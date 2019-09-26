1. Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону оставил под арестом фигурантов ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир”. Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны оккупантами в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Репрессируемый правозащитник Эмир-Усеин Куку на судилище заявил, что в Крыму после аннексии “началось давление на всех инакомыслящих, на всех, кто имеет собственное мнение, на всех, кто не прогнулся под власть”

2. Святошинский суд Киева заочно признал судью Апелляционного суда АР Крым Василия Ищенко, которого путин назначил “судьей Верховного суда” оккупированного Крыма, виновным в государственной измене и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества

3. Вечером 24 сентября в Варшаве российские оккупанты и коллаборанты собрали пресс-конференцию, на которой планировали рассказать о процветании Крыма. На клоунов пришло посмотреть всего несколько человек

4. “Помимо утечки специалистов, на полуостров была перенесена российская бюрократическая система, которая привела к небывало долгим очередям. Крымчанам порой приходится ждать приема врачей по несколько месяцев. Единственной надеждой больных становятся платные частные клиники, но их позволить себе могут далеко не все”.

5. А вот я тут понял, что не писал тред про Херсонес. Вот про вот это наше ЮНЕСКОвское всё! Кароч, кто хочет душераздирающие русофобские факты про историю древнего крымского города, на который яростно фапает русня, прошу перейти по ссылке!

6. Очередное ДТП при участии двух БТРов оккупантов произошло в Ислямтерецком (Кировском) районе Крыма

7. Добре пам’ятаю, як кримчани раділи, що Крим український, коли почалися чеченські війни: не треба віддавати дітей на забій. Але тепер вони радісно віддають їх в армію загарбника, “кадетські класи”, путлєр’югенд. Рашка ще віддячить трунами, ось побачите

8. 27 сентября в Ялте (и не только), в рамках напоминания о допущенных ошибках, будут включены сирены. Милитаризация в действии

9. Ялта. Набережная. Отгородили участок ≈50×20 м. РНКБ (местная иногда действующая модель банка) делает однодневный детский концлагерь — у них это называется “Азбука профессий”, со строгим пропускным и заборным режимом. Прозревший в оккупации Евгений Гайворонский написал: “Люди больше не смогут отдыхать от маразма при помощи прогулок по набережной Ялты. Родная гавань пришла за вами и сюда. Построен забор, установлены бело-синие будки, концентрированно источающие запах родной гавани”

10. Снова покращилось: “Всегда приходил налог на дом 1300 руб. Сейчас пришёл 10 тыс 66 руб!!! Дом — развалюха в деревне, красная цена ему 50 тыс. На вопрос в налоговую, почему? Ответили: БТИ провела инвентаризацию и оценила мою развалюху в полмиллиона, и налоговая умножила на местный коэффициент "2" и выкатила такой налог!!! Что за херня? Какая инвентаризация без моего ведома и участия, откуда такая оценка? Это законно? Дом в собственности более 10 лет от деда достался. И что делать?”

11. Тема получения крымчанами украинских паспортов — весьма актуальна и раздражительна для оккупантов: “Ребята, расскажите, пожалуйста, что сейчас нужно делать крымчанам, лицам, достигшим 25-ти лет, с украинским паспортом? Нужно вклеивать фото или делать ID-карту? Как проходит эта процедура и куда лучше поехать? Спасибо. Анонимно”. Ответы: “(Запоребрик пишет) Получить паспорт той страны, в которой живёшь”, “И в какой стране мы живём???”, “(Запоребрик снова пишет) С 2014 года Крым относится к россии”, “Купи бензин на Лукойле и рассчитайся картой Сбербанка, если он российский, потом позвони с Билайна”, “Может, еще провести один референдум за раздачу земли между жителями Крыма, если уж, по его мнению, тут референдум что-то значит?”, “Не слушайте никого. Больше паспортов — больше возможностей. А вся политика и пропаганда идут на х*й”, “В Херсоне можно получить оба паспорта без проблем! Гражданский сменить на ID-карту и заодно загранник получить биометрический!”, “Поехать в Херсон в Паспортный сервис, сдать документы и через месяц забрать ID-карту!”, “ID-карту получить в Херсоне — никаких проблем”, “Едьте в Херсон — там для крымчан всё делают”, “На Чонгаре украинские погранцы подскажут, где возможно для крымчан вблизи вклеить фото”, “Я ездил, менял на ID-карту. Ехать нужно в любое отделение ДМС”

12. Вот построят Крымский мост… Вот запустят поезда по мосту… Какие сказочки, на ваш взгляд, будут следующими?

P.S. “Приехал на стройку по делам. Хозяин объекта понаехал из Ярославля. Подрядчик — из Омска. Строители — сборная солянка с Урала… Пройдет 10 лет, и потомки этих оккупантов назовут себя "местным" и "коренными" крымчанами… Такое уже было в 18 веке, в 20-ом. Теперь эта нечисть в 21 веке в империю играется, а нам потом убирать”.

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