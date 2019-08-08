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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
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Новости Крымнаша. Оккупанты не щадят ни своих, ни чужих, ни прогнувшихся

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1. Политзаключенного Александра Стешенко оккупанты выпустили по УДО. Это харьковчанин, которого 11 апреля 2018 года оккупанты похитили при въезде в Крым. Украинца подвергали пыткам и перевозили с места на место с мешком на голове. Изначально задержали якобы из-за проблем с фото в паспорте. Потом посадили на 12 суток “за курение в неположенном месте и неповиновение сотрудникам полиции”. Позже обвинили в том, что он якобы собирался “устрашать пророссийски настроенных крымских татар по приказу Чубарова при поддержке СБУ”. В итоге дали 2 года колонии-поселения за “умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества” — “поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева”, который прогнулся под оккупантов. Обвинительный приговор вынес бывший украинский “судья” Гулевич Юрий Григорьевич. Стешенко уже находится со своей семьей в Харькове. Кто еще хочет в Крым?

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2. СБУ рассказала технологию вербовки ФСБ. Бывшему работнику завода “Крымский титан”, проживающему в Херсонской области, во время въезда в Крым на оккупационном КПП угрожали обвинением в причастности к аварии на заводе (когда в августе 2017 года рухнула крыша завода). Украинца заставили под диктовку написать “признание” о работе на СБУ. После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения спецслужб и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки. В СБУ рекомендовали гражданам Украины избегать посещения территории россии и оккупированных ею территорий Украины

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3. Прокуратура АРК выдвинула обвинения бывшему главе Генической райгосадминистрации Херсонской области Сейтумеру Ниметуллаеву. Ему инкриминируют финансирование “Самообороны Крыма”. В 2014 году коллаборант сбежал в Крым, где возглавил пророссийскую крымскотатарскую организацию “Къырым бирлиги” и продолжил активно поддерживать агрессивную политику Кремля против Украины

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4. Оккупанты в Крыму с сегодняшнего дня на 65% увеличили зарплаты вертухаям из Росгвардии, которые будут подавлять голодные бунты

Новости Крымнаша. Оккупанты не щадят ни своих, ни чужих, ни прогнувшихся

5. Понаехавшая из Питера Кариночка ожидала другого на оккупированной территории? Шо не ясно? Ворованное стерегут: “Третий день в Орловке. Два дня погода была не самая теплая и ясная. Сегодня целый день летают вертолеты и сверхзвуковые самолеты. Это оказалось сюрпризом. Скажите, это здесь постоянно так? Есть у аэродрома Бельбек выходные дни? Или это круглогодичные и круглосуточные полеты? Сейчас 22:30, а самолеты все еще летают!!!”. Рашистке ответили, что так каждый день

Новости Крымнаша. Оккупанты не щадят ни своих, ни чужих, ни прогнувшихся

6. Оккупант Медведев подписал распоряжение “о торгово-экономическом сотрудничестве” между оккупированным россией Крымом и разгромленной все той же россией Сирией. Теперь заживем

7. “Даже россия нас не признает” — жалуются ватники. Крым стал черной меткой для зарубежных компаний и значительной части российского бизнеса. Крымчане в соцсетях жалуются, что их отказываются обслуживать, делать скидки и всячески дискриминируют, а особо упоротые требуют прекратить рекламировать в Крыму товары и услуги российских компаний, которые не доступны на полуострове из-за боязни полезных санкций.

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8. “Саранча, — говорит мать одноклассника, чей дом стоит на углу спускающейся к дикому пляжу улицы. — Сожрали даже завяленную на солнце вишню с макушки, до которой мне не добраться. Сливу объели до веток, влезают на забор, чтобы дотянуться до инжира. В доме напротив изгородь из ежевики, так ягоду сметелили, не дав почернеть”. Понаехи отличаются от коренных жителей не только манерой речи, поведением, одеждой, аксессуарами вроде забытых нами еще в 90-е годы барсеток, но и кулинарным менталитетом. Для них галаган, рачки, саламур, соте, форшмак, самса, кубете, тандырные лепешки — не только пустой звук, но и непонятный вкус. Они чужие даже на обычном рынке, где сто раз переспрашивают, что это за фрукт, тыча пальцем в инжир или нектарин. Они чужие нам, коренным крымчанам, даже в еде”.

9. Понаехавшие скулят, что их родная гавань не предупредила о том, что на пляжах Севастополя выявлена холера и купаться запрещено: “Как жаль, что я раньше не подписалась на вашу группу, и не знала новость о закрытии пляжей! Мы ездим на пляж парка Победы. И вот сегодня, уже после моря, вечером, включаем новости, и что мы слышим?! Что там-то и там-то, вот те и те пляжи Севастополя не прошли пробы. Вчера на пляже были вечером и недолго, ну хоть убей не видели эти таблички! Сегодня были дольше. Там одна женщина спросила про нашу младшую, не боитесь ли? И видя наше незнание, ну хоть бы уточнила, в курсе ли мы вообще. Пост-просьба! Люди добрые, не стесняйтесь иногда говорить больше! Мы бы, конечно, не поехали на пляж, зная про ситуацию. А теперь, на ночь глядя, переживаю за своих девочек, не подцепить бы ничего”

Новости Крымнаша. Оккупанты не щадят ни своих, ни чужих, ни прогнувшихся

10. Понаехавшая пожаловалась, что с ней грубо обошлись в концертном зале “Юбилейный” в Ялте, после чего рашистка “понесла прямые материальные потери”, посмотрев концерт Лепса в “усечённом виде”. Грозится оставить Ялту без своих денег. Жители города прокомментировали: “Ааааа Ялта без твоих денег, что же делать?”, “Почему все приехавшие считают, что они короли мира? На дорогах, на тротуарах, на пляжах и т.д. Их в попу должны целовать и в ножки кланяться?”, “Катитесь в свою Маааскву и заберите других таких же "спонсоров", которые на отдых приезжают со своим борщом и сухпайком!”, “(Понаехавшая) Это вы так обычно ездите на отдых?”, “Это ваш брат россиянин так ездит, уже много раз наблюдал”, “Нет, я думаю, это про сезон в целом”, “Ещё и кипятильник многие возят с собой”, “Никому тут ваши деньги не нужны. Приедут и считают, что им тут все должны. Не приезжайте. И поверьте, никто не заметит вашего отсутствия. Лично мне вообще плевать, какое количество отдыхающих сюда приезжает, пусть хоть вообще перестанут Крым посещать — ещё и лучше будет: ни пробок, ни давки, ни хамства”, “А что вообще происходит этим летом? По мнению отдыхающих, мы тут все обозленные хамы. По мнению местных, к нам этим летом приехал дурдом на отдых. Всегда кто-то чем-то был недоволен, но такого, как этим летом… Не помню”. Как видите, в хлам растерзана спонсорша на паблике Ялты местными жителями — она и руссо-туристо в целом. Комментарии такие все. Благодарность “освободителям” от нормальной жизни достигла апогея!

Новости Крымнаша. Оккупанты не щадят ни своих, ни чужих, ни прогнувшихся

P.S. Одни едут в Крым с материковой Украины, не думая ни о войне, ни о возможных последствиях такой поездки. Другие живут на оккупированных территориях, продолжая винить в своих бедах кого угодно, но только не себя и не оккупантов. А некоторые и вовсе считают, что зажили в раю, несмотря на то, что глаза и уши кричат об обратном. За поребриком большинство забило на какие-то там войны, которые развязала их страна против других независимых государств. Это какая-то добровольная слепоглухота — ничего не вижу, ничего не слышу, война и оккупация меня не касаются, во всем виноваты политики, нас поссорили, я за мир во всем мире, амыжыбратья и т.д. Но уже и многим симулянтам проблем слуха и зрения пришлось поплатиться как за пофигизм, так и за поддержку агрессивных действий Кремля. Оккупанты не щадят никого — ни своих, ни чужих, ни прогнувшихся. И чем сложней им будет добраться до чужих, тем сильней будут бить других — такова суть россии.

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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