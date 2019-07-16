1. Апелляционный суд Амстердама не вынес окончательное решение по “делу о скифском золоте”. Согласно временному решению, сторонам дали два месяца на предоставление дополнительной информации. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев
2. А вот еще один способ гибридного геноцида къырымлы: замещение исторической топонимики. Думаете, этим занимался только усатый палач? Фигушки! Милые совковые походники 1960-1970-х годов нагадили не меньше чекистов.
3. В центре Севастополя многодетная мать Антонина Колобова провела одиночный пикет против “беспредела чиновников”. До аннексии для ее семьи начали строить дом, но “не достроили” — помешала оккупация. Женщина утверждает, что ее принял в Москве пресс-секретарь хйла Дмитрий Песков, но не помогло. На плакате у женщины было написано: “Верните украденное чиновниками Севастополя льготное жилье многодетной семье. Ответьте, как можно в Севастополе жить многодетной семье в аварийной квартире по вине чиновников! Застрелите, но решите вопрос”
4. Зато без бандер: понаехавший выходец с Кавказа устроил поножовщину в Черноморском. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему сделана операция по удалению селезенки. Удивительно в этой новости пока только то, что нападавший задержан — до звонка Кадырова?
5. Нет, это не лес, это Северо-Крымский канал в районе Армянска после вторжения российских нацистов на украинский полуостров. Кто бы мог подумать 5 лет назад, что водная артерия Крыма превратится в джунгли
6. Оккупанты согласовали строительство “Яхтенной деревни” напротив крепости Чембало, при выходе из Балаклавской бухты, фирме “Миастра” ростовчанина Романа Сафьянова, о котором на данный момент ничего неизвестно. “Можно ли будет после застройки этих мест виллами свободно проехать с набережной к пляжу Васили, как сейчас, пока неясно”, — пишут пропагандоны. Ранее сообщалось, что путинские дружки, попавшие под санкции, намерены сделать в Балаклаве яхтенную марину, чтобы и денег распилить, и место для отдыха собственных тел организовать. Местные жители в эту картину вписываются исключительно в качестве дешевой прислуги, у которой отберут то, что будет мешать боярам — землю, дома, бизнес
7. Отжатый в марте 2017 года вооруженными гоблинцами завод имени Войкова в оккупированной Керчи встает с колен: “Подскажите, как сейчас обстоят дела на заводе им. Войкова? Как с оплатой труда, стоит ли туда устраиваться, ну, и прочие сведения, если таковые имеются. Админ, пропусти, пожалуйста, очень нужно! Анон”. Ответы: “Где-то было видео с директором, он собирался привезти рабочих из Таджикистана. Так что, думаю, оплата достойная”, “Достойная слёз”, “Лучше грузчиком в Шереметьево”, “Раз не приехали (прим — таджики), значит их тоже зп не устроила”. Напомню, сотрудники завода ранее уже проводили голодные митинги. Обещанного путиным рая не получилось
8. О чудесной крымской медицине можно говорить часами. Пару штрихов в картину: узких специалистов ищут по форумам и пабликам. Но их почти нет. Как-то вдруг разъехались после 2014-го. Пациент (Крым) мёртв? Профессиональное чутьё?
9. Жительница оккупированной Евпатории опубликовала шокирующее видео огромной очереди в детской поликлинике города: “Талонов нет, с грудными детьми стоим, с колясками каждый день, по несколько раз, чтобы попасть на прием”. По ее словам, такие очереди “уже давно в привычке у горожан. Специалистов не хватает, работать некому”
10. Не столько воняет, сколько глаза ест: жители Феодосии просят оккупантов закрыть центральный пляж, в который реками сливают бытовые отходы и стоки канализации. Ранее в Коктебеле произошел масштабный прорыв канализации в акваторию городского пляжа. Оккупанты объявили зловонные стоки “неопасными ливневыми отстоями”
11. Елизавета из Воронежа докладывает: мы украли и ЗАСРАЛИ КРЫМ! Ибо иначе просто не умеем: “Мы очень любим Крым всей семьёй — невероятную природу, бухты, тёплое море, пейзажи, захватывающие дух. Уже много путешествовали по полуострову, накатали тут тысячи км. Сегодня заехали в Гурзуф прогуляться по набережной. В самом начале набережной, сбоку от тротуара, такая вот картина… Раньше просто ливневка функционировала — сегодня фекалии рекой бегут… К морю… Запах, друзья, неописуемый. Рядом сладости продают, кафе предлагает свои услуги… Как-то печально стало… Как такое возможно?! Вчера были на пляже Васили, платных услуг много, а самого необходимого — туалетов — НЕТ! Все скалы вокруг превратили в общественные туалеты. Душа болит за любимый Крым!!!”
12. Весь сезон 2019 в одной новости: житель Воронежской области проткнул себе руку железным прутом, пытаясь перелезть через железную ограду в Судаке
13. Стандартная уже для Крыма ситуация: “Кто ездил в Херсон делать загранник в 2019? Отпишитесь в комменты, пожалуйста! Анон”. Ответы: “Ездил в мае. Пускают по украинскому паспорту без проблем. На пропускном пункте (прим — оккупационном) главное, не говорить, что за паспортом”, “Ездил неделю назад. Все нормально”, “Едь в Чаплынку, нах*р тот Херсон. Я там делал”, “В мае все там было хорошо”, “В 2014 ездил, тогда все отлично было”, “(Понаех) А зачем украинский?”. Прозвучал и такой ответ: “Не ездил и не собираюсь. Предатели все там уже были”, — на что все единодушно ответили: “В данном случае, предатель — это ТЫ!”, “Предатели кого?”, “Люди устраиваются, как могут. Они не обязаны участвовать в авантюрах российской элиты”, “Ты скааазочный патриот. В Европу-то без загранника никак. Так и задохнуться недолго”, “Вам, дикарям, привыкшим безвылазно сидеть в своей деревне, не понять, для чего нужен нормальный загранпаспорт”, “Сам и вали, куда хочешь. Мы тут родились, выросли и не тебе решать, где и что нам получать”
P.S. Завершит сегодняшний выпуск сообщение из Ялты: “Крымнаш-расия-пуценнвведи. Ожидания: мильйоны бахатых расеян едут по мосту с чумаданами долоров. Реальность: один шашлык + одна лепешка на четверых. А я же предупреждал. И я уже даже не знаю, шо отвечать организмам, которые спрашивают в 2019 году: "а пачиму у вас нет банкоматов Сбера и могозинов Магнит?". Ребят, в теории дедужки Дарвина вы обречены на вымирание. И чем быстрее, тем лучше”.
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