, что именно так и поступили многие автовладельцы — сделали фиктивную “утерю” украинского водительского удостоверения, а не меняли его на аусвайс. К тому же, многие продолжают пользоваться украинским документом, а вот водителям автобусов, маршруток, скорых и т.д. оккупанты запретили использовать украинское удостоверение — только аусвайс

6. Министерство нападения россии, как вы уже знаете, полностью перекрыло доступ на любимый севастопольцами пляж в урочище Батилиман, обнеся его забором с колючей проволокой. В соцсетях ватники собирают подписи под петициями, грозят снести забор и не сдерживаются в выражениях: “В Севастополе перекрыли доступ к пляжам, чтобы в них не купались солдаты НАТО”, “Хана Батилиману. Мы для них быдло”, “Турбаза Батилиман закрыта. Не откроется никогда. Здесь прошла целая жизнь, и не одна”, “Это пляж теперь для засранцев, которые изъявят желание побухать на райском пляже, но не для людей и уж тем более не для детей, не для лагеря. И знаете, если мы будем оставаться безразличными терпилами, даже на БО "Чайка" мы приехать уже не сможем”, “Севастопольцы и гости города ежегодно, уже много лет приезжающие отдыхать в Батилиман, — в ужасе и в недоумении”, “Пляж стратегического назначения”, “Зато по нему не маршируют солдаты НАТО. Таким ведь был один из месседжей? Платить приходится всегда”, “Охренели же!”, “Если так и дальше пойдёт, боюсь, что море буду видеть только с собственного балкона”, “Хана нам без Южного берега. Вот и цена обещаньям 14 года!”, “Ненормально, что люди молчат. Раньше бы крик до Турции доносился”, “Уничтожается то, что мы привыкли называть КРЫМ”, “Услышьте нас на суше! Наш SOS все глуше и глуше”, “А может быть, всем выйти на площадь!!!!!!! Я думаю, что сейчас выйдут все!!!!!! Надоели эти бумажки никому не нужные”. По мнению многих, это только начало

P.S. “Зато на родине, в гавани родной! Пусти свинью за стол — она и ноги на стол” — так прокомментировал отжимы пляжей ихтамнетами кизяк Сергей Акимов, который радостно встречал оккупантов в 2014 году. От “освободителей” до “свиней” — миссия выполнима. Да, если бы такое случилось до оккупации, то вой, как отмечают сами ватники, “до Турции доносился” бы. Но в родной говени на русском можно только молчать.

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