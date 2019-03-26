1. “Весь рынок обклеен предупреждениями! Первоапрельская шутка Овсянникова, который уничтожает рынки, мелких предпринимателей, дерибанит город! Сколько можно?!”, “Предупредили, что всех нас ждут по указанному адресу, иначе 1 апреля, если мы сами не уберемся, нас уберут бравые ребята!”, “Я такую бумажку на свой МАФ получила больше года назад. С сентября его нет. А простоял он на своем месте больше 15 лет. И все было законно, и налоги платились, и аренда продлялась много раз. А незаконным он стал при нынешней власти, которая вообще никому не продляла договора. А когда нам предложили поучаствовать в конкурсе, минимальная цена на аренду была объявлена в 60 раз выше, чем при Украине” — это радостные сообщений жителей Севастополя по поводу продолжающегося рыночного передела. На сей раз рабочих мест лишаютпредпринимателей рынка “Соловьи”. Не останавливают оккупантов и действующие украинские договоры, которыми предприниматели судорожно трясут перед оккупантами, но тем плевать. “Никто ничего не потеряет”, говорили они

Новини СБУ унизила Россию в Донецке

2. Пауки в банке: в “горсовете” и “администрации” Феодосии оккупанты в масках провели выемку документов и задержали т.н. “депутата” “Единой россии” Евгения Горденко, который в последнее время часто критиковал работу однопартийцев и дерибан города

3. На Ойбурской косе между крымскими селами Штормовое и Поповка, в 25-ти км от Евпатории, начали масштабную застройку. На некогда чистейших пляжах скоро должна появиться креветочная ферма, которую оккупанты разрешили строить китайцам, чтобы потом кричать об “иностранных инвестициях” и “дружбе с Китаем”. Местные жители своими силами борются против стройки на косе и вырубки зеленых насаждений. Люди выходят на протесты к застройщику, а также создали инициативную группу: “Это пляж между Поповкой и Штормовым, там супер место — это надо быть кем, чтобы отдать под производство? Деньги закрыли разум властям”, “Дельфины уже массово выкидываются на берег. По-моему, рашка Крым погубит, природу и экологию”, “Теперь будут лечебные креветки на антибиотиках вместо грязи”, “Мы тут немного можем вам рассказать о полуострове Крым, который имеет свою уникальную природу. О том, как мы не можем уже пользоваться пляжами, потому что везде заборы! Может, хватит уже заборов, оставьте место для людей!”, — комментируют жители Крыма

Новини Московская империя мельчает и опускается

4. Россия продолжает вывозить (воровать) экспонаты из крымских музеев. Как вы понимаете, ничего оттуда не вернется — добровольно по крайней мере. Очередные экспонаты из крымских музеев вывозят на “выставку” в Казань

5. Понаехавшая из Сергиева Посада задается вопросами всякими: “Ялтинцы, интересно ваше мнение! Уже год задаюсь вопросом — как долго будут торчать гвозди из снятых лавочек на набережной? Сколько людей получили травмы? А если в темноте…”

6. В общем, новые ТЭС, запущенные путиным, так же хреново работают, как и энергомост: “(Евпатория) Что-то происходит с электричеством второй день. Отключают свет каждые пару-пять минут. Район роддома. Техника бы выдержала эти скачки напряжения”, “Такое и в других районах. В чем причина, интересно?”. Не отстает и Армянск: “Где свет в 17 дом 2 мкр?”, “У нас тоже нет. И на Иванищева отключили”, “Симферопольская тоже нет”, “Симф 5 нет света”, “2-15 тоже нет”, “По какому номеру звонить, чтобы узнать, когда дадут?”, “У нас уже 2 раза выключили и включили. Видимо, перепады”, “3 раза свет выключали”

7. Были в гостях. Пили чай. Хозяйка достала вафли. Все, кто успел всунуть эту гадость в рот, скривили лица. Никогда не покупайте ничего фирмы “Сладкодаров” из Самары. Они даже элементарные вафли делают со вкусом обволакивающего все небо гадкого порошка.

8. Не всем в Армянске кислота пошла на пользу: “В городе Армянск 24 марта 2019 года прошло торжественное собрание по созданию городского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи рф. Ребятам были вручены комсомольские билеты, после чего активисты провели установочное собрание по воссозданию Комсомола Армянска”. Возрождением тоталитарной секты занимается прогнувшийся под оккупантов Алексей Кружинский

Новини Коварный план Путина обречен

9. А шо там у Гайворонского? Пророссийских блогеров волнуют ДВА вопроса: сколько Гайворонскому платит СБУ и почему его НЕ САДЯТ. Прочтите диалог прозревшего от камней с неба Гайворонского и Олега Кочерова, который тоже прозрел, но не до такой степени, чтобы сказать об этом вслух — видимо, и этому пациенту нужен обыск с автоматчиками

Новини Выборочный российский склероз

10. Я не знаю, как на Северном флоте, но на ЧФ в Севастополе даже офицерский состав в большинстве своём — те еще дегенераты. Про мичманов вообще молчу. Капитан второго ранга может быть абсолютным дуплом, имеющим кругозор дворовой шпаны.

11. “Я готов даже вантузом работать на Западе, лишь бы здесь не оставаться” — слова ватного знакомого, который пять лет назад сильно топил за рашку и называл меня “майданутым”. Кстати, он сделал биометрику и собирается на Запад. Вот такой вот “патриотизм” по-крымски.

P.S. “Разговаривал с престижным косметологом, имеющим многолетнюю частную практику. Она обслуживает женскую часть севастопольской "элиты". Говорит: "В последние 2-3 года клиентки массово сваливают — кто за бугор, кто в Украину". Люди голосуют ногами — подальше от родной говени. А нелюдей на улицах города становится все больше, и от этого аканья уже негде скрыться, кроме собственной квартиры”.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!