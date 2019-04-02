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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Они неизлечимы! В*та в них с рождения

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1. Договор о дружбе Украины с россией с 1 апреля не является действующим. Верховная Рада 6 декабря 2018 года приняла закон о непродлении этого договора, который был подписан в 1997 году. Он, среди прочего, предусматривал, что стороны “уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ”. Этот и многие другие пункты договора россия нарушила, развязав войну против Украины, которая длится шестой год

2. У некоторых крымчан, которые выезжали вчера голосовать на выборах президента Украины, оккупанты спрашивали о цели поездки на материк.

3. Оккупанты начали очередные масштабные военные учения, которые проходят в аннексированном Крыму, а также в Дагестане, Северной Осетии и в Ростовской области

Новости Крымнаша. Они неизлечимы! В*та в них с рождения

4. Один из арестованных крымскотатарских активистов Руслан Сулейманов рассказал, как его и других активистов оккупанты вывозили из Крыма в Ростов-на-Дону: “Все иллюминаторы в самолете были зашторены, с самолета выводили всех в шапках, с закрытыми глазами, как особо опасных преступников. Руслан рассказал, что не понимал, где он находится, только вчера, после того, как в СИЗО ему принесли какие-то бумаги, он выяснил, что находится в Ростове-на-Дону. Также Руслан Сулейманов и остальные арестованные просили, чтобы сообщили родным об их местоположении, чтобы уведомили украинского консула Тараса Малышевского, но на свои просьбы они получили ответ: “не положено”, — цитируют активисты адвоката Лилю Гемеджи, которая общалась с репрессируемым

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5. Археологи закончили “раскопки” в Хансарае. Это значит, что до начала очередной волны “реставрации” (уничтожения) осталось не более полугода.

6. Оккупанты после митингов и протестов местных жителей остановили строительство креветочной фермы на территории пляжа в селе Поповка Сакского района. Гоблин заявил, что якобы будут строить в другом месте

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7. В оккупированной Феодосии жизнь идет своим чередом: “Кто знает, что на Челнокова со светом?”. Ответы: “Тупой вопрос. Нет его, что, не видно?”, “Зато торжественно запустили свои электростанции в Крыму, а свет продолжают отключать. Это россия, однако!”

Новости Крымнаша. Они неизлечимы! В*та в них с рождения

8. Понаехавший из Воронежа в Симферополь безмозглый рашист узнал о пользе санкций: “Есть ли в вашем городе Сбербанк?”. Ответы: “Нет”, “Сбера и прочих в Крыму нет и не будет в ближайшие лет 10”, “Нет и вряд ли будет вообще”, “Это прикол?”, “Размечтались!!!”, “В Крыму нет Сбербанка вообще”, “Нет, и никогда не будет ни Сбербанка, ни Газпромбанка, ни ВТБ”, “Был до 2014 года))”, “Нет его здесь”, “Есть ли в вашем телефоне браузер?”, “(Из Екатеринбурга пишет) Серьезно нет Сбера? Летом к вам собираемся”, “А к чему вопрос? Все крымчане знают, что Сбера, ВТБ и т.д. в Крыму нет”, “Вот же, блин, а еще хотели в отпуск к вам съездить. Обалдеть. Не, к обезьянам не полетим. Лучше в Турцию”

Новости Крымнаша. Они неизлечимы! В*та в них с рождения

9. О пользе санкций знает и “Почта россии”, но она шифруется под вывеской “Почта Крыма”: “А есть ли здесь Почта россии?”, — спросила понаехавшая из Брянска и получила такие ответы: “Конечно, и различные ТК тоже”, “Да, Почта россии здесь есть — на жд вокзале на переулке Тупой”, “Вот чего-чего, а этого г…а у нас достаточно”, “Здесь есть нечто медленнее — Почта Крыма”, “Почта Крыма — это тоже Почта россии”, “Официально Почты россии нет. Вместо нее есть Почта Крыма”, “Только Почта Крыма. Наслаждайтесь”, “Здесь все: Почта россии, зарплата россии, дороги россии, пенсии россии и Дима Метёлкин”

Новости Крымнаша. Они неизлечимы! В*та в них с рождения

10. Ватник скулит: “Хочу передать привет Севастопольским телесистемам, которые поменяли сетку каналов. Надеюсь, это розыгрыш и только на один день. Не очень смешно с утра тратить время, переключая все каналы в поисках нужного”. А знаете, почему так происходит? Кабельным компаниям дают указания сверху периодически перетасовывать каналы, чтобы “новостные” всегда шли первыми. И вместо канала о природе вдруг появляется канал для ватных зомби. Или канал о природе просто исчезает, и тогда вы вынуждены делать поиск заново, и в результате первые 30 каналов будут вновь долбить о “загнивающем Западе”, “несуществующей Украине” и “встающей с колен россии”. Вы их удалите из списка или переместите за шестой десяток, но через некоторое время все повторится. Информация от человека, который работает в одной из кабельных компаний

Новости Крымнаша. Они неизлечимы! В*та в них с рождения

P.S. “Поговорил с переехавшим с Алтая оккупантом. Что услышал и понял: 1) После 2014 года там вообще полная жопа; 2) Во всем виноваты "москвичи"; 3) СССР — земля обетованная; 4) Путин — заместитель Бога; 5) Крымнаш; 6) Они неизлечимы. Вата у них с рождения! Хочу ДОМОЙ!”.

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Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:блог КРЫМского бадеровца
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