1. Жизнь Владимира Балуха под угрозой: украинского активиста, политического заключенного в российской колонии № 4 города Торжок 30 июля в ШЕСТОЙ РАЗ поместили в штрафной изолятор, где он пробудет не меньше 15 суток.

2. Экологическая катастрофа в результате выброса нечистот, которые видны даже из космоса, набирает обороты. Оккупанты установили запрещающие купаться таблички на пляжах: Казачка, Голубая бухта, Фиолент, Балаклава, Парк Победы. О загрязнении моря сообщают и жители Ялты. Телевизор упорно молчит. А помните, как до оккупации российский зомбоящик всегда запугивал россиян, выдумывая ужасы, чтобы те не ездили в Крым? Теперь же, когда южное побережье и Севастополь несколько дней заливает дерьмом, зомбоящик молчит. Только по севастопольскому ТВ проскочила информация.

3. Севастополь в родной говени — отравили дерьмом побережье от Голубой бухты до Балаклавы. Загадили ихтамнеты и Артиллерийскую бухту в городе.

4. “Твари. Нет слов. Оккупанты проклятые. Не свое — не жалко” — жителей Симферополя взбудоражила информация о планах оккупантов снести сотни деревьев. В соцсетях негодуют и грозятся устроить акции протеста. В некоторых районах вырубка деревьев уже идет полным ходом.

5. И вновь у берегов оккупированного Крыма работают два американских борта — службы наблюдения за приматами со взрывоопасными предметами.

6. В оккупированном Крыму и Севастополе растущая естественная убыль населения продолжает компенсироваться мощным миграционным потоком за счет понаехавших из россии.

7. Согласно данным Крымстата, в оккупированном Крыму за 2018 год значительно выросла заболеваемость сахарным диабетом (на 18% больше, чем в 2017), раком (на 15%), а также ВИЧ (на 10%), сифилисом (на 22%) и вирусным гепатитом (в 2 раза).

8. “В московском ГУМе начала работу интерактивная выставка, посвященная строительству транспортного перехода через Керченский пролив”, — сообщили оккупанты. Новость не вызвала воодушевления даже у упоротых ватников, которые прокомментировали скрепное событие так: “Это все мило и патриотично, но у меня всегда возникает вопрос: когда закончатся санкции россии против Крыма? Когда будут нормальные российские банки? Когда закончится монополия сотовой связи? Когда Роснефть будет бензин продавать? Когда примут волевое решение обязать признать Крым полноценной частью рф? Я понимаю, иностранный капитал и все такое, но это примерно как немного беременна. Крым такой же регион, как и все остальные. Ждём, когда отменят западные санкции, а свои ещё жёстче”, “Полностью согласен!! Чтобы дозвониться на горячую линию Сбербанка из Крыма, на вопрос бота, "находитесь ли вы в россии", нужно и вовсе сказать: "НЕТ"!! Потому что на номер 900 из Крыма дозвониться невозможно, а когда набираешь +7 495…, задают вопрос про местонахождение, и после ответа "ДА, в россии", просят звонить на номер 900 и отключаются”.

9. “Оператор мобильной связи в Крыму готовится отражать кибератаки”, — сообщили оккупанты. Кибератаки? Да не, не бздите. Это не хакеры, это наш район пытается дозвониться по своим делам по 100 раз каждый, и услышать хоть что-то внятно в ответ — с вашей чудесной связью.

10. Вчера в Севастополе в День ВДВ “террористы” захватили детей, а десантники-ихтамнеты “стреляли” по зрителям. Так оккупанты воочию продемонстрировали, как ведут войну против Украины на Донбассе, прячась за спинами женщин и детей, как путин учил. Согнали детей на военный шабаш и в Евпатории.

11. Просто вчитайтесь: “Военно-патриотический центр "Сиваш" приготовил подарки для юнармейцев из школы с. Майское… Мы приняли участие в конкурсе на получение субсидии от администрации Джанкойского района. На полученные средства уже приобретены 3 пневматические винтовки и массогабаритный макет АК-74”.

12. Отборной русофобии вам с паблика Гурзуфа: “Теперь это только воспоминания из детства. Все за забором. Под замком. Артек всегда был открыт, и никто туда не рвался и не ездил! А они создали такой ажиотаж, как будто… тьфу… не хочу писать об этом. Стоят, блин, с автоматами и каждую авоську проверяют. Но самое интересное, что некомфортно только нам. Россияне привыкли так жить! За забором и под автоматом. Мы, крымчане, народ свободный!”, “Почему не могут попасть туда нормальные граждане, туристы? Почему я или вы не можем пройти с гостями, показать прекрасный вид на море? Все автоматически считаются изгоями. Мы тут всю жизнь прожили и никаких преступлений никто тут не совершал. О каком терроризме речь? Кто нападает? Терроризм только в отношении местных жителей. Из нас делают страшных монстров, воров, убийц”.

13. В Евпатории ватному персонажу на сдачу дали двухсотрублевую банкноту, на которой ручкой написано: “ПУТИН ВОР! СЛАВА УКРАЇНІ!”. Ватник трясется на весь Фейсбук.

14. Судя по всему, ни у кого из Кремля нет ничего особо ценного на тех российских территориях, которые сейчас горят.

15. На россии горит 3 млн га леса. Для справки: территория Крыма — 2,7 млн га. Карма — не карма? Я горный Крым ножками прошел, степной — автомобилем или “топиком” проехал. Я представил Крым сплошным пожарищем. Хотя оккупация делает с Крымом то же самое, что пожар в Сибири. (Прим — на это сообщение последовало уточнение: “3 млн га — это зона пожаров! А уже выгорело в результате этого пожара 12 млн кв км!!! Это уже далеко не Крым!!! Это и Абхазия, и Донбасс, и Приднестровье вместе взятые!!!”).

P.S. Завершу выпуск мнением керчанина, с которым полностью согласен: “Надо было ядерное оружие сдавать в обмен на членство в НАТО. Хрен бы русня тогда сунулась к нам”. Очень жаль, что многим, чтобы это понять, понадобилось вторжение россии в Украину, оккупация Крыма и части Донбасса, тысячи жертв и уничтоженные города.

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