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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Оккупированный варварами Крым обречен

25.4т Читати матеріал російською

1. Правозащитники и родственники политзаключенных начинают региональный тур по 10 городам Украины в поддержку узников Кремля — украинцев, незаконно находящихся в тюрьмах россии и в оккупированном ею Крыму. Тур продлится до середины октября

2. Оккупанты вчера объявили о намерении обратиться к Украине, чтобы она пустила воду в уничтожаемый россией Крым. Придумана и новая формулировка для выпрашивания воды: “Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории рф”. Севастопольские пропагандоны напомнили слова Константинова, который неоднократно заявлял, что “Крым больше не нуждается в поставках днепровской воды”, а также добавили: “На сегодняшний день нехватка воды — одна из острых проблем крымского полуострова. Высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия ("Крымский титан", "Крымский содовый завод" и "Бром"). В частности, нехватка воды спровоцировала экологическую катастрофу в Армянске: за четыре года кислотное озеро обмелело на 30 млн кубов воды и в конце засушливого лета 2018 года начало парить кислотой. Проблема засоления подземных горизонтов после закрытия Северо-Крымского канала отмечается в Красноперекопском, Нижнегорском, Советском районах Крыма, из артезианских скважин пропадает вода, а из-за отсутствия пресной воды начинается засоление почвы”

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3. Выклянчивать воду у Украины оккупанты подключили коллаборанта из Крыма Михаила Шеремета, ныне сидящего в Госдуре: “Крым адаптировался к водной блокаде со стороны Украины. Население не испытывает нужды в воде. Но перекрытие Северо-Крымского канала привело к заболачиванию земель Херсонской области Украины, страдает сельское хозяйство. В вопросе поставки днепровской воды пора исключить любую политику, должна работать исключительно экономика”. Во как — заботятся, оказывается, о Херсонской области, а у Крыма проблем нет

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4. Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич ответил оккупантам: “1. Крым является территорией Украины. Поэтому рф не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина; 2. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла НЕ русло реки Днепр, а технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право; 3. По всем подсчетам пресной воды в Крыму для нужд населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта по днепровской воде не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы. Крым — это Украина”

Новости Крымнаша. Оккупированный варварами Крым обречен

5. Утром — Крым. Вечером — вода. Вечером — Крым. Утром — вода. Предельно ясно для рузке оккупантов.

6. Недавно Константинов заявил: “За последние 5 лет у крымских предприятий появился серьезный запас прочности для успешного развития. Подтверждением тому выступает наша гордость — "Пивобезалкогольный комбинат "Крым". Предприятие на протяжении последних лет активно набирает обороты”. А давайте дадим слово ватникам. Крымский экономический эксперт Александр Басов: “Увы, статистика говорит об обратном. Численность малых предприятий в Крыму сократилась в десятки раз. Если в 2013 году их было около 50 тысяч, то в 2019 году осталось менее 1400. Я не знаю, дышит ли вообще экономика полуострова. Приведу еще пару цифр. Поскольку Константинов часто говорит о том, как полезны санкции для Крыма. Еще пять лет назад крымская промышленность производила и экспортировала товаров на 1 миллиард долларов. Сейчас экспорт Крыма — около 40 млн долларов в год. Так что "успехи" налицо”. Олег Зубков: “Безусловно, Владимиру Константинову виднее, что происходит с региональной экономикой. Однако, если брать в пример бурное развитие пивкомбината "Крым", то это не показатель для меня. Просто импортное пиво из-за санкций не завозится, а то, что просачивается в Крым, стоит очень дорого. Украинского пива нет, вот и возросли объемы продаж крымского пива”. Общественный активист Дмитрий Демчук: “Хороший и характерный пример выбрал господин Константинов с "Пивобезалкогольным комбинатом "Крым"! Лучше и не придумаешь. Это все, что осталось и в чем можно отметить рост от былой славы крымских вин, крымской сельхозпродукции, Крыма как международного курорта! Все, что можно было развалить — развалили и раздерибанили. Предприятия балансируют на грани банкротства, малый бизнес сократился — тысячи индивидуальных предпринимателей закрыли деятельность. Постоянные сокращения и урезание всех доплат в бюджетных организациях, зарплаты от 8 до 15 тыс. в месяц”. Активист ватного движения “Свободный Крым” Решад Меметов: “Раньше в Крыму активно развивались миницеха, в том числе по производству здоровой экологически чистой продукции из крымского молока. Теперь многие закрылись, так как они вынуждены работать в тех же условиях, что и заводы. Этого требует российское законодательство, которое, как отмечают многие эксперты и практики, заточено на интересы крупного бизнеса. Как это выдержать? А никак. Люди попросту закрывают свои предприятия”

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7. Первого июля 2019 года вооруженными оккупантами на глазах у Поклонской был отжат санаторий “Парус” в Гаспре (возле Ласточкиного гнезда). Оккупант Владимир Гарначук, которого еще в начале оккупации отодвинули от бюджетного корыта, рассказал подробности и обвинил во всем почему-то “украинские традиции”: “Сотрудников, оказавших сопротивление, просто "поломали" и выбросили за территорию санатория. Что интересно, в интернете пишут, что в санатории традиционно отдыхали прокуроры и следователи из разных регионов россии. Но теперь "Парус", по сути, передан Судебному департаменту Крыма — по словам местных, захват был организован главой судебного департамента Крыма, долларовым миллионером Керимом Акуевым. Рейдерский захват, к слову, произошел на глазах у Натальи Поклонской, ныне депутата Госдумы, а в прошлом прокурора Крыма и частого гостя "Паруса". Но рейдеры заблокировали Поклонскую за пределами санатория и заявили, что ее путевка аннулирована. В личных разговорах Акуев утверждает, что его действия согласованы на уровне московского руководства, а Поклонская еще поплатится за то, что лезет не в свои дела”. На сайте санатория до сих пор написано: “Сообщаем Вам о том, что 01 июля 2019 года Санаторий "Парус" захвачен группой рейдеров-мошенников. Все брони и путевки с 01 июля оплачены Вами на счета преступников! Будьте бдительны!”. Месяц назад эта тема была быстро замята, но сейчас снова всплыла, т.к. пауки в банке готовятся к “выборам”, которые оккупанты проведут 8 сентября

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8. Гоблин пожаловался путину на высокие цены в Крыму и выразил “НАДЕЖДУ” на то, что запуск железнодорожного сообщения “частично снимет этот вопрос”. Кроме того, коллаборант “НАДЕЕТСЯ”, что запуск ЖД ветки приведет в Крым российские торговые сети, которые боятся санкций. Видимо, с ЖД веткой, по мнению Гоблина, страх санкций улетучится. Напомню, что ранее оккупанты вместе с Гоблином уверяли, что цены упадут сразу после строительства моста, но цены, наоборот, только выросли

Новости Крымнаша. Оккупированный варварами Крым обречен

9. Продавшийся с потрохами Кремлю пропагандон Graham Phillips снова приехал в оккупированный Крым, чтобы снять очередную дичь о том, как россия принесла на полуостров “счастье и процветание”. Совсем все плохо, раз опять подключили этого гондона

P.S. “Удивляет не факт развала всего в Крыму, а тупорылость ваты, имевшей ожидания на другой исход “развития” оккупированной варварами территории” — этим сообщением евпаторийца завершаю сегодняшний выпуск.

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Тур....тур..что то напоминает,а ну да,ТОМАС ТУР....ну и ? каков итог телодвижений?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Дегтяренко Светлана, а не боишся что БОГ НАКАЖЕТ, или ты мусульманка как и положено чмо батайское--- наследница диких моголов а телодвижения подзаборной шабаки швэты ясны ---сходить в аптеку за боярой
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
И ЧЕРЕЗ 400 ЛЕТ МИРОВІЕ СМИ ПИШУТ О ВАРВАРАХ ДИКИХ ЗЛОБНІХ НИЩИХ ВЕЧНО ВОЮЮЩИХ ЗА ЕДУ , ПОГРАБИТЬ ПОНАСИЛОВАТЬ , ОРДА КАК ПЛЕСЕНЬ ГУСЕНЬ И ВША ЛЕЗЕТ И ЗАГАЖИВАТ ВСЕ ЖИВОЕ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ , ОРДА ,,,,,.,, ДИКОГО МАЦКОВСКОГО ПЛЕШИВОГО КАРЛИКА
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Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
Предателям уже ни при какой власти спокойствия не будет!
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