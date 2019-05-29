ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з КримуВсі статті автора

Новости Крымнаша. Крымчан развели, как котят

1.4тЧитати матеріал російською

1. В пятницу, 24 мая, Владимира Балуха в штрафном изоляторе колонии посетила уполномоченная по правам человека Тверской области Надежда Егорова. По ее словам, “выглядит он плохо”. Балух согласился написать заявление на перевод его в тюремную больницу.

Новини
Окружение Путина скупает ворованное по всему миру?

2. Оккупанты заявили, что в Крыму сохраняется угроза совершения диверсий и провокаций со стороны украинских спецслужб и экстремистов. Чувствую, что скоро политзаключенных станет еще больше. Хорошие люди Крыма, будьте внимательней

3. “Руководители многих крымских организаций не под запись признаются, что для них обязательство по исполнению антитеррористических требований российского законодательства становится "головной болью", хотя в реальность такой угрозы они не верят”. Озаборивание Крыма под лозунгом “борьбы с терроризмом” набирает обороты.

Новини
Путин ловит рыбу в мутной воде: мир пытается умиротворять нового Гитлера?

4. Оккупанты в Севастополе снова заблокировали доступ к сайту Крым.Реалии

5. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила сегодня, что Украина настаивает на определении статуса Керченского пролива как международного. На это заявление Кремль устами Гоблина прогавкал, что “Керченский пролив — это исключительно российские территориальные воды”

Новини
Путин простудится на наших похоронах

6. Чтобы будущие поколения россиян могли гордиться дидами-оккупантами образца 2014 года, директор Службы внешней разведки росси​и Сергей Нарышкин предложил вписать в школьные учебники по истории аннексию Крыма, которую они называют “воссоединением с россией”

Новости Крымнаша. Крымчан развели, как котят

7. Севастополь, уже протестовавший против строительства часовни секты РПЦ в Ушаковой балке, оккупанты хотят накрыть “сеткой” из храмов через каждые 2-3 км, не более чем в 30 минутах ходьбы от самого удаленного жилья. Напомню, в июле 2017 года жители города вышли на протест против строительства часовни в парковой зоне. Усмирять людей приехали кизяки, распевавшие псалмы. Ватники отвечали им гимном “Легендарный Севастополь”. Поп в рясах поливал недовольный хор “святой водой”. С женщиной, продолжавшей громко кричать “часовни здесь не будет!”, церковный чекист церемониться не стал — выплеснул ей в лицо всю оставшуюся воду. Севастопольские пропагандоны перечислили места, где уже строят или собираются строить новые церкви, включая территории парков и пляжную зону, а также спрогнозировали битву попов с “небогоугодными плавками”, напомнив о том, что “одну такую битву — на Херсонесе — Севастополь уже проиграл”. Купаться там оккупанты запретили

Новости Крымнаша. Крымчан развели, как котят

8. Оккупанты сообщили, что за апрель 2019 года пассажиропоток общественного транспорта Севастополя вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В городе от понаехавших уже никуда не скрыться. Выворачивает наизнанку от аканья

Новини
"Автономия Донбасса" как путь к новой войне с Россией

9. “Группе Подслушано.Керчь. Путеукладчик на пути к аркам. Уже скоро на арке сомкнутся жд пути. Вид с набережной”, — написал керченский ватник и опубликовал соответствующее фото. Комментарии были такими: “И совсем скоро хлынет в Крымушку отборный шлак с материка. Недопонаехавшие”, “Кому надо, все ещё на пароме приплыли”, “И шо? Поезда теперь пустые ходить будут? Сомневаюсь. Для чего тогда этот говнопровод строят?”, “Для военной техники”, “А пассажирские для кого?”, “Для тех, кто готов двое суток мариноваться от Москвы. Может, им проезд компенсируют”, “Крым дороговат для них”

Новости Крымнаша. Крымчан развели, как котят

10. До севастопольской ваты что-то дошло: “Мы уже 5 лет как не дома, а в гостях. Поэтому и отношение к нам, как к приезжим. Скоро и в море будем купаться платно”

Новини
Как власти России используют людей в своих целях: примеры

11. От севастопольской ваты не отстаёт и вата ялтинская: “Крымчан на*бали, как котят. Выбирали россию, а попали в федерацию. Янык, сук@, земли продавал гектарами. Думали, раша придет и порядок наведет, а попали в такую жопу, полную огурцов”

12. “Вчера попытался положить свою маму в больницу. Привез в приемный покой городской больницы г. Евпатория с направлением на госпитализацию от участкового врача. В госпитализации нам отказали!”. По ссылке прочтите всю историю о деградации медицины, а также об осложнениях у 79-летней женщины, которые возникли из-за фактического отказа в оказании медицинской помощи

13. Севастопольские пропагандоны сегодня настрочили: “Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР. За соответствующее постановление № 8576 проголосовало 230 народных депутатов. Как отмечалось во время обсуждения проекта постановления, его принятие облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи”. Далее пропагандоны перечислили еще несколько территорий, которые Украина освободила от российских оккупантов, но пропагандоны употребили слово “захватила”… Шел шестой год войны. Украина “захватывает” собственные территории, чтобы облегчить проживающим на них людям получение украинских пенсий и социальных выплат. Фошызм, не иначе

Новости Крымнаша. Крымчан развели, как котят

P.S. “Крымскую вату можно условно разделить на три типа. Первый — это глупцы. Они свято верят во всевозможные скрепные штампы и с радостью их ретранслируют. Вторые — интеллектуальные и моральные лентяи. Им в лом напрягаться. Они просто плывут по течению. А третьи — самые мерзкие подлецы. Они все видят, все понимают, но сознательно выбирают путь ваты. Они самые агрессивные и опасные, и именно они сдадут и сдадутся первыми, когда это станет выгодно”, — написал житель Севастополя.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
КРИМський бандерівецьКРИМський бандерівець
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Если всё же выделить мизерную часть большого геополитического Хитрого Плана Путина, который разворачивается сейчас и в Китае, и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке, и в Арктике… И назвать эту мелкую часть Украинский Хитрый План Путина, то сейчас мы наблюдаем его завершение. Логичное. Эффективное. И абсолютно бесперспективное для самих политических украинцев. Сейчас мы наблюдаем начало конца украинцев, как нации - причём это происходит руками самих же украинцев - и они уже не смогут обвинить больше никого ни в холодоморе, ни в этноциде, ни в голодоморе, ни в византийской чуме, ни в большом ядрёном метеорите, который уничтожил все достижения древних протоукров-трилобитов. Скорее уж Украина в УХХП (Украинский Хитрый План Путина) оказалась попросту катализатором глобальных геополитических химических реакций, которые давно уже назрели, но всё никак не могли начаться. Вообще Украина, как явление, великолепно иллюстрируется анекдотом: "- Сколько нужно хохлов чтобы...- - Нисколько. - Но я же не договорил... - Хохлов нисколько ни для чего не нужно."
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки