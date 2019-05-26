1. Победа Украины в Гамбурге! Международный трибунал по делу украинских моряков, ровно полгода назад захваченных россией в плен в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма, принял решение обязать россию НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ захваченные военные корабли “Бердянск”, “Никополь” и “Яны-Капу”, а также 24 членов их экипажей!
2. Посмотрите на первые эмоции украинской делегации в Гамбурге во главе с заместителем министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль. Также послушайте первый комментарий Зеркаль.
3. Против освобождения украинских военнопленных и кораблей был только российский судья Колодкин. Русня доказала, что даже в таких уважаемых международных институциях она всегда остается русней.
4. Россия не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков, который снова назвала “безответственной провокацией Украины”. Кроме того, оккупанты в очередной раз потребовали от Украины “соблюдать требования российского законодательства, касающиеся судоходства в этом районе”.
5. Неисполнение и игнорирование решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных и кораблей от 25 мая может повлечь политические и экономические риски для россии, сообщил адвокат Николай Полозов.
6. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что администрация Тверской колонии в россии, где содержится украинский активист Владимир Балух, не позволила украинскому консулу с ним встретиться: “Представителя посольства ознакомили с материалами проверки "УМВД россии" в Керчи, на основании которой Балух якобы признан гражданином россии. При этом "российский паспорт" Балуху не предоставили, потому что он так и не оформлялся”. Напомню, оккупанты продолжают держать политузника в штрафном изоляторе. Он ест только хлеб и пьет воду.
7. 25 мая на контрольно-пропускном пункте Каланчак при въезде в аннексированный Крым российские оккупанты задержали крымскую татарку Ф. Валиджанову. Подробностей пока никаких нет.
8. Убедительный прорыв санкционной блокады и международное признание — подтвердят это все три члена “делегации США”, понаехавшие в оккупированный Крым отрабатывать бабки Кремля. Пропагандоны и оккупанты кинулись вылизывать американцев.
9. Оккупанты сообщили, что в Крыму якобы заработал международный роуминг с тремя странами, но отказались называть эти страны, чтобы они не попали под санкции. Один из крымчан прокомментировал: “Одна страна известна — это Узбекистан, оператор Ucell. И хотя на карте (мобильного оператора) Крым справедливо отнесён к Украине, текст этих "штирлицев" выдаёт”.
10. “Терроризм — угроза каждому” — гласит информационный стенд с соответствующими иллюстрациями в детской поликлинике Феодосии. Такие стенды оккупанты установили повсеместно, а также обязали это сделать частных предпринимателей. Вот, например, торговый центр в Севастополе.
11. В Феодосии кто-то издевается над людьми: “Сколько можно издеваться над людьми, живущими на массиве Степной (Очистные) г. Феодосия? Сутками нет воды — то виртуальные прорывы, которых реально нет, то теперь новая история про водолазов, которые исследуют дно водохранилища и без предупреждения отключили воду на 7-10 суток!!! Люди, которые отключают воду такими способами и без предупреждения, вы вообще люди? Не пробовали сами посидеть 7-10 суток без воды с маленьким ребенком? Если можно, анонимно”.
12. Севастополь. Во внутреннем дворе дельфинария на Приморском бульваре произошел сильный пожар, в результате которого сгорел магазин с сувенирами. Животных эвакуировали. Для справки: территорию дельфинария вместе с площадкой, где расположены магазины и кафе, отжал у прежних арендаторов в 2016 году директор петербургского цирка, земляк оккупанта Дмитрия Овсянникова Сергей Беляков. Помогли ему в этом подчиненные Овсянникова. Морских животных — дельфинов, кита-белуху и морских котиков — прежним хозяевам не отдали.
13. Севастополь. Помпезно открытый парк Победы уже можно закрывать на реконструкцию. Мало того, что выпилили почти всю зелень и перекладывают плитку, так и “фонтан победы” засрали, а сам фонтан уже не работает. Вечером нет освещения. Вата воет: “Недолго музыка играла и пестрила лента красивыми картинками фонтана в парке Победы. Таким темпом скоро и лягушки появятся. Наверное, всё-таки Орден Победы требует более внимательного ухода”, “Вчера жене предложил сходить в парк Победы — посмотреть фонтаны. Так быстро типа строить — значит долго не проработает и надо посмотреть, пока есть на что… Блин, пришли около 21:00 — фонтаны не работают, подсветки нет. Мало того, нет освещения в парке… Вообще нет, не горит ни одной лампочки. Куча людей ходят в темноте”. По ссылке посмотрите, как парк выглядит сейчас и как он выглядел в июле 2015 года, на втором году оккупации, до наноскрепной реконструкции.
14. Был в парке Победы. Днище полное с фонтаном под названием “Сталинград”. Жара. Тени нет. Деревьев меньше, и сами они значительно меньше, чем те, которые спилили. Убежали от этой “реконструкции”.
P.S. “Освободить нельзя судить” — ближайшее время покажет, где россия поставит запятую в деле о военнопленных моряках. Я уверен только в одном, даже если моряков отпустят, россия обязательно отыграется и выместит свою злость на других украинцах. Страна-террорист во главе с гопником иначе не умеет.
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