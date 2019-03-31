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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Надежда на будущее еще есть

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1. Арестованных в Крыму 23 крымскотатарских активистов, у которых 27 марта прошли обыски, оккупанты вывезли в россию, о чем сообщила т.н. “омбудсмен Крыма” Людмила Лубина, не уточнив город, куда репрессируемые были вывезены. В то же время адвокат Эдем Семедляев сообщил, что арестованных вероятно удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону.

2. Российские оккупанты задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, который после массовых обысков в Крыму находился в розыске.

3. В прошлом году в селе Давыдовка, что под Акмесджитом (Симферополем), зарезали семью крымских татар — 33-летнюю мать и ее восьмилетнего сына. Убийцу задержали. Посмотрите, как задерживали реального убийцу и как устраивают облавы на крымских татар, и поймете, где у россии приоритеты.

Новости Крымнаша. Надежда на будущее еще есть

4. Оккупанты решили продать имущество двух алуштинских пансионатов — “Днепр” и “ХИИТовец”. Эти и еще 4 здравницы с 2015 года были отданы в аренду Олегу Цареву и его семье. А теперь у Царева все отбирают. Пособник оккупантов верещит: “Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму”.

5. Обожающий оккупантов ватник из Джанкоя скулит из-за состояния дорог, которые приводят к ГОСТам россии: “Как я устал ездить по нашим дорогам, одни ямы и ямы. Да, можно понять, что денег нет на ремонт, но хоть засыпать ямы хоть чем-нибудь, чтобы техника не ломалась, это ведь никаких капитальных затрат не нужно. Где наша служба, которая их обслуживает и следит за их состоянием, где? Неужели так трудно это сделать?! Такое впечатление, что состояние наших дорог — это нормально. Но это ненормально, слышите, это ненормально. Засыпьте ямы, особенно за линией, и прогрейдерите дороги”.

Новости Крымнаша. Надежда на будущее еще есть

6. Саранча прет: “Анонимно, пожалуйста. Сам я не евпаториец. Но каждое лето всю жизнь проводил здесь у дедушки. Читаю вашу группу и поражаюсь — какой же вы добрый, открытый и честный народ. Собираюсь переехать к вам, жду не дождусь. У вас лучший город, можете не сомневаться”. Комментарии: “Сейчас совет с тапками подтянется, вы выезжайте”, “Ты уверен в своей вменяемости?”, “Ты дурачок?”, “Это сарказм, походу”, “Нах*р ты сюда попал!? Скажешь через полгода!”, “Ой, не советую”, “Правильно, что анонимно, а то прибьют, не дожидаясь, пока приедете”, “(Из Санкт-Петербурга пишет) Вы даже злитесь и людей выгоняете из города дружно! Автор прав! Вы очень милые!”, “Во, так же дружно и встретим!”. Далее завязался диалог между местной ватницей и еще одним потенциальным понаехавшим ихтамнетом: “Если Вы врач, учитель, тренер, то милости просим, а если таксист, бармен, СТОшник, то извините — подвиньтесь”, “Военные пойдут?”, “Нет, благодаря вам местные дети годами ждут своей очереди в садики. Гражданским от вас толку никакого”

7. В этом ватном вое мне нравится фраза “сотрудник с россии сидит”. Крым — это Украина: “Почему в Ялте многие сотрудники почти всех госведомств не знают до сих пор российские законы? Просто тупо футболят, потому что сказать нечего. Или еще лучше — сначала НЕТ-НЕТ-НЕТ, а когда уходила, сказали: а вы знаете, вот там сотрудник с россии сидит, идите к нему, он точно знает, что нужно. И так ВЕЗДЕ. Вы или законы российские учите, или освобождайте места. Анонимно”.

8. Оккупанты в Крыму уже публикуют программу шабашей на 9 мая. Выдуманное прошлое, беспросветное настоящее и будущего, которого нет.

Новости Крымнаша. Надежда на будущее еще есть

9. В оккупированном Армянске военную технику выперли на улицу. То ли имбецилы снова что-то отмечают, то ли агитируют вату идти на контракт в армию ихтамнетов.

Новости Крымнаша. Надежда на будущее еще есть

10. Место голосования на выборах президента Украины, которые состоятся уже завтра, сменили 5528 граждан Украины, которые прописаны во временно оккупированном россией Крыму. Больше всего крымчан зарегистрировались для голосования в Киеве (1826 человек). Сколько крымчан приедет с полуострова в день выборов, а сколько из них — вынужденные переселенцы, статистика не показывает. Для того чтобы сменить место голосования, жители аннексированного Крыма должны были заранее пройти процедуру смены места голосования в Госреестре избирателей. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур выборов — процедуру смены места голосования придется повторить.

11. Госпогранслужба Украины советует крымчанам не раскрывать цель поездки при пересечении админграницы с Крымом в день выборов, чтобы не возникло проблем со стороны оккупантов.

P.S. “Оккупация. Севастополь. Улица. Навстречу идет подросток. У него на ногах в одном кроссовке — голубой шнурок, в другом — жёлтый. Тонко, но понятно. Надежда на будущее ещё есть”.

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Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Теми
анексія КримуПорушення прав людини в Криму
Місце
Україна
Теги
КримНовини КримуНовини РосіїРосія
Джерело
Джерело:crimeaua1.wordpress.com
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