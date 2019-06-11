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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Оккупация всегда будет ассоциироваться со слезами женщин и детей

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1. Оккупанты снова нагрянули с обысками в дома крымских татар. Обыски прошли в Алуште у Эльдара Кантемирова (первый обыск у него был в 2017 году) и Руслана Нагаева, в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова, в селе Изобильное Алуштинского района в доме Ленура Халилова, в селе Строгановка Симферопольского района у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года), в пгт Зуя Белогорского района у отца восьми детей Айдера Джеппарова, который участвовал во флешмобе “Мусульмане не террористы” и поддерживал на судилищах других арестованных крымских татар. Также обыски прошли в доме Ризы Омерова в Белогорске, его отца Энвера Омерова и в селе Каменка Симферопольского района (имя репрессируемого пока неизвестно). После обысков оккупанты задержали Эскендера Сулейманова, Ризу Омерова, Руслана Месутова, Эльдара Кантемирова, Айдера Джеппарова, Ленура Халилова и Руслана Нагаева.

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2. При въезде на Крымский мост оккупанты задержали 58-летнего Энвера Омерова, который ехал в Ростов-на-Дону на судилища по ранее арестованным крымским татарам, чтобы выразить им свою поддержку. В его доме также прошел обыск. В автомобиле находилась и дочь Омерова Фатма Исмаилова, которая является супругой арестованного в 2016 году Рустема Исмаилова. На требование назвать основания для задержания, оккупанты стали угрожать Исмаиловой, что пристегнут ее наручниками. Омерову при этом стало плохо с сердцем, вызвали “скорую”, которая сделала несколько уколов, но оккупанты, не дожидаясь, что ему станет легче, увезли репрессируемого в гестапо

Новости Крымнаша. Оккупация всегда будет ассоциироваться со слезами женщин и детей

3. Дети Фатмы Исмаиловой перенесли этот ужас второй раз. Первый обыск — у себя дома. Второй обыск — у дедушки сегодня. Трое мужчин из одной семьи. Отец, брат и муж арестованы

Новости Крымнаша. Оккупация всегда будет ассоциироваться со слезами женщин и детей

4. Преждевременные роды от сильнейшего стресса: супругу задержанного сегодня после обысков Ризы Омерова увезли в роддом. Она находится на 7-м месяце беременности. Дома осталось еще трое детей

Новости Крымнаша. Оккупация всегда будет ассоциироваться со слезами женщин и детей

5. 70-летняя Зера Сулейманова рассказала про сегодняшний диалог с ФСБшником: “Один вытащил пистолет, такой черный, и хотел меня вот так пристрелить. Я говорю, стреляй меня, потому что у меня уже одного забрали, второго забрали. Лучше, чтобы я умерла. А он мне говорит: Ещё успеем вас всех пострелять”. 27 марта арестовали ее сына Руслана Сулейманова, сегодня задержали второго сына Эскендера

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6. Задержание Ленура Халилова в селе Изобильное, вероятно, связано с отжимом земли и мечети у религиозной общины “Алушта”, председателем которой является Халилов. В 1994 году земля была передана в безвозмездное и бессрочное пользование общине, но прогнувшееся под оккупантов “Духовное управление мусульман Крыма” (ДУМК) эту землю отбирает через “суд”, следующее заседание которого назначено через 2 недели. И вот, тот, против кого оккупанты “судятся”, задержан по статье “терроризм”. Очень удобно, не правда ли?

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7. У севастопольских пропагандонов сегодняшние репрессии называются “антитеррористической операцией”. Странно, что они вообще об этом написали. Обычно им плевать на обыски и аресты. Так, иногда за чашечкой кофе строчнут статейку, где дерьма на крымских татар выльют

Новости Крымнаша. Оккупация всегда будет ассоциироваться со слезами женщин и детей

8. Ростов. Прокуроры оккупационного режима запросили сегодня такие сроки фигурантам симферопольского дела “Хизб ут-Тахрир”: для Теймура Абдуллаева — 17 лет, Рустема Исмаилова — 13 лет, Узеира Абдуллаева и Айдера Салединова — по 12 лет, Эмиля Джемаденова — 11 лет колонии. Этих крымских татар ехал поддержать задержанный сегодня в Крыму 58-летний Энвер Омеров, у которого также задержали сегодня сына Ризу Омерова

9. Парламент Литвы призвал мир к солидарности относительно непризнания аннексии Крыма: “Мы считаем геноцидом преступление Советского Союза в отношении крымских татар в 1944 году. Мы призываем международное сообщество быть с нами солидарным в этом вопросе и продолжать политику непризнания оккупации россией Крыма”

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10. Постоянная палата третейского суда в Гааге 10 июня начала слушать иск “Украина против россии” из-за нарушения права на доступ к собственным территориальным водам вокруг Крымского полуострова

11. Дефицит воды ощущают не только аграрии, но и обычные жители. По словам местных, до аннексии регион жил в достатке и изобилии, благодаря днепровской воде. Посмотрите фоторепортаж с руин пересохшего Северо-Крымского канала

12. Поклонская заявила, что пляжи в Крыму можно обносить колючей проволокой, но надо делать это красиво: “Пляж оградить колючей проволокой в курортный сезон, когда приезжают дети, отдыхающие… Ну, можно, конечно, пляж оградить, если это территория Министерства обороны либо еще какого-то ведомства. Но хотя бы, чтобы это вписывалось в общую инфраструктуру города, чтобы красиво это сделать

13. Ватники Керчи снова скулят: “В Черный список Главу администрации города Керчи. Как можно было прийти на открытие фестиваля античного искусства в таком состоянии? Слов не мог же выговорить. Пей, но знай меру. Неуважение к присутствующим!”, “За что он пьет и что празднует — непонятно. Город, как после апокалипсиса”, “Администрации плевать и на вас, и на ваш ЧС, и на фестиваль”

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14. Обсуждение всяких камней с неба периодически выливается вот в такое: “Нефиг было на референдумы ходить”, “Не все ходили”, ПутЕн, ПАМАГИИИ, кричали?”, “При чем тут путин — начальство все те же”, “Да не, он, как всегда, ни при чем. Страна в дерьме, нищете, разрухе, а чудный подниматель с колен (19 лет) ни при чем. ЗА*БИСЬ!!!!”

15. Посмотрите инструкцию по поступлению в вузы материковой Украины для жителей оккупированного Крыма

Новости Крымнаша. Оккупация всегда будет ассоциироваться со слезами женщин и детей

P.S. Ещё 17 детей остались сегодня без отцов, судилище над которыми начинается в эти минуты в Симферополе… Оккупация Крыма всегда будет ассоциироваться у меня со слезами женщин и детей, которых, в том числе, оккупанты хотят “успеть перестрелять”. Главное, как говорит Поклонская, “чтобы красиво это сделать”…

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Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
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