1. Политзаключенного Александра Стешенко оккупанты выпустили по УДО. Это харьковчанин, которого 11 апреля 2018 года оккупанты похитили при въезде в Крым. Украинца подвергали пыткам и перевозили с места на место с мешком на голове. Изначально задержали якобы из-за проблем с фото в паспорте. Потом посадили на 12 суток “за курение в неположенном месте и неповиновение сотрудникам полиции”. Позже обвинили в том, что он якобы собирался “устрашать пророссийски настроенных крымских татар по приказу Чубарова при поддержке СБУ”. В итоге дали 2 года колонии-поселения за “умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества” — “поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева”, который прогнулся под оккупантов. Обвинительный приговор вынес бывший украинский “судья” Гулевич Юрий Григорьевич. Стешенко уже находится со своей семьей в Харькове. Кто еще хочет в Крым?

2. СБУ рассказала технологию вербовки ФСБ. Бывшему работнику завода “Крымский титан”, проживающему в Херсонской области, во время въезда в Крым на оккупационном КПП угрожали обвинением в причастности к аварии на заводе (когда в августе 2017 года рухнула крыша завода). Украинца заставили под диктовку написать “признание” о работе на СБУ. После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения спецслужб и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки. В СБУ рекомендовали гражданам Украины избегать посещения территории россии и оккупированных ею территорий Украины

3. Прокуратура АРК выдвинула обвинения бывшему главе Генической райгосадминистрации Херсонской области Сейтумеру Ниметуллаеву. Ему инкриминируют финансирование “Самообороны Крыма”. В 2014 году коллаборант сбежал в Крым, где возглавил пророссийскую крымскотатарскую организацию “Къырым бирлиги” и продолжил активно поддерживать агрессивную политику Кремля против Украины

Новини В России нет никакого переворота

4. Оккупанты в Крыму с сегодняшнего дня на 65% увеличили зарплаты вертухаям из Росгвардии, которые будут подавлять голодные бунты

5. Понаехавшая из Питера Кариночка ожидала другого на оккупированной территории? Шо не ясно? Ворованное стерегут: “Третий день в Орловке. Два дня погода была не самая теплая и ясная. Сегодня целый день летают вертолеты и сверхзвуковые самолеты. Это оказалось сюрпризом. Скажите, это здесь постоянно так? Есть у аэродрома Бельбек выходные дни? Или это круглогодичные и круглосуточные полеты? Сейчас 22:30, а самолеты все еще летают!!!”. Рашистке ответили, что так каждый день

6. Оккупант Медведев подписал распоряжение “о торгово-экономическом сотрудничестве” между оккупированным россией Крымом и разгромленной все той же россией Сирией. Теперь заживем

7. “Даже россия нас не признает” — жалуются ватники. Крым стал черной меткой для зарубежных компаний и значительной части российского бизнеса. Крымчане в соцсетях жалуются, что их отказываются обслуживать, делать скидки и всячески дискриминируют, а особо упоротые требуют прекратить рекламировать в Крыму товары и услуги российских компаний, которые не доступны на полуострове из-за боязни полезных санкций.

8. “Саранча, — говорит мать одноклассника, чей дом стоит на углу спускающейся к дикому пляжу улицы. — Сожрали даже завяленную на солнце вишню с макушки, до которой мне не добраться. Сливу объели до веток, влезают на забор, чтобы дотянуться до инжира. В доме напротив изгородь из ежевики, так ягоду сметелили, не дав почернеть”. Понаехи отличаются от коренных жителей не только манерой речи, поведением, одеждой, аксессуарами вроде забытых нами еще в 90-е годы барсеток, но и кулинарным менталитетом. Для них галаган, рачки, саламур, соте, форшмак, самса, кубете, тандырные лепешки — не только пустой звук, но и непонятный вкус. Они чужие даже на обычном рынке, где сто раз переспрашивают, что это за фрукт, тыча пальцем в инжир или нектарин. Они чужие нам, коренным крымчанам, даже в еде”.

9. Понаехавшие скулят, что их родная гавань не предупредила о том, что на пляжах Севастополя выявлена холера и купаться запрещено: “Как жаль, что я раньше не подписалась на вашу группу, и не знала новость о закрытии пляжей! Мы ездим на пляж парка Победы. И вот сегодня, уже после моря, вечером, включаем новости, и что мы слышим?! Что там-то и там-то, вот те и те пляжи Севастополя не прошли пробы. Вчера на пляже были вечером и недолго, ну хоть убей не видели эти таблички! Сегодня были дольше. Там одна женщина спросила про нашу младшую, не боитесь ли? И видя наше незнание, ну хоть бы уточнила, в курсе ли мы вообще. Пост-просьба! Люди добрые, не стесняйтесь иногда говорить больше! Мы бы, конечно, не поехали на пляж, зная про ситуацию. А теперь, на ночь глядя, переживаю за своих девочек, не подцепить бы ничего”

10. Понаехавшая пожаловалась, что с ней грубо обошлись в концертном зале “Юбилейный” в Ялте, после чего рашистка “понесла прямые материальные потери”, посмотрев концерт Лепса в “усечённом виде”. Грозится оставить Ялту без своих денег. Жители города прокомментировали: “Ааааа Ялта без твоих денег, что же делать?”, “Почему все приехавшие считают, что они короли мира? На дорогах, на тротуарах, на пляжах и т.д. Их в попу должны целовать и в ножки кланяться?”, “Катитесь в свою Маааскву и заберите других таких же "спонсоров", которые на отдых приезжают со своим борщом и сухпайком!”, “(Понаехавшая) Это вы так обычно ездите на отдых?”, “Это ваш брат россиянин так ездит, уже много раз наблюдал”, “Нет, я думаю, это про сезон в целом”, “Ещё и кипятильник многие возят с собой”, “Никому тут ваши деньги не нужны. Приедут и считают, что им тут все должны. Не приезжайте. И поверьте, никто не заметит вашего отсутствия. Лично мне вообще плевать, какое количество отдыхающих сюда приезжает, пусть хоть вообще перестанут Крым посещать — ещё и лучше будет: ни пробок, ни давки, ни хамства”, “А что вообще происходит этим летом? По мнению отдыхающих, мы тут все обозленные хамы. По мнению местных, к нам этим летом приехал дурдом на отдых. Всегда кто-то чем-то был недоволен, но такого, как этим летом… Не помню”. Как видите, в хлам растерзана спонсорша на паблике Ялты местными жителями — она и руссо-туристо в целом. Комментарии такие все. Благодарность “освободителям” от нормальной жизни достигла апогея!

P.S. Одни едут в Крым с материковой Украины, не думая ни о войне, ни о возможных последствиях такой поездки. Другие живут на оккупированных территориях, продолжая винить в своих бедах кого угодно, но только не себя и не оккупантов. А некоторые и вовсе считают, что зажили в раю, несмотря на то, что глаза и уши кричат об обратном. За поребриком большинство забило на какие-то там войны, которые развязала их страна против других независимых государств. Это какая-то добровольная слепоглухота — ничего не вижу, ничего не слышу, война и оккупация меня не касаются, во всем виноваты политики, нас поссорили, я за мир во всем мире, амыжыбратья и т.д. Но уже и многим симулянтам проблем слуха и зрения пришлось поплатиться как за пофигизм, так и за поддержку агрессивных действий Кремля. Оккупанты не щадят никого — ни своих, ни чужих, ни прогнувшихся. И чем сложней им будет добраться до чужих, тем сильней будут бить других — такова суть россии.

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