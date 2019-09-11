1. Прокуратура АР Крым сообщила о раскрытии убийства в ходе российской аннексии Крыма крымскотатарского активиста Решата Аметова.

Убийцами оказались преступники из созданной россией т.н. “самообороны Крыма” Руденко Александр и Баглюк Александр. Руководил ублюдками бывший военнослужащий Вооруженных сил россии Скрипник Евгений, который проходил военную службу в 76-й воздушно-десантной дивизии и в 728 отдельном батальоне связи. После преступлений в Крыму оккупанты направили убийц в террористическую организацию “ДНР”, где они также совершили ряд тяжких преступлений

2. Оккупанты продлили срок ареста трем фигурантам “дела Хизб ут-Тахрир” из так называемой “красногвардейской группы”. Рустем Эмирусеинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев останутся в СИЗО до 13 ноября. Всем крымским татарам традиционно вменяют обвинения по террористическим статьям. Им грозит до 20 лет тюрьмы

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3. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что государство купит квартиры освобожденным крымчанам — Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову

4. В Киеве 10 сентября состоялась первая после освобождения из российских колоний пресс-конференция украинских политузников Олега Сенцова и Александра Кольченко, на которую зарегистрировалось 360 журналистов

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5. В группе Армянска жители города плачут над фотографией полноводного Северо-Крымского канала, каким он был до оккупации. Пишут, что ностальгируют и жалеют, что не ценили то, что имели

6. Раньше Ялта пахла розами, а потом пришел русский мир — с нищебродами, воровством и криворукостью: “Москва. ВДНХ утопает в розах и всевозможных цветах! Раньше и Ялта утопала в розах. Так что случилось, что сейчас их практически нет?! В чем дело? Что за убогие клумбы вокруг горисполкома?! И вообще, по городу? Даешь Ялту-цветник! Анонимно”. Комментарии: “Зачем варварам розы?”, “Розы? Да здесь даже если их колючкой обнести, всё равно уничтожат! То на рассаду, то нищеброды, которым жалко тёлочке на цветочек, то просто из-за ипанутости характера!”, “Красть цветы с газонов и клумб меньше надо”, “В прошлом году на площади Советской было полно роз, очень красиво. В этом году прям между розами навтыкали лаванды какой-то. Розы посохли и ничего не цвело толком. Выглядит ужасно”, “Две самые большие проблемы — это кражи и полив”

7. Очередная ялтинская дичь из секты НОД вылезла на Овощном рынке. Принципиально игнорируют здравый смысл — у них к нему личная неприязнь

8. В Евпатории отпраздновали день рождения клуба “Юный ихтамнет”

9. Освітні новації в окупованому Криму — відкриття “кадетських класів”, пов’язаних з ризиком для життя: путлєр’югенд, поліцаї, вертухаї, нишпорки… В школі смт. Новоозерне відкрито два класи дітей-пожежників

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10. В Джанкое у “избирательных участков” в воскресенье дежурили дети армии мордора, которые кидались на случайных прохожих с целью принудить их к липовому процессу “выборов” чужой страны

11. Ялта. Рекордно низкая явка на “выборы” — 24% с фальсификациями, т.е. 10-12% реальной, что совершенно конкретно подчеркивает: Ялта абсолютно определилась, как мы и говорили. Город практически дома, в Украине, и в гавань он в 2014-м, в общем-то, не собирался: “Может, менты и силовики жируют, а остальные, если и не стонут, то восторга я точно ни разу не наблюдал! И да, большинство ялтинцев очень жалеют о произошедшем, но от них ничего не зависело! А процент явки на вчерашние выборы и на так называемый референдум в Ялте практически совпал! Просто за 5 лет 10% пенсионеров ласты подклеили”, — написал местный житель

12. Окупована Євпаторія. Не минуло й півмісяця, як знову горів будинок, де жила Леся Українка. Пожежу гасили кілька годин. Будинок знаходиться без нагляду. Бажаючих його купити за $500 тис. немає. Рашка — це розруха. Навіть війни не потрібно

13. Севастополь. Жена поведала. Вчера в 16-м автобусе бухая мадам требовала уступить ей место. Уступила женщина. Бухая в ответ начала орать, что среди местных все быдло, и она с какого-то издания российского (понаехавшая) всё про это напишет. Ей предложили закрыть свой рот. Закончилось дракой

14. Понаехавшая из Ленинградской области Залесья в Севастополь рашистка сообщила крымчанам, что украинские лекарства плохие и сплошной фальсификат, а российские и белорусские — “лучше, однозначно”. Понаехавшей ответили: “Патриотизм — это хорошо, но российские лекарства и продукты — отстой”, “Не пишите глупости. В Украине можно купить любые лекарства, и импортные в том числе, дешевле и лучше, чем в Крыму. А в Крыму катастрофа не только с лекарствами, но и с врачами, и с медициной”, “Мне всегда заказывают списки друзья с Крыма, когда я еду в Украину”, “Нечего там спорить. Отрава, сплошной Китай и пластик. Только теперь китайцы и тут окопались, накормят нас. А сколько молочки без коров…”

P.S. Стал невольным слушателем разговора двух дам, которые обсуждали низкую явку на т.н. “выборах”. Причем стало ясно, что они этому факту рады, т.к., по их словам, “Крым показал россии её место”. И ведь как бы наивно ни звучали эти слова, а есть в них большая доля правды. Не наши выборы, не нашей страны.

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