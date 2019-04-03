1. Аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов рассказал о новой волне обысков и задержаний на оккупированном полуострове, возможностях получения в Крыму образования на родном языке, новых российских законах, которые подвергают риску всех крымчан, кто высказывает несогласие с политикой Кремля, и о преследовании Украинской православной церкви в Крыму

2. “Весь народ станет отцом этой девочки и будет опекать ее” — у арестованного после массовых обысков и вывезенного в россию крымскотатарского активиста Иззета Абдуллаева сегодня родилась дочь

3. Журналист телеканала ATR Шевкет Наматуллаев продолжает сбор денег на материковой Украине для детей крымских татар, которые были задержаны утром 27 марта в результате массовой облавы. На сегодня удалось собрать почти 5 тысяч долларов. Сбор продлится еще две недели.

4. В Ростов-на-Дону приехала группа неравнодушных людей, которые сделали первые передачи продуктов и средств гигиены арестованным 27 марта крымским татарам. Если вы хотите присоединиться к этой инициативе, напишите личное сообщение активистам “Крымской солидарности” на Фейсбуке по ссылке

5. Оккупанты планируют в ходе весеннего призыва 2019 года направить на военную службу в армию ихтамнетов 2,5 тыс. жителей Крыма. Большинство призывников направят на службу в россию. Нарушающий Женевскую конвенцию призыв продлится до 15 июля

6. Культ войны: поезд “поБеды” через несколько дней снова прибудет в Крым. Шабаш начнется в Армянске 8 апреля, а закончится в Севастополе 18 апреля. Отпобедобесят все города, где есть ЖД

7. Забористый кокс: первое заседание рабочей группы Госдуры мордора по оценке “причиненного Крыму Украиной ущерба за 23 года” пройдет 3 апреля

8. По словам Гоблина, за прошедшие пять лет “более 1200 предпринимателей инвестировали в развитие бизнеса в Крыму, создано более 2400 рабочих мест”. Дадим слова реальным предпринимателям, которые в 2014 году радостно встречали оккупантов. Олег Кочеров: “Я занимался бизнесом, но бросил это занятие, потому что посчитал, что нет смысла больше находиться в таких нечеловеческих условиях. У нас есть множество разных структур, Фонд поддержки предпринимательства, всякие союзы работодателей, но все делается для фикции. По опыту работы с Торгово-промышленной палатой могу сказать, что эти люди взяли с меня 40 тысяч рублей за регистрацию моего бренда в российском правовом поле, это оформляется в течение года. Через 8 месяцев я узнаю, что моя торговая марка занята кем-то, деньги повисли в воздухе, руководители сменились. Это стиль работы организаций в Крыму. Правительство россии, скорее всего, знает, что у нас происходит. У нас с 2015 года ввели свободную экономическую зону. Люди, которые вступали туда, платили 150-200 тысяч рублей, брали на себя обязательства, и не могли их выполнить в связи с реалиями Крыма. В конечном итоге они просто "попали на деньги". А я давно говорю в своих блогах, что Крым превратился в некую оффшорную зону, где российские олигархи отмывают деньги”. Бывший председатель Союза предпринимателей Армянска Юрий Соломаха: “Нас просто последовательно уничтожают. В 2014-2015 годах треть украинских предпринимателей закрыли свое дело, на их место приходят российские. Я думаю, что со временем останется малая часть предпринимателей, начинавших при Украине. Сейчас большая часть бизнеса в Армянске — магазины, базарники, их половина от того, что было при Украине, и все там стонут и плачут. Мне кажется, преференции могут получить только те, у кого "крыша" на самом высоком уровне, то есть, Аксенова и его окружения. Всех остальных просто "убивают". Ну и понятно, что санкции тоже дают свой эффект”. Председатель “Союз предпринимателей Севастополя” Марат Тюнин: “Город Севастополь сегодня не для нас, а для заезжих чиновников и их приближенных предпринимателей. Предприниматели — это умные люди, которые сами себя обеспечивают. Получается, они не нужны этому государству. Здесь нужны рабы — всех разогнать, всех в экономическую зависимость загнать. Люди не знают, что будет завтра, — не через неделю, а завтра! Кто придет к ним с проверкой очередной? Многие ждут, молчат, говорят, "Москва не сразу строилась", а я отвечаю: сколько мы будем ждать? Пять, семь, двадцать лет? Улыбаются и пожимают плечами”

9. “Крым продолжает избавляться от нетрудоспособного населения всеми способами. На полках аптек нет уже не только инсулина, но и лекарств для пациентов с раком и предраковым состоянием. Завезти их обещают к середине апреля. Но как выжить, если препараты нужны были еще вчера?”, — задаются вопросом севастопольские пропагандоны в статье “Слабые, бедные и больные — на выход”

10. Сегодня видел мужика с морпорта. Так вот, в Феодосии им зарплату не платят три месяца, и пока молчат. Два последних корабля разрезают на металлолом. (Прим — добавлю, что аналогичная ситуация с зарплатами и в других портах Крыма).

11. Юра Югансон страдает, вспоминая “Королеву Викторию” — огромный лайнер, который зашел в порт Ялты в сентябре 2013 года. Юра страдает и не видит связи между своей любовью к россии и отсутствием “Королев” в крымских портах. Видеть свою ответственность — сложно

P.S. Клеймо Крымнаша: “ТЕМА: РОЖАТЬ В КРЫМУ!!! Кто-нибудь владеет информацией, как сейчас обстоят дела с родами в Севастополе (Крыму)? Не будет ли проблем в дальнейшем у ребёнка с записью “РОЖДЁН в Севастополе” ПОСЛЕ 2014 года с выездами заграницу? Анонимно”. Ответ на этот душераздирающий вопрос дал другой ватник: “Тут по заграннику севастопольскому не выехать никуда, а вы в паспортине хотите такое клеймо? Однозначно, надо в Краснодар ехать рожать”. Кому еще “русского мира”?

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