1. 26 июня в Украине в десятый раз отмечается День крымскотатарского флага.

Инициатива молодежных организаций крымских татар была закреплена решением Курултая. Цвета крымскотатарского флага созвучны цветам государственного флага Украины, и все чаще эти флаги развеваются вместе и в дни праздничных, и в дни трагических событий.

2. Оккупанты попытались вчера вручить крымскотатарскому активисту Нариману Джелялу “предостережение от экстремистской деятельности” накануне Дня крымскотатарского флага. Крымского татарина не оказалось дома, поэтому “предупреждение” отправили ему на электронную почту. Джелял подчеркнул: “В любых мероприятиях, в которых я участвую, я не использовал и никогда не использую какую-либо экстремистскую символику. Мой любимый крымскотатарский флаг нигде в мире не является экстремистской символикой”

3. В Крыму прошел автопробег ко Дню крымскотатарского флага

4. “Это все из-за того, что у меня в машине украинский и крымскотатарский флаги. И дома под беседкой развевается украинский флаг” — оккупанты оштрафовали на 2 тысячи рублей жителя села Орехово Сакского района, проукраинского активиста Олега Приходько — “за нацистскую символику”

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5. Двое десантников-ихтамнетов оккупационных войск рф во время выполнения прыжков с парашютом на полигоне “Старый Крым” приземлились на воду и не смогли вовремя освободиться от подвесной системы парашюта. Оба — двухсотые. Оккупантам — оккупантово

6. В Керчи менты и военные перекрыли сегодня въезд на набережную, в небе летали вертолеты, по дорогам передвигались автомобили с черными номерами, а также большое количество военной полиции. В город понаехали высокие чины “Росгвардии”. Жители Керчи в комментариях к новости плюются в сторону оккупантов: “Вот же рабское государство. Не дай Бог челядь помешает приезду какого-то там генерала. Вот такие жесты и указывают на рабско-феодальный строй в рассеи”, “Военных за город! В степь! Там никто им мешать не будет”, “А в это время премьер-министр Норвегии летает рейсовым самолётом в эконом-классе. Что с них взять — капитализм!”, “А премьер-министр Нидерландов ездит на работу на велосипеде”, “Просто у них демократия и нет культа личности!”, “Кошмарная жизнь больших погонов. Жить и всех бояться — всех, кто выше, кто рядом, кто ниже. Потому и на пенсию раньше — опасная и вредная работа”, “Может, кто-нибудь донесёт до царя, что он здесь, кроме своих подчинённых, никому не уперся, и их территория за забором? Сплошной цирк с коленопреклонением”, “Это кого же наши защитники так боятся?”

7. В Севастопольской бухте с 28 по 30 июня пройдет масштабная военная выставка со стрельбами, сообщили оккупанты и опубликовали программу стрельб. Севастополь, сытый по горло родной говенью, комментирует: “Во всем цивилизованном мире в курортных городах — праздники, карнавалы. А в Крыму — нате вам, отдыхайте”, “А почему бы и нет?”, “Ну да, когда показать нечего, почему бы и нет”, “Задолбала эта военщина. Лучше бы производства восстанавливали, рабочие места. Жаль, что “слугам народа” это не выгодно. Весь Крым — сплошной полигон! Заборы, колючая проволока”, “Дайте людям денег и места для отдыха освободите. Нах*р им ваши стрельбы”, “А потом асфальт будут перекладывать”, “А они друг по другу стрелять будут? Боевыми? Вот шоу было бы!!!!”

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8. В Керчи все стабильно. Оккупанты и пропагандоны отрапортовали о выпуске юнармейцев, которых в школе не грамматике учили, а как свою жизнь за интересы кремлевского ублюдка отдать

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9. Оккупанты решили пустить с молотка Керченский металлургический завод, на котором числятся 1344 человека, которые, вероятно, потеряют работу. Обычно всех замещают понаехами. Напомню, завод отжат вооруженными гоблинцами в марте 2017 года, после чего людям обещали покращення, но перестали платить зарплату. Нищета и голод выводили людей на митинги

10. “Ребята, я в печали!!! Несколько лет не был в Артеке. Дай, думаю, прогуляюсь, посмотрю на кипарисы, ливанские кедры, вид на море — и вот что я увидел… Про Гуровские камни вообще молчу — нет их! Стройка!”, — написал крымнашист, увидев вместо моря огромную бетонную стену, возведенную оккупантами. “Стена, наверняка, для соблюдения требований безопасности детей по антитеррору!” — прокомментировал еще один лапоть. Да, помню, в украинском Артеке через день теракты были! Кошмар! Как без стены! Кстати, на скалы Адалары теперь тоже не пускают катера для прогулок — потому шо террор!

11. Мы стали забывать о пользе санкций: “Подскажите, пожалуйста, в Симферополе есть банкоматы Сбербанка, Уралсиба, ВТБ, Росбанка?”, — спросила понаехавшая и получила ответы: “Понаехали”, “Вся жизнь начинается за мостом”, “Нет”, “Нет”, “Нет”, “И ещё раз нет”, “Ну, и ещё раз нет”, “Их во всем Крыму нет”, “Греф боится санкций”, “Очень странный вопрос. Конечно же, нет. И не скоро будет”, “Нет”, “Санкции, епта”, “И Сбербанк, и Макдональдс, и лайнеры круизные в портах, и даже Ленты с Магнитами на каждом углу. Все есть. В параллельной вселенной”, “Таких банков нет, но вы держитесь там! И хорошего вам настроения!”

12. Оккупанты вновь посоветовали ватникам не сильно надеяться на то, что мост существенно снизит цены на бензин, как было обещано ранее: “Потому что есть другие логистические затраты. У нас самое длинное логистическое "плечо". Снижение будет, но железнодорожный мост не выровняет цены, например, с Краснодарским краем”. Кроме того, оккупанты связали цену с тем, что на полуостров не зашли крупные сети АЗС, опасаясь полезных санкций

13. Недавно в Ялте повесили баннеры, напоминающие, что, мол, сколько того лета, скоро сентябрь и “выборы”. Население откликнулось на призыв к политической активности: сегодня заметил листовки, призывающие к бойкоту

P.S. Вынесу в постскриптум еще одно сообщение из 6 пункта дайджеста, которое написано ватником на фоне обострения военно-террористических действий оккупантов в Крыму: “Впечатление, что нас понемногу приучают к тому, что неизбежно может случиться, а также показать свое могущество. Только для кого?”.

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