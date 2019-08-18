1. В августе 2016 года оккупанты объявили задержанного Владимира Присича “шпионом украинской разведки в Крыму” и приговорили к 3 годам лишения свободы. Приговор вынес “судья” в Севастополе Крылло Павел Валерьевич. Владимир Присич на судилище заявлял, что все “признательные” показания он давал под пытками. Свидетельские показания, подтверждающие слова украинца, “суд” во внимание не принял. 15 августа 2019 года Присич вернулся из российской колонии в Украину, отсидев весь срок по сфабрикованному обвинению.

2. Оккупанты осудили двух своих ихтамнетов Алексея Чебанова и Николая Зверева “за несанкционированный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре, приведшей к разрушению двух ракет, оборудования и повреждению ангара”. Жителям оккупированного россией города Саки очень сильно повезло, что четырехметровая ракета весом 700 кг не превратила город в руины — у ракеты не сработала боевая часть. Эти криворукие нам весь Крым разнесут.

3. Жителям оккупированной Евпатории снова тревожно: “Кто знает, почему сегодня ночью разлетались истребители?”. Ответы: “Готовимся к войнушке сказочного. Настораживает”, “Нельзя пружину бесконечно сжимать. Рано или поздно она "выстрелит". Что-то готовится такое, что всем "мало не покажется". Слишком много серьезных проблем в рф, чтобы так мирно всё оставалось дальше”, “Учения войск, не? Вы ещё не видели, как они над Джанкоем и Армянском летали”.

4. Очередной прорыв мысли у рашистов случился. Оккупанты теперь хотят часть воды из рек запустить под землю для восполнения подземных запасов вод. Я уже сбился со счета, сколько у них было “гениальных” идей.

5. Оккупанты через говорящую голову коллаборанта Михаила Шеремета, ныне заседающего в Госдуре, предложили рассмотреть вопрос постепенного закрытия химзаводов на севере Крыма и заменить их производством военно-промышленного комплекса.

6. Спустя почти год после выбросов из кислотонакопителя завода “Крымский титан” экологическая ситуация в Армянске не улучшается: “Экологическая обстановка в городе не улучшается. Данные обнародуют, но верить им или нет — второй вопрос. Все видно на детях. Вот недавно было превышение, и аллергическая реакция пошла: кашель, насморк, все повторяется. Уже концентрация меньше, но все так же, как в том (2018) году”, — сообщил местный житель Владислав Пивовар.

7. В Армянске 17 августа прошел митинг “в защиту нарушенных экологических прав”. Активисты во главе с нажравшимся камней с неба кизяком Сергеем Акимовым планируют обратиться в “суд” с требованием о возмещении от оккупантов материального, физического и морального вреда в размере более миллиона рублей на каждого жителя, пострадавших от экологической катастрофы: “Если ничего не будет решаться, мы будем в Европейский суд обращаться. Сейчас должен приехать представитель комиссии по правам человека из Европы — тоже будем к нему обращаться”, — заявил ряженый. Представитель украинского Министерства по вопросам оккупированных территорий Денис Чистиков полагает, что российские оккупанты используют подобные “митинги” для давления на Украину с целью получения днепровской воды.

8. Сучасний окупований Крим — це місце зустрічі різноманітних пройдисвітів, сепаратистів, дитячих мілітаристських таборів. В серпні тут був радник путлєра глазьєв, теща якого є господаркою устричної ферми по сусідству. Зверніть увагу на музичну тему з комедії “Ва-банк” про шахраїв, яку грають окупанти.

9. Бюджетники в оккупации неистово разбогатели, как и обещали им оккупанты в 2014 году: “Анонимно, пожалуйста. Хотелось бы рассказать о тяжелой работе медработников в Детской больнице на Чкалова. У нас и так не хватает сотрудников, работать некому, мы заполняем тонны никому ненужной документации (все по требованию недавней комиссии ОМС). Получаем голый оклад. Работа с детьми — это сложно, огромная ответственность. Но у нас в Керчи за это платят копейки. Это самая низкооплачиваемая больница в городе. Надеюсь, наше руководство обратит внимание на то, что мы даже стимулирующих не получаем, хотя по полной выкладываемся. Как прожить на 12000? Мы тоже хотим кушать, у нас есть дети. Уважаемое руководство ГБУЗРК КГДБ, мы рассчитываем на адекватную зарплату. Пожалуйста, анонимно”. Комментарии: “ВЫ такие не одни! 2-ая больница (бывшая) не лучше”, “В Керчи с зарплатами везде беспредел, у них везде круговая порука. Надо ждать нового Ленина”, “Вы удивлены????? Работники детских садов Керчи ПОЛУЧАЮТ 11280, все — и воспитатели, и няни (у воспитателя на пару тыщ больше)!!!!!! Это грязными. Отнимаем 13% подоходника и получаем 9800!!! Ни в чем себе не отказывай!!!!!!!”.

10. Даже практически не встречавшиеся до войны рукописные объявления на улицах уже не удивляют, но это… На бланке, Карл! В Ялте появилось агентство недвижимости супер-мега-пупер-эконом класса?

11. Севастопольские пропагандоны ужаснулись реакцией жителей Ялты, которые с агрессией накинулись на избитого на набережной города понаехавшего попа секты РПЦ Алексея Забелина. В своей статье пропагандоны попытались найти ответы. И, похоже, нашли: “Одичание: почему ялтинцы злорадствуют над избитым священником из Москвы? Что с нами происходит? Точнее, что с нами со всеми уже произошло? Растущий градус всеобщего озверения отмечают многие. Среди его причин называют: разочарование итогами Крымской весны, в результате которой многие люди на Южном берегу обнищали, потеряли бизнес и привычный образ жизни; стремительную и управляемую деградацию массового образования и медицины; рост требовательности со стороны искушенных туристов с материка в сочетании с их падающей платежеспособностью; растущую пропасть между богатыми и бедными — причем к "богатым" часто и необоснованно относят любого прилично одетого приезжего человека; нелюбовь отдельных категорий граждан к священникам и Церкви как таковой — многим кажется, что она занимается только захватом земли и недвижимости…”.

P.S. Отвечая на вопрос о причинах “озверения” жителей полуострова, я бы написал еще короче: Крым хочет домой… Только бы дожить до того момента. А то ведь оккупанты снова могут случайно запустить ракету, у которой в следующий раз сработает боевая часть, да и сама ракета может оказаться значительно смертоносней…

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