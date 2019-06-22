1. Гражданина Украины Максима Сокуренко оккупанты приговорили к 6-ти месяцам колонии-поселения за то, что он в Симферополе облил красной краской памятник ихтамнетам, которые захватывали Крым в 2014 году.

В тексте приговора сказано, что украинец совершил эти действия “по мотивам политической ненависти”, вызванной непризнанием оккупации Крыма. Т.н. “судья” Ольга Чепель вынесла приговор 17 апреля 2019 года, но информацию об этом правозащитники получили только сейчас

2. Жителя села Орехово Сакского района Крыма, проукраинского активиста Олега Приходько оккупанты вызвали в “прокуратуру” в Саках — для решения вопроса о возбуждении “административного дела за распространение нацисткой пропаганды”. “Говорили за красно-черный флаг. Что это якобы экстремистский. Хотя на нем ничего нет, даже Тризуба. Говорю, что это запорожских казаков флаг, но они не верят”, — сообщил Приходько. В т.н. “прокуратуре” крымчанину сказали ждать повестку в “суд”

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3. Украинского активиста Владимира Балуха оккупанты вновь поместили в штрафной изолятор российской колонии в Тверской области

4. В аннексированном Крыму активисты международного общественного движения #LiberateCrimea провели акцию “Только деоккупация прекратит репрессии в отношении крымских татар”. Листовки с таким тезисом, а также слоганом “Крым — это Украина”, активисты расклеили в нескольких населенных пунктах полуострова. Представитель движения #LiberateCrimea утверждает, что в Крыму “продолжают расти проукраинские настроения на фоне разочарования в российских реалиях, прогрессирующей бедности и несвободы”

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5. Совет Европейского союза принял решение о продлении до 23 июня 2020 года санкций против россии за аннексию Крыма и Севастополя. В заявлении вновь указали на то, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не признает и осуждает нарушения международного права со стороны россии. Детали прочтите по ссылке

6. Оккупанты заявили, что запущен автобусный рейс из столицы Азербайджана Баку в Симферополь. Автобусы начали курсировать по этому маршруту с мая месяца 1 раз в неделю. В планах оккупантов — рейсы в Минск

7. Морские порты Крыма после аннексии находится в критическом состоянии из-за резкого снижения грузооборота: “Сегодняшняя загрузка не просто недостаточна, предприятие находится на грани жизни и смерти. Трансформация портов необходима”, — пожаловался оккупант Алексей Волков

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8. Оккупанты много раз заявляли, что проблем с водообеспечением в Крыму нет. Дадим слово жителям Феодосии: “Я что-то пропустил? Или "Вода Крыма" теперь бастует? Всегда многие жаловались на качество воды, но визуально хотя бы она была чистой. Сейчас же это коричневая вода. Даже не прокипятишь, и не отстаивается. Кошмар”, “Видать, с улиц собирают — течёт везде и повсюду!”, “У нас Октябрьская скоро стерильная будет — вода льет по всей улице, а во дворе — фонтан из-под асфальта уже больше недели, и ничего — пришел, посмотрел, плечами пожал и ушёл”, “У нас уже неделю так”, “И у нас на Винсовхозе каждый день отключают на 5-6 часов и постоянно ржавая, даже стирать стрёмно, белое становится бежевым”, “И напор совсем пропал”

9. В оккупированном Симферополе состоялся всекрымский слет тоталитарной секты НОД, члены которой требуют проведение референдума для предоставления путину чрезвычайных полномочий во время войны. Немногочисленные ватники стояли с колорадками, триколорами, красными тряпками, одним крымскотатарским флагом, а также с плакатами: “РОДИНА! СВОБОДА! ПУТИН!”, “Россия, Украина, Беларусь — это есть Святая Русь”, “Спасибо путину за Крым”

10. Некоторые ватники смотрели вчера прямую линию с путиным, но Крым луноликим был проигнорирован, вопросов с полуострова не задано, хотя некоторые упоротые весь Интернет исписали. Паблик Армянска — едва ли не единственный, который обсуждает эту тему — уж слишком все плохо в городе: “Кто смотрел прямой эфир с путиным? Вопрос про Крым был? Или я его пропустила?”, “Кому он нах*й нужен, этот эфир????”, “Нашему правительству не выгодно освещать экологические проблемы в разгар курортного сезона”, “Про Крым ничего не было”, “Помощи ждать неоткуда”, “По-моему, даже слово Крым за весь эфир никто не произнёс”, “По сравнению с Донецком, мы царствуем”, “На случайные и неудобные вопросы без подготовки Вова не отвечает. Хотите Вову порвать, создайте народный сайт неудобных вопросов, и пусть Вова отвечает по списку”, “Я тоже несколько раз послала сообщение, звонила, но, походу, мы терпим не только водную блокаду, а ещё и информационную. Мне кажется, вопросы из Крыма не доходят до Москвы”, “По проблемам Крыма вообще, похоже, ни одного вопроса не прошло. Разве только радостная реляция о том, что ж/д сообщение будет скоро запущено”, “Кто в летний сезон будет вам про экологию в Крыму обсуждать?”, “До них не достучаться, у них все зашибись, тоже звонила за Крым”

P.S. Обыски в Крыму проходят не каждый день, но тем, кто столкнулся с репрессивной машиной оккупационного режима, с последствиями обысков и арестов своих близких приходится справляться ежедневно. “Сложно на своей земле стало жить, а с 2014 года мы еще и террористами стали для кого-то”, — говорят родные Ризы Омерова, в дом которого, как и еще в семь других, ворвались оккупанты рано утром 10 июня, задержав восьмерых мужчин. Тремя годами ранее из семьи Омеровых уже забрали мужа дочери Фатмы — Рустема Исмаилова. На этот раз оккупанты задержали сразу и отца, и сына — Энвера и Ризу Омеровых. Супругу последнего, Севилю, после обыска доставили в перинатальный центр, т.к. ей стало плохо. Женщина находится на седьмом месяце беременности. Помимо еще нарождённого ребенка, Ризу Омерова и Рустема Исмаилова на двоих дома ожидают семеро детей. Посмотрите, как живет семья, из которой российские оккупанты забрали всех взрослых мужчин. Будни оккупированного Крыма…

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