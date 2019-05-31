1. Около 14:00 оккупанты задержали крымскотатарскую активистку, гражданского защитника, директора детского центра “Элиф” Лутфие Зудиеву. Её обвиняют по ст. 20.3 КоАП рф “Демонстрация запрещённой символики” — грозит арест.

Лутфие занимает активную гражданскую позицию и помогает политзаключенным и их семьям

2. В 15:05 адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что задержана еще одна правозащитница, координатор организации “Крымское детство” Мумине Салиева, супруга политзаключенного Сейрана Салиева. Обвинения те же.

3. Родственники, знакомые и неравнодушные собираются у здания ЦПЭ — оккупационный “центр по противодействию экстремизму” в Симферополе, чтобы поддержать задержанных правозащитниц. Оккупанты зачитали предупреждения о запрете “несанкционированных акций” (по состоянию на 16:00), а также начали собирать с людей объяснительные, потребовав при этом отойти от здания гестапо на 200 метров (17:00). Адвокатов к задержанным не пускают

4. Рузке мрази хуже гитлеровцев!

5. В камере симферопольского СИЗО, где содержится координатор “Крымской солидарности” Сервер Мустафаев, оккупанты провели обыск. Были изъяты тетради, в которых содержатся многочисленные записи, сделанные Сервером во время ознакомления с томами сфабрикованного уголовного дела

6. Ровно 5 лет назад, 30 мая 2014 года, пропал без вести активист Сейран Зинединов. Он занимался поиском пропавшего 26 мая 2014 года Тимура Шаймарданова. Свидетели утверждают, что к похищениям причастна т.н. “самооборона Крыма”.

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7. Сегодня Эрнест Аметов встретил 34-й день рождения в колонии строгого режима в оккупированном Крыму. Блогер и фотограф был арестован оккупантами в октябре 2017 года вместе с пятью другими жителями Бахчисарая, которых традиционно обвиняют в “терроризме”. Эрнесту грозит до 20 лет лишения свободы. Даже небольшая поддержка очень важна для всех политузников. Пишите им письма.

8. 120 боевиков Асада привезут на лечение в оккупированный Крым. Смоет ли Крым с себя когда-нибудь этот позор?

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9. На Тендровской косе близ оккупированного россией Крыма прошли учения украинских разведчиков. В учениях участвовал 73 морской центр спецназначения

10. Оккупанты в Джанкое провели военные учения для детей. Это то, чего родителям-ублюдкам не хватало до оккупации?

11. Саки задолбали чудовища: “Скажите, пожалуйста, люди!!! Кому-то ещё мешают, ладно там дневные полеты, а вот ночные, в час-два ночи? У меня грудной ребёнок, он аж просыпается и плачет!! Что за беспредел. Над жилым сектором города, без стыда и совести летают эти чудовища!!!! НОЧЬЮ!!!!! Куда бы пожаловаться, чтобы они поменяли курс полёта и время???!!! Пожалуйста, анонимно”

12. Феодосия. “На шоу "Авиадартс-2019" (1 июня) покажут нанесение массированного бомбового удара и групповые пуски ракет”. Других шоу в Крыму теперь нет. Хотя, есть же еще всякие там шабаши, крестные ходы… В общем, весело

13. Россия за последние пять лет добыла 9,2 млрд кубометров газа на захваченных в Черном море украинских вышках, сообщила генеральный директор ГАО “Черноморнефтегаз” Светлана Нежнова, которая отметила, что “визуально буровые вышки в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование — все работает на истощение”. Вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить

14. “По всем факультетам отправлена разнарядка — сократить штат на 30%! Заставили всех сотрудников написать заявления о переходе на полставки! Люди возмущены до предела. На заседании кафедры преподаватели, уже не стесняясь и не боясь, говорили, что “при Украине такого беспредела никогда не было и его бы попросту не допустили”. Теперь же они могут себе позволить лишь возмущаться, а защитить свои права они даже не пытаются, уже хорошо поняв, что это при Украине можно было бороться, а при российской власти можно только смириться, потому что не холопское это дело — идти против воли барина. Среди этих преподавателей, которым показали на дверь, немало “крымнашистов”, бежавших в марте 2014 года на “референдум”. По ссылке прочтите о том, что происходит в некогда самом престижном вузе Крыма — ТНУ (Таврический национальный университет), который оккупанты переименовали в КФУ (Крымский Федеральный Университет)

P.S. “Мы готовы многим жертвовать, чтобы продолжать ту деятельность, которой сегодня занимаемся”. Задержанная сегодня оккупантами Лутфие Зудиева не боялась говорить правду. Она давала интервью украинским и зарубежным журналистам, зная, какими могут быть последствия. В марте 2019 года крымскую татарку с другими активистами пригласили в Прагу, где чешская правозащитная организация “Человек в беде” демонстрировала фильм польских документалистов “Заложники путина”. На этой встрече свой выбор присоединиться к движению “Крымская солидарность” хрупкая Лутфие прокомментировала так: “Как можно научить детей смелости, если ты сам трус, как можно научить детей любить родину, если вы сами ее не защищаете?” … И она начала защищать и защищаться всеми доступными для неё средствами

Не стала исключением и задержанная сегодня Мумине Салиева. В 2018 году по случаю годовщины ареста своего супруга она сказала такие слова: “Мы ощущаем наше единство, которое греет, дает тепло и вдохновляет на борьбу, где нашим оружием является исключительно слово истины и наши молитвы. Говорят, что ты не сможешь узнать, насколько ты силен, пока быть сильным не останется твоим единственным выходом”… Подняв руку на женщин, оккупанты уже проиграли и битву, и войну

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