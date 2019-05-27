1. Песню “Човен” группа “Один в каноэ” посвятила Тимуру Шаймарданову, пропавшему без вести в Крыму ровно 5 лет назад. В марте 2014 года крымчанин активно участвовал в гуманитарной помощи украинским военным в Крыму, а также подкупал российских военных и передавал разведданные на материк. За помощь украинским военным сыну Тимура — Марку — Минобороны Украины дало специальную награду для отца, которому на момент исчезновения было 33 года. 30 мая 2014 года пропал и крымскотатарский активист Сейран Зинединов, который занимался поиском Шаймарданова. Свидетели и родственники сообщали о причастности членов т.н. “крымской самообороны” к похищению обоих активистов. Посмотрите по ссылке фото и видео, а также прочтите подробней .
Пропавшими без вести в Крыму числятся и другие активисты.
2. В этот день, 26 мая 1978 года, родился участник Евромайдана Николай Шиптур. 9 марта 2014 года преступники из т.н. “самообороны” задержали его в Севастополе на акции в честь 200-летия Шевченко. После митинга завезенные из россии и местные ублюдки дубинками избивали людей, не поддержавших российское вторжение. Спустя год оккупанты приговорили Николая, который также подвергался пыткам, к 9 годам заключения в колонии строгого режима. Шиптур стал первым после Революции Достоинства украинским политзаключенным в Крыму.
Николай Шиптур с сыном
3. В Крыму прошла очередная встреча общественного объединения “Крымская солидарность”. Жены, дети, отцы и матери крымских политзаключённых вновь встретились, чтобы поделиться переживаниями и надеждами, а также выразить солидарность друг другу.
Жена фигуранта "второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Бекирова
4. Как вы уже знаете, Международный трибунал обязал россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные корабли. Правозащитники из “Крым.SOS” решили напомнить о том, что такое статус военнопленного, как проходил захват моряков и какой была международная реакция.
5. Командир украинского буксира “Яны-Капу” Олег Мельничук, которого 25 ноября вместе с другими украинскими моряками захватили в плен российские оккупанты, празднует свое 24-летие. Олег на одном из судилищ попросил у оккупантов переводчика.
6. Сначала пропагандоны писали, что хрен кто будет пускать украинцев без виз в ЕС. Потом писали, что у украинцев нет денег, чтобы ездить в Европу без виз. И вот, БИНГО! Львов лишается туристов, потому что все украинцы ездят на выходные в Европу без виз: “Россиян здесь больше нет, а жители Киева, Харькова и Днепра предпочитают летать на выходные в Европу: это быстрее, интереснее и часто дешевле. У оплота украинских националистов теперь одна надежда — на привлечение богатых скандинавов. Правда, что им делать во Львове, не совсем ясно”, — написали севастопольские пропагандоны. Зато из Крыма можно улететь в Магадан, причем бесплатно.
7. В Севастополе оккупанты организовали празднование “Дня пограничника”. В центре города на площади Нахимова устроили военную выставку и концерт, на котором дети в военной форме плясали и пели песни на военную тематику. Представитель оккупантов зачитал обращение от имени Овсянникова, в котором он поздравил собравшихся идиотов с праздником и рассказал о “героической борьбе российских пограничников с украинскими диверсантами”. Понаехавший российский артист Николай Бурляев со сцены рассказывал про русофобию и санкции. Традиционно для таких шабашей работала палатка по агитации молодого мяса в армию ихтамнетов.
8. В Крыму все стабильно. Дидываивательные шабаши с привлечением детей в военной форме и ряженых кизяков продолжаются. На шабашах в большом количестве присутствую красные тряпки. Проводят и очередные “военные реконструкции” — все никак не навоюются реконструкторы хреновы! Это в Керчи сегодня.
9. Дети в Джанкое учились воевать. А как провели воскресный день ваши дети?
10. Теперь и Набережная Ялты стала местом выгула дурдома из секты НОД с предложением уверовать в ватный особый путь. Раньше ватоголовые проводили свои шабаши возле памятника Кобзарю.
11. Сьогодні 1897-ий день каменепаду в Криму.
12. Обидно — хоть плачь! Как на глазах меняется привычный облик Симферополя! На Кубике снесли КАМЕННЫЕ бутики, в которых продавалось много классного товара самого разного значения: от текстиля до грузинского хлеба. Заменили их ДЕРЕВЯННЫМИ ларьками, в которых продают всякую непонятную х##ню. В маршрутках заменяют МЕСТНЫЕ пункты следования на чужие, понятные для ПОНАЕХАВШИХ. Например, пишут не “Абдал”, понятное каждому симферопольцу название, а “Городское кладбище”. В любимой кафешке в бегущей строке пишут не “шаурма”, а “шаверма”. Шо це таке и чем его едят, то один Бог знает. И картинка, которая меня сегодня добила: стоит на остановке группа ребят 15-16-ти лет в военной форме и с рюкзаками (видимо, с каких-то сборов). У девчонок на ногах военные ботинки, сами одеты в военный камуфляж. Агрессивны к друзьям и к окружающим. На следующей остановке — закрытые татарские девчонки — тихие, скромные, сосредоточенные. Два мира, две ипостаси юности, две картинки моего Симферополя — украинского и чужого. Очень тяжело на душе(((
P.S. В ответ на сообщение из последнего пункта дайджеста жительница Алушты описала свои ощущения от оккупированного Крыма. Это сообщение завершит сегодняшний выпуск: “Воротит от новых названий: “Кормилица”, “Петруша”, “Любавушка”, “Алкомаркет”, от аквафрешей и колорадок, от хамовитых, самоуверенных, акающих понаехов, от бомжей и пьяни, от ошибок в объявлениях (например, “проФФессиональное оборудование”), от заграждений, заборов и объявлений на остановках об “угрозе терроризма”. Еду на днях на маршрутке. Одна бабка-ватница кричит другой через весь автобус: “Там террористов поймали, на земле лежат! Жаль, проезжать там не будем, не увидим”. Другая кричит в ответ: “Правильно! Чтобы не гастролировали тут. Расстреливать их надо!”. Муж с работы пришел, рассказал, что поймали продавцов наркоты. Долго они лежали на земле, пока проверяли их вещи, оформляли задержание. Раньше такого не было — сейчас все стены расписаны, предлагают соль, порох и др. А ватники уверены, что кругом террористы… Кому они нужны? Если ждать беды, то только от ФСБ, от “русского мира”.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.