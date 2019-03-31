1. Арестованных в Крыму 23 крымскотатарских активистов, у которых 27 марта прошли обыски, оккупанты вывезли в россию, о чем сообщила т.н. “омбудсмен Крыма” Людмила Лубина, не уточнив город, куда репрессируемые были вывезены. В то же время адвокат Эдем Семедляев сообщил, что арестованных вероятно удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону.

2. Российские оккупанты задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, который после массовых обысков в Крыму находился в розыске.

3. В прошлом году в селе Давыдовка, что под Акмесджитом (Симферополем), зарезали семью крымских татар — 33-летнюю мать и ее восьмилетнего сына. Убийцу задержали. Посмотрите, как задерживали реального убийцу и как устраивают облавы на крымских татар, и поймете, где у россии приоритеты.

4. Оккупанты решили продать имущество двух алуштинских пансионатов — “Днепр” и “ХИИТовец”. Эти и еще 4 здравницы с 2015 года были отданы в аренду Олегу Цареву и его семье. А теперь у Царева все отбирают. Пособник оккупантов верещит: “Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму”.

5. Обожающий оккупантов ватник из Джанкоя скулит из-за состояния дорог, которые приводят к ГОСТам россии: “Как я устал ездить по нашим дорогам, одни ямы и ямы. Да, можно понять, что денег нет на ремонт, но хоть засыпать ямы хоть чем-нибудь, чтобы техника не ломалась, это ведь никаких капитальных затрат не нужно. Где наша служба, которая их обслуживает и следит за их состоянием, где? Неужели так трудно это сделать?! Такое впечатление, что состояние наших дорог — это нормально. Но это ненормально, слышите, это ненормально. Засыпьте ямы, особенно за линией, и прогрейдерите дороги”.

6. Саранча прет: “Анонимно, пожалуйста. Сам я не евпаториец. Но каждое лето всю жизнь проводил здесь у дедушки. Читаю вашу группу и поражаюсь — какой же вы добрый, открытый и честный народ. Собираюсь переехать к вам, жду не дождусь. У вас лучший город, можете не сомневаться”. Комментарии: “Сейчас совет с тапками подтянется, вы выезжайте”, “Ты уверен в своей вменяемости?”, “Ты дурачок?”, “Это сарказм, походу”, “Нах*р ты сюда попал!? Скажешь через полгода!”, “Ой, не советую”, “Правильно, что анонимно, а то прибьют, не дожидаясь, пока приедете”, “(Из Санкт-Петербурга пишет) Вы даже злитесь и людей выгоняете из города дружно! Автор прав! Вы очень милые!”, “Во, так же дружно и встретим!”. Далее завязался диалог между местной ватницей и еще одним потенциальным понаехавшим ихтамнетом: “Если Вы врач, учитель, тренер, то милости просим, а если таксист, бармен, СТОшник, то извините — подвиньтесь”, “Военные пойдут?”, “Нет, благодаря вам местные дети годами ждут своей очереди в садики. Гражданским от вас толку никакого”

7. В этом ватном вое мне нравится фраза “сотрудник с россии сидит”. Крым — это Украина: “Почему в Ялте многие сотрудники почти всех госведомств не знают до сих пор российские законы? Просто тупо футболят, потому что сказать нечего. Или еще лучше — сначала НЕТ-НЕТ-НЕТ, а когда уходила, сказали: а вы знаете, вот там сотрудник с россии сидит, идите к нему, он точно знает, что нужно. И так ВЕЗДЕ. Вы или законы российские учите, или освобождайте места. Анонимно”.

8. Оккупанты в Крыму уже публикуют программу шабашей на 9 мая. Выдуманное прошлое, беспросветное настоящее и будущего, которого нет.

9. В оккупированном Армянске военную технику выперли на улицу. То ли имбецилы снова что-то отмечают, то ли агитируют вату идти на контракт в армию ихтамнетов.

10. Место голосования на выборах президента Украины, которые состоятся уже завтра, сменили 5528 граждан Украины, которые прописаны во временно оккупированном россией Крыму. Больше всего крымчан зарегистрировались для голосования в Киеве (1826 человек). Сколько крымчан приедет с полуострова в день выборов, а сколько из них — вынужденные переселенцы, статистика не показывает. Для того чтобы сменить место голосования, жители аннексированного Крыма должны были заранее пройти процедуру смены места голосования в Госреестре избирателей. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур выборов — процедуру смены места голосования придется повторить.

11. Госпогранслужба Украины советует крымчанам не раскрывать цель поездки при пересечении админграницы с Крымом в день выборов, чтобы не возникло проблем со стороны оккупантов.

P.S. “Оккупация. Севастополь. Улица. Навстречу идет подросток. У него на ногах в одном кроссовке — голубой шнурок, в другом — жёлтый. Тонко, но понятно. Надежда на будущее ещё есть”.

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