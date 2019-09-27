1. “У него рисковая четвертая стадия заболевания почек, конечно — это критическое состояние здоровья” — адвокат фигуранта второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”​ Джемиля Гафарова Рифат Яхин рассказал о состоянии здоровья и пыточных условиях содержания политузника

2. Осужденных по “делу украинских диверсантов” Алексея Бессарабова и Владимира Дудку оккупанты этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на сфабрикованный приговор. Сейчас они находятся в СИЗО № 1 Краснодара, сообщил адвокат Сергей Легостов

Новини Власть России готова убивать в любом количестве

3. Осужденного условно по “делу Веджие Кашка” Асана Чапуха оккупанты после 11-часового удержания отпустили из полицарии в Симферополе. По словам адвоката, которого не пустили к Чапуху, гестаповцы пытались допросить его подзащитного, однако тот отказался отвечать, сославшись на 51 статью Конституции рф

4. В Варшаве на пленарном заседании ОБСЕ, посвященном противодействию расизму, ксенофобии и борьбе на почве ненависти, архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент призвал международное сообщество “взять под контроль” ситуацию с “унижением и уничтожением украинцев и крымских татар” в аннексированном россией Крыму

5. “Мы Крым не отдадим. У нас его забрали, но мы его вернем”: по ссылке предлагаю посмотреть полуторачасовое интервью освобожденного из российского гетто Олега Сенцова

6. Жители Феодосии вчера вечером обсудили жизнь на военной базе агрессора: “Народ, может, кто знает, что в море происходит? Военные корабли днем все стояли. Вечером, смотрим, обстрелы, взрывы какие-то многократные. Анон”. Анону ответили: “Этим можно. Они сейчас безнаказанно уничтожают морскую флору и фауну — глушат калкана, катрана, афалину… Зато потом инспектора поймают дедка на дырявой "казанке" с тремя хвостами селёдки и накажут на полмиллиона рупий!”, “Что эта конченая раша дала нам хорошего, кроме этого камнепада с неба?”, “Что за детский сад 5 год!!! Уже должны привыкнуть: ОСТРОВ — БАЗА”, “Учения на Опуке идут”, “Опук проходит сейчас как бы”, “В войнушку играют”, “А вы что, ещё не привыкли к тому, что проживаете территориально на военной базе????”

7. Оккупанты сегодня отрапортовали о проведении очередных военно-террористических учений на полигоне Опук с применением “Градов” и минометов

8. “Руслики уничтожали Большую Ханскую мечеть дважды: в 1733 и в 2017. И оба раза раздолбали крышу. К примеру, до 1733 Биюк Хан джами выглядела, как Ай-София в Стамбуле или Джума джами в Гезлёве. Неземная красота”. По ссылке прочтите новый тред от крымчанина о том, как оккупанты под видом “реконструкции” гробят Ханский дворец в Бахчисарае

9. “В Севастополе уничтожили украинскую колбасу и европейский сыр”. Я думал, это уже в прошлом. Ан нет, война с едой в самом разгаре

10. Коллаборант Дмитрий Белик, ныне сидящий в Госдуре на шее у “дорогих россиян”, пожаловался на отвратительную связь в Крыму и в стопяцотысячный раз пообещал её улучшение. Да уж, до качества украинской мобильной связи оккупантам як до Києва рачки. Один из наших крымчан прокомментировал потуги оккупантов: “В горах над Ялтой даже при прямой видимости города позвонить удаётся через пень-колоду (про инет молчу), а при уходе за кромку плато связь теряется совсем. А до войны даже на плато было 4 оператора”

11. Вчора була в “Новой лінії” (тепер “Новацентр”). Уявляєте, по гучномовнику об’ява про пожежу була українською. Мабуть, партизан якийсь. Пожежі не було!

P.S. Сегодня в профиле у одной из наших крымчанок прочел её статус: “Полуостров ненужных людей”. Не стал лезть в душу, но, мне кажется, я понимаю, что она хотела сказать этой фразой…

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