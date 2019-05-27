1. Песню “Човен” группа “Один в каноэ” посвятила Тимуру Шаймарданову, пропавшему без вести в Крыму ровно 5 лет назад. В марте 2014 года крымчанин активно участвовал в гуманитарной помощи украинским военным в Крыму, а также подкупал российских военных и передавал разведданные на материк. За помощь украинским военным сыну Тимура — Марку — Минобороны Украины дало специальную награду для отца, которому на момент исчезновения было 33 года. 30 мая 2014 года пропал и крымскотатарский активист Сейран Зинединов, который занимался поиском Шаймарданова. Свидетели и родственники сообщали о причастности членов т.н. “крымской самообороны” к похищению обоих активистов. Посмотрите по ссылке фото и видео, а также прочтите подробней .

Пропавшими без вести в Крыму числятся и другие активисты.

2. В этот день, 26 мая 1978 года, родился участник Евромайдана Николай Шиптур. 9 марта 2014 года преступники из т.н. “самообороны” задержали его в Севастополе на акции в честь 200-летия Шевченко. После митинга завезенные из россии и местные ублюдки дубинками избивали людей, не поддержавших российское вторжение. Спустя год оккупанты приговорили Николая, который также подвергался пыткам, к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Шиптур стал первым после Революции Достоинства украинским политзаключенным в Крыму.

Николай Шиптур с сыном

3. В Крыму прошла очередная встреча общественного объединения “Крымская солидарность”. Жены, дети, отцы и матери крымских политзаключённых вновь встретились, чтобы поделиться переживаниями и надеждами, а также выразить солидарность друг другу.

Жена фигуранта "второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Бекирова

4. Как вы уже знаете, Международный трибунал обязал россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные корабли. Правозащитники из “Крым.SOS” решили напомнить о том, что такое статус военнопленного, как проходил захват моряков и какой была международная реакция.

5. Командир украинского буксира “Яны-Капу” Олег Мельничук, которого 25 ноября вместе с другими украинскими моряками захватили в плен российские оккупанты, празднует свое 24-летие. Олег на одном из судилищ попросил у оккупантов переводчика.

6. Сначала пропагандоны писали, что хрен кто будет пускать украинцев без виз в ЕС. Потом писали, что у украинцев нет денег, чтобы ездить в Европу без виз. И вот, БИНГО! Львов лишается туристов, потому что все украинцы ездят на выходные в Европу без виз: “Россиян здесь больше нет, а жители Киева, Харькова и Днепра предпочитают летать на выходные в Европу: это быстрее, интереснее и часто дешевле. У оплота украинских националистов теперь одна надежда — на привлечение богатых скандинавов. Правда, что им делать во Львове, не совсем ясно”, — написали севастопольские пропагандоны. Зато из Крыма можно улететь в Магадан, причем бесплатно.

7. В Севастополе оккупанты организовали празднование “Дня пограничника”. В центре города на площади Нахимова устроили военную выставку и концерт, на котором дети в военной форме плясали и пели песни на военную тематику. Представитель оккупантов зачитал обращение от имени Овсянникова, в котором он поздравил собравшихся идиотов с праздником и рассказал о “героической борьбе российских пограничников с украинскими диверсантами”. Понаехавший российский артист Николай Бурляев со сцены рассказывал про русофобию и санкции. Традиционно для таких шабашей работала палатка по агитации молодого мяса в армию ихтамнетов.

8. В Крыму все стабильно. Дидываивательные шабаши с привлечением детей в военной форме и ряженых кизяков продолжаются. На шабашах в большом количестве присутствую красные тряпки. Проводят и очередные “военные реконструкции” — все никак не навоюются реконструкторы хреновы! Это в Керчи сегодня.

9. Дети в Джанкое учились воевать. А как провели воскресный день ваши дети?

10. Теперь и Набережная Ялты стала местом выгула дурдома из секты НОД с предложением уверовать в ватный особый путь. Раньше ватоголовые проводили свои шабаши возле памятника Кобзарю.

11. Сьогодні 1897-ий день каменепаду в Криму.

12. Обидно — хоть плачь! Как на глазах меняется привычный облик Симферополя! На Кубике снесли КАМЕННЫЕ бутики, в которых продавалось много классного товара самого разного значения: от текстиля до грузинского хлеба. Заменили их ДЕРЕВЯННЫМИ ларьками, в которых продают всякую непонятную х##ню. В маршрутках заменяют МЕСТНЫЕ пункты следования на чужие, понятные для ПОНАЕХАВШИХ. Например, пишут не “Абдал”, понятное каждому симферопольцу название, а “Городское кладбище”. В любимой кафешке в бегущей строке пишут не “шаурма”, а “шаверма”. Шо це таке и чем его едят, то один Бог знает. И картинка, которая меня сегодня добила: стоит на остановке группа ребят 15-16-ти лет в военной форме и с рюкзаками (видимо, с каких-то сборов). У девчонок на ногах военные ботинки, сами одеты в военный камуфляж. Агрессивны к друзьям и к окружающим. На следующей остановке — закрытые татарские девчонки — тихие, скромные, сосредоточенные. Два мира, две ипостаси юности, две картинки моего Симферополя — украинского и чужого. Очень тяжело на душе(((

P.S. В ответ на сообщение из последнего пункта дайджеста жительница Алушты описала свои ощущения от оккупированного Крыма. Это сообщение завершит сегодняшний выпуск: “Воротит от новых названий: “Кормилица”, “Петруша”, “Любавушка”, “Алкомаркет”, от аквафрешей и колорадок, от хамовитых, самоуверенных, акающих понаехов, от бомжей и пьяни, от ошибок в объявлениях (например, “проФФессиональное оборудование”), от заграждений, заборов и объявлений на остановках об “угрозе терроризма”. Еду на днях на маршрутке. Одна бабка-ватница кричит другой через весь автобус: “Там террористов поймали, на земле лежат! Жаль, проезжать там не будем, не увидим”. Другая кричит в ответ: “Правильно! Чтобы не гастролировали тут. Расстреливать их надо!”. Муж с работы пришел, рассказал, что поймали продавцов наркоты. Долго они лежали на земле, пока проверяли их вещи, оформляли задержание. Раньше такого не было — сейчас все стены расписаны, предлагают соль, порох и др. А ватники уверены, что кругом террористы… Кому они нужны? Если ждать беды, то только от ФСБ, от “русского мира”.

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