1. Будни оккупации: все средства, собранные на крымскотатарской свадьбе в Джанкое, родственники решили передать детям политзаключённых на организацию детских мероприятий: “Пусть их родители тоже смогут увидеть свадьбы своих детей — будут в такие дни вместе”, — сказала близкая родственница невесты

2. На подъезде к Крымскому мосту произошел обвал ЖД тоннеля, который рыли оккупанты. Погиб один рабочий, второй откопался сам. Но ведь найдутся идиоты, которые будут ездить на поездах, если их таки запустят в оккупированный Крым

3. “Как и планировали, юнармейцы ВПЦ (прим — “военно-патриотический центр”) Сиваш (Джанкой) убыли сегодня на землю героического Эльтигенского десанта для участия в проекте #батарея29бис”, — сообщили организаторы шабаша. А какие планы у ваших детей были на субботу?

4. Оккупанты решили, что “отвечать за приоритетные законотворческие инициативы в Севастополе” будет полицай из росгвардии Сергей Колбин, который до оккупации возглавлял севастопольский “Беркут” и помогал россии захватывать Крым, стоя за спинами женщин и детей. Колбина рашисты в утиль пока не пустили

5. Немного, но интересно о пользе санкций поговорили: “Знакомым надо получить деньги в Вестерн Юнион. Есть ли у нас в Феодосии их отделения? И выдают ли они деньги, если те были переданы из Латвии? А то в Тамань ехать не хочется”. Ответы: “Сейчас Вам расскажут… Тут банально Сбербанка нет, а они WU захотели на острове санкций!”, “Только Тамань. Или отменять перевод”, “Алиэкспресс начал блокировать не по айпи, а по почтовому индексу. Остров 404. Задолбали эти камни с неба, не может россия обеспечить людям нормальную, жизнь пусть вернет назад Украине”, “Ну, не нравится вам здесь жить, в россии, зачем так мучиться?! Уезжайте, уезжайте в Украину!!!!”, “Кому нравится в раше, пусть едут в рашу”, “(Понаехавший с нарушением причинно-следственных связей) Логика, как всегда. Обама нагадил, китайцы вслед за ним, а виновата россия. Честно говоря, россия реально виновата тем, что не пресекла Майдан в зародыше”, “В смысле — не нравится, уезжайте? Во-первых, с вас кто ржать тут будет, с упоротых под удмуртами и бурятами? Про чехов (прим — чеченцев) с дагами молчу — зато хохлов нет)) Во-вторых, а что вы не уехали, а типа скулили до прихода российской армии 20 февраля 2014 года, которая из-за (спин) женщин и детей — в.в. путин (с) — захватила Крым?”

6. В оккупированном Симферополе задержан понаехавший из Рязани ранее судимый рашист, который ограбил жительницу города. Местные прокомментировали новость: “Россияне))”, “Ну, главное, что не бендеровцы!”, “Это потому, что у них в Рязани грибы с глазами”, “Понаехали”, “Сегодня в Ашане видел мужика, который попер через кассы на выход — видимо, ниче не купил. На что ему замечание сделала кассир, что люди с тачками и выход в другом месте. Так он наорал на нее, и еще администратора привел, показал пальцем на нее! Еб*ть, что вообще происходит? Че жалуетесь-то вечно? Откуда это пришло?”

7. Ничто так не объединяет крымчан как неприязнь к понаехавшим: “Здравствуйте!!! Недавно переехали в этот прекрасный город Феодосия, поэтому, в связи с данным событием, срочно ищу работу! Рассмотрю любые варианты”. Комментарии: “Срочно вали отсюда, здесь свои без работы сидят, достали понаехи работу отжимать. Это война, земля должна гореть под ногами понаехов. Почему из-за вас, русских оккупантов, я должен уезжать? Валите на х*р сами отсюда”, “(Понаехавшая из Кирова, автор поста) То, что путин нарушил ваши устои и порядки, я не виновата, всё было решено и начертано без нас”, “Не проканает, политик — не политик, вы — народ рф, власть по конституции, и отвечаете за всё. Раз вы пересекли незаконно границу, по данным МТС рф, значит вы согласны с властью!!”, “А что, в Кирове все так печально?”, “Мля, вот просто интересно, что сподвигает вас на переезд к нам??? Тут же ничего нет!! От слова "вообще"????!!! Ни от одного нормального человека не ожидаешь: "я переехал к вам". Ну, зп тут хорошая, тыщ 8-12, это да. Уловили?”, “Как же вы все достали уже”, “И мне тоже интересно, а зачем вы все сюда едите-то? Вы зимой тут были хоть?”, “Понаехали из еб*ней”, “Автору поста будет трудно к людям Фео привыкать. Особенные. Не любят приезжих. О Кирове скучать будете”

P.S. “Это война, земля должна гореть под ногами понаехов. Почему из-за вас, русских оккупантов, я должен уезжать? Валите на х*р сами отсюда” — ответил житель Феодосии собравшимся понаехать оккупантам. Не знаю, что в голове у этого человека, но ранее он весьма нелицеприятно отзывался и об Украине, и об украинцах. В головах ватников под гнетом оккупантов происходят глобальные процессы.

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