1. Житель Севастополя, фигурант “дела украинских диверсантов” Владимир Дудка сегодня встречает свое 55-летие. День рождения севастополец проводит не в кругу семьи и друзей, а в тяжелых условиях этапирования из крымского СИЗО в московское. В Киеве на Майдане Независимости прошла акция ко дню рождения политузника

2. Арест крымских гражданских журналистов, в частности, Наримана Мемедеминова, Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Рустема Шейхалиева, провоцирует в среде крымских татар обратную реакцию — на смену им приходят новые люди, сообщила во время пресс-конференции в Киеве крымская правозащитница, активистка Лутфие Зудиева, в отношении которой также были гонения со стороны оккупантов. “В день самого массового обыска в истории крымских татар — каждый активист ждал силовиков в свой дом. Мы не знали, как осветить это событие, так как в тот день пришли ко всем журналистам "Крымской солидарности". В этот день стримили даже соседи тех, у кого был обыск. Крайне сложно расти профессионально в таких стрессовых полевых условиях. Те, кто работают сегодня, чувствуют на себе давление со стороны силовиков рф”

3. В аннексированном россией Крыму зафиксировано ухудшение ситуации с правами и свободами человека, прежде всего, украинцев и крымских татар. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО по ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ. “Действия российской оккупационной власти реально угрожает сохранению универсальной культурной и исторической ценности и подлинности украинских объектов культурного наследия, в том числе объекта "Древний город Херсонес Таврический и его хора" — из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и Ханского дворца в Бахчисарае”, — подчеркивается в докладе

4. В Прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили, что ФСБ “пыталась завербовать гражданина Украины” на пункте пропуска “Джанкой” (со стороны материковой Украины — “Чонгар”) на административной границе между Крымом и Херсонской областью. В ведомстве рассказали, что оккупанты пытались заставить гражданина Украины “собирать и передавать информацию о местах дислокации военной техники Вооруженных сил Украины в Геническом районе Херсонской области, членах добровольческого украинского корпуса “Правый сектор” и батальона “Аскер”

5. Пока некоторые украинцы бредят миром с россией, весь Север Крыма заставлен российской военной техникой, которая в любой момент готова вторгнуться в южные области свободной от рашизма территории Украины

6. “В истории Крыма есть немало пробелов. А там, где нет знаний, начинаются "загадошности" — от вполне себе приличных поисков потерянных городов до полного ватного эзотерического трешака со Святым Граалем”. По ссылке предлагаю прочесть новый тред крымчанина, который рассказывает об истории Крыма, который никогда не был “исконно русским”

7. Немного аналитики здорового человека из Ялты: “Меня поражает умение крымских, да и настоящих россиян, употреблять по отношению к Крыму слова “щас”, “всегда”, “всю жизнь”! Например, “Крым всю жизнь (всегда) был российским!” или “Вот щас санкции снимут и заживем!”. Чью “всю жизнь”? “Всю жизнь” их? “Всю жизнь” россии? Или “всю жизнь” Крыма? Когда “всегда”? Когда “щас”!? Вот лично меня это поражает и, быть может, будет поражать всю мою жизнь. Но не “всегда”. Ведь до 2014 года я этого бреда не слыхал”

8. Даже если крымчанам помогают “танцы с бубном”, чтобы провести оплату на Алиэкспресс, то в дело вступают продавцы и отменяют заказы. Справедливости ради, отмечу, что некоторые изгаляются и заказ таки проходит, но таких все меньше с каждым днем. Банят безжалостно: “Ответ от Меизу оффишиал шоп на Али по поводу адреса = оплата через Яндекс прошла. В доп сообщении написал отправить на мой правильный адрес: sorry that check the address is belongs to Crimea cannot send to this address. please cancel the order / Жаль, что чек-адрес принадлежит Крыму не может отправить на этот адрес. Пожалуйста, отмените заказ. Русско-китайский дружба”, — жалуются ватники на севастопольском форуме, где исписали уже 551 страницу о пользе санкций, делясь своими историями и “танцами с бубнами”

9. Феодосия. Осенний променад по набережной шокирует. Зато приятно и исконно тут теперь понаехавшим — как в родном Залесье

10. Севастополь. Новые “соотечественники” — радость гардемаринов: “Админушка, пропусти!!! Сегодня ночью на 30 Сентября на конечной топиков 26 и 112 на Жидилова было вскрыто 2 гаража, в том числе и мой. Слава Богу, что машины в гараже не было. Что пропало во 2-ом — не знаю. Если кто знает или видел, или имеет информацию, отпишитесь, пожалуйста”. Ответы: “Страна возможностей! Местные стоят в очереди в службе занятости, а приезжие работают”, “Вот хоть убейте, но такого массового скопления воров и такого бардака в Севастополе я не помню”, “Велика россия! И не самые ее лучшие представители "полюбили" наш город”, “(Понаехавший пишет) Ну, я полюбил Севастополь. Шо, я сразу нелучшим представителем россии стал?”, “А вы справку из нужных мест предоставьте, что вы не относитесь к нелучшим представителям”

P.S. Случайно узнал, что еще одна моя знакомая, которая в 2014 году во всю глотку орала “путин, введи”, благополучно ждет краха США, куда и свалила спустя два года после начала оккупации Крыма россией. Наши общие знакомые поведали, что она всем в Америке рассказывает о величии россии-матушки и о том, как путин поднял её с колен, спас Крым и опустил Запад. За аусвайсом ватница бежала вприпрыжку, а Штаты ненавидела еще со времен совка, что не помешало свалить туда, когда сюда нагрянула россия. Кстати, угадайте с одной попытки: как гражданка какой страны и по какому паспорту ватница рванула за океан? И это правильный ответ! Есть в медицине термин, который бы описывал подобное состояние и поведение человека?

