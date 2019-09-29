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29 вересня • оновлено в 14:09
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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Карантин

14т Читати матеріал російською

1. Предлагаю прочесть Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму. Обзор подготовлен Крымской правозащитной группой на основании материала, собранного правозащитниками в августе 2019 года

2. “Дети были в школе. Хорошо, что не видели этого. Я и не настаивал на присутствии адвоката, — по опыту знаю, что это не спасает от задержания. Я им сказал: "Ходите и смотрите сами, у меня ничего запрещённого нет. Если вы захотите меня забрать, то заберёте, а если нет, то убедитесь, что ничего нет запрещённого и уйдёте". Я воспринимаю эти действия, как акцию устрашения. Все лето у меня в кафе проводили обыски. Но нас не запугать, нашему народу не привыкать”, — так руководитель Судакского регионального Меджлиса крымскотатарского народа, ветеран крымскотатарского национального движения Ильвер Аметов прокомментировал очередные обыски, которые оккупанты провели у него вчера.

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3. Россия ужесточила контроль за потенциальными призывниками, чем существенно усложнила жизнь жителям оккупированного Крыма. Теперь потенциальный призывник должен встать на “воинский учет” не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания, работы или учебы. Отсутствие штампа регистрации в паспорте или проживание не по месту регистрации больше не являются препятствием для незаконного призыва.

4. В августе этого года в аннексированном Крыму оккупанты возбудили 5 новых уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в армии мордора. Всего таких уголовных дел — 73.

5. В аннексированном Крыму после проведения незаконных “выборов” оккупанты продолжают назначать т.н. “глав городских советов”. Надеюсь, информация будет интересна спецслужбам и правоохранительным органам Украины для возбуждения уголовных дел в отношении преступников-коллаборантов и оккупантов.

6. Симферополь. Первые результаты работы подрядчика на перекрёстке улиц Пушкина и Невского… Ради этого горожане должны месяцами торчать в пробках. Убожество стало синонимом слов “реконструкция” и “ремонт — за пять лет гавани оно превратилось в закономерность.

Новости Крымнаша. Карантин

7. “Приятно было видеть на фасаде привычное название, да и к ассортименту, пусть и изменившемуся, уже успели привыкнуть. А зря: нет сейчас в Крыму ничего постоянного, особенно в сфере бизнеса. И, глядя на пустые полки, становится в очередной раз понятно, что любые перемены ведут только к худшему. Вот и сейчас: керчане лишаются привычных товаров, продавцы — работы, а центр города — напоминания о том, что еще пять лет назад здесь была бойкая торговля и все условия для развития бизнеса”. По ссылке прочтите статью про закрытие сети Фуршет в Крыму, которая продержалась 5 лет, наплевав на войну и санкции.

Новости Крымнаша. Карантин
Новости Крымнаша. Карантин
Новости Крымнаша. Карантин
Новости Крымнаша. Карантин

8. Гоблин заявил, что Крым уже принял в этом году “свыше 6,5 млн туристов”, а также добавил, что “стратегическая цель — превратить полуостров в международный круглогодичный туристический центр россии”. К концу года, как я и предполагал, нарисуют цифру в “7 млн”, а то и больше… Напомню, что до оккупации в Крыму ежегодно отдыхало около 6 млн РЕАЛЬНЫХ туристов, и все пять лет для оккупантов это была психологическая планка, к которой они стремились натянуть свою липовую “статистику”.

9. Дадим слово прозревшему в оккупации Евгению Гайворонскому из Ялты: “Пока цивилизованное человечество отмечает День туризма, Крым уже 5 лет живет мечтой о возобновлении туризма. О возвращении настоящих туристов и духа туризма. С февраля 2014 года в Крыму есть пародия на туризм. Минимум настоящих туристов и максимум имитации в виде бюджетников, которые создают видимость. Этой видимостью они отвлекают внимание от уничтожения более 100 санаториев и здравниц, превращения некогда общедоступных мест в виллы путина, Аксенова и их клиентелы. Туризм заливается бетоном и изничтожается заборами. Убивается экология и убивается свобода — главные условия туризма и отдыха. Цивилизованный мир уже 5 лет держит карантин в отношении этих процессов в Крыму. Поэтому сюда не заходят круизные суда и не приезжают иностранные отдыхающие. Но свободу никому никогда не удавалось задушить. Природа еще жива и готова возродиться. Поэтому Крым скоро спасется от затянувшегося маразма…”.

Новости Крымнаша. Карантин

P.S. Не согласен с Гайворонским, что еще никому и никогда не удавалось задушить свободу. К сожалению, мир знает примеры, где свобода уже не только мертва, но и оставшиеся в живых люди свое рабство стали считать свободой. Пока Крым семимильными шагами будет двигаться именно к такой модели общества, цивилизованный мир будет держать полуостров на карантине — в этом я с Гайворонским согласен. Прискорбно только, что мир так и не понял, что на карантин надо сажать все это недоразумение под названием “россия”, а не заигрывать с ним и не заниматься бессмысленной и преступной политикой умиротворения, вызывающей еще больший аппетит у агрессора.

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Новини Криму кримські татари
Джерело
Джерело: crimeaua1.wordpress.com
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