1. Украинский активист, политический заключенный Владимир Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования. Владимира Балуха вчера, 5 июля, в колонии № 4 г. Торжок (рф) посетил украинский консул.

2. В мечеть села Заречное Симферопольского района вчера нагрянули вооруженные оккупанты в масках. Всех пришедших на пятничную молитву засняли на камеру, провели беседу с имамом мечети, на которой “спрашивали о правомерности проведения данного мероприятия”, после чего уехали.

3. В Севастополе местного жителя оккупанты обвинили в уклонении от призыва в российскую армию. 20-летний Глеб Щербаков отказ мотивировал “своими политическими убеждениями”. Оккупанты возбудили против юноши уголовное дело, а пропагандоны сообщили, что Щербаков является сыном “депутата” “парламента” Севастополя Татьяны Щербаковой, которая отказалась отвечать на вопросы пропагандонов, а со своей страницы в ВК после скандала удалила из профиля собственного сына. Некоторые пропагандоны сообщили, что в военкомате Глеб Щербаков заявил, что “не собирается служить в вооруженных силах страны-агрессора”.

4. Суд в Херсонской области вынес приговор задержанному 13 апреля на “Чонгаре” боевику “Л/ДНР”, который через Крым собирался попасть на оккупированную россией часть Донбасса “для продолжения противоправной деятельности”. Предатель и пособник оккупантов получил 8 лет по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины — создание террористической группы.

5. За два года российские оккупанты блокировали более 1200 судов, которые направлялись в украинские порты Бердянска и Мариуполя, сообщили в Генштабе Украины. “Среднее время задержания судов за этот период составило от 8 до 12 суток. В нынешнем году, благодаря давлению со стороны политического сообщества и нашей военной деятельности, процесс задержания в среднем продолжается двое суток”.

6. Вчера в оккупированном Армянске состоялся митинг, на котором жители города жаловались на катастрофическую ситуацию с водоснабжением после перекрытия Северо-Крымского канала, что стало следствием оккупации, которую часть этих же людей и поддержали. Митинг был РАЗРЕШЕН оккупантами. Попиариться на митинге должен был и Юрий Мешков (первый президент Крыма), который собирался просить Украину открыть канал, заявляя при этом, что “Крым это россия”. Пока нет подробностей митинга. Как появятся, сообщу дополнительно.

7. Советник Владимира Зеленского Даниил Гетманцев заявил: “Лично я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями”. После парламентских выборов партия “Слуга народа” будет инициировать в Раде создание комитета по оккупированным территориям. Чтобы дать воду и облегчить оккупантам пользование захваченной украинской территорией?

8. Вчера днем по вонючему крымскому радио слышал радостные вопли, что в Евпаторию из Москвы летит Конюхов на самолете с солнечными панелями. Как вдруг выяснилось: “Даже легендарный путешественник Федор Конюхов, патриот и гордость россии, оказался слишком зависимым от Запада, чтобы включить Крым в географию своего знаменитого перелета. Сделать уникальный аппарат для Конюхова самостоятельно наша страна технологически не готова, а западные производители соблюдают режим санкций против полуострова. Самолет "Летающая лаборатория" возвращается в Москву. Со своей стороны, владелец аэродрома "Табаско" в Евпатории, где планировал приземлиться Конюхов, Сергей Шевчук сообщил РИА Новости Крым, что путешественник был вынужден отказаться от посадки в Крыму “в связи с санкциями, которые пообещали его спонсорам в случае его прилета на полуостров”. Сегодня же пропагандоны сообщили, что “экипажу не удалось завершить перелет в пятницу из-за возникшей задержки с оформлением документов и в связи с погодными условиями”, и якобы сегодня Конюхов снова вылетел в Крым.

9. В Баку на 43 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО изъяли спецвыпуск вестника Комиссии россии по делам ЮНЕСКО, в котором объект Всемирного наследия “Древний город Херсонес Таврический и его хора” включен в список “объектов россии”. Провокация оккупантов пресечена.

10. Одна из камер наблюдения в Симферополе приказала долго жить. И стала присылать штрафы за превышение скорости стоящим на светофоре машинам. Камеру оккупанты починили. А штрафы ЗАСТАВИЛИ оплатить. Комментировать не буду. Не знаю, как.

11. Понаехавшие прут в Керчь, но им никто не рад: “Подскажите, как обстоят дела с работой в городе? Какие зарплаты, как с медициной — хоть платной, хоть бесплатной? Хочется переехать, но переживаю за наличие работы и саму зп. Анонимно”. Ответы: “Будьте готовы к вечному празднику души. Работа есть — 8-9 тысяч — много. Если хотите больше, только частник. Сады забиты — очереди. Медицина — запредельная. Коммуналка терпимая, если зп 20 тыс. Климат переменчивый. Народ обиженный на приезжих. Менталитет местных в корне отличается от приезжих. Мы всегда были свободными, а теперь, как оказалось, нас еще и спасли, и за спасение мы должны вам в ноги поклониться, но, простите, не умеем. Так что вам будет не очень комфортно у нас. Желаю удачи”, “(Понаех) Весь ваш менталитет сводится к вечному нытью и поиску виноватых.

В городе рабочих и рыбаков остались по большей части нытики и барыги”, “(Ответ понаеху) Это как захватившие заложников боевики упрекают заложников, что те не улыбаются и не рады”, “(Еще ответ понаеху) Хочу вас уверить, Керчь всегда была славным и чистым городом, а теперь горы мусора. Наши сварные всегда были самые лучшие и всегда уезжали на заработки. Город портовый, поэтому остальные в море. А барыги как раз понаехали”, “(Еще один понаех) Привет, сам тут прикомандированный, и скажу взгляд со стороны: это пи…пи…пи…. Местных властей надо на кол сажать!!!”, “Сидите дома”, “Все в печальном состоянии”, “Не вздумай сюда ехать”, “Смотря кем собираетесь работать. А медицина в очень печальном состоянии!”, “Медицина в жопе”, “Работы нет вообще”.

P.S. Хочется еще раз процитировать фразу из последнего пункта дайджеста: “Мы всегда были свободными, а теперь, как оказалось, нас еще и спасли, и за спасение мы должны вам в ноги поклониться, но, простите, не умеем”. Да, мы БЫЛИ свободными, но некоторым сильно захотелось жить в тюрьме под российскими триколорами. А привыкшие к тюремным порядкам понаехавшие не понимают, почему в Крыму, даже кричавшие “расия, вперде!”, с таким презрением теперь относятся к высвободителям.

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