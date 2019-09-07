1. В россии приговорили к 4 годам колонии общего режима гражданского активиста Константина Котова, которого обвинили в “неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий”. Константин Котов постоянно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма россией, занимался организацией передачи продуктов военнопленным украинским морякам в СИЗО Москвы.

2. “Путают журналистику с пропагандой” — крымские активисты о телеканале “Миллет”, который создан оккупантами в 2015 году вместо закрытого крымскотатарского телеканала “ATR”, журналисты которого говорили правду о Крыме.

3. Оккупационный “суд” обязал Олега Зубкова, сын которого построил пятиэтажный частный дом на землях индивидуального жилищного строительства, “привести объект в соответствие нормам” — т.е. снести два этажа и пристройки. С очередным камнем с неба тебя от благодарных высвободителей, которым ты помогал оккупировать Крым!

4. И шо там “боевые львы” Зубкова, уже всех бандеровцев победили?

5. Армянск продолжает чахнуть: “Сегодня, конечно же, по сравнению с прошлым годом, не такой резкий запах в воздухе, но что бы нам ни говорили официально и неофициально, всё же льётся с глаз, с носа и режет в горле. Это не насморк и не амброзия (не надо переубеждать и что-то доказывать — НАДОЕЛО!). Листья меняют свой цвет, и не из-за того, что пришла осень (мы знаем золотой цвет осени), а из-за того, что всё-таки ВЫБРОСЫ ЕСТЬ! Этой зимой по несколько раз вызывали в следственный отдел (и не только одних нас), делали медэкспертизу, есть результаты и последствия… Но со стороны власти толку никакого — только время потеряли. По телевизору Аксёнов и Константинов конкретно для Армянска говорили и обещали, что наше "Здравоохранение" летом выделит каждому ребёнку путёвки на оздоровление! ЛОЖЬ! Никто за всё лето даже не предложил, хотя мои дети проходили школьный медосмотр (как всегда, для галочки). Уехать некуда, не на что. Смотришь на это всё… и опускаются руки. Остаётся только продолжать жить, плыть по течению. Обидно, что нас перестали считать за людей, хоть закричись о помощи. Анонимно, пожалуйста”, “Да, воняет, да, выбросы бомбят, и да, выживут сильнейшие. Страшно, обидно и, главное, чувство безысходности угнетает”, “Меня лично ничего не угнетает. Пусть как есть, так и есть. Стоны в сетях — для самоуспокоения. Не боремся — так нам и надо”, “Я дышать не могу. Нос разъело. Сын всю ночь кашляет, если окно открыто. Постоянно депрессия, расстройство желудка, горло жжёт и т.д. Сколько можно?”, “Вот такие крымские власти. У них другие проблемы”.

6. Гоблин пригрозил заводу “Титан” в Армянске “национализацией”, если завод не погасит долги в размере 1,8 млрд. руб. До оккупации предприятие было успешным, с хорошими зарплатами, без долгов и без кислотных выбросов.

7. Ватники Армянска думали, что им дадут пожаловаться Гоблину, но что-то пошло не так: “Такого унижения и чувства неловкости за организаторов "прямого эфира с Аксеновым", где, как было анонсировано, "каждый может задать вопрос", давно не испытывал. Выстроили пришедших в шеренгу, наскоро спросили о вопросах, и все. Больше к нам никто не подходил, использовали в качестве фона или массовки. Вопросы же задавали заранее отделенные от толпы люди, видимо, под заранее подготовленные ответы. Народ, поняв, что его в очередной раз одурачили, начал потихоньку расходиться, ругая устроителей спектакля. И зачем эта показуха? Люди, вас используют! Какой позор!”, — написал понаехавший до оккупации из россии в Крым Виктор Мохов, ныне являющийся “депутатом”.

8. Коммуняки верны себе: в “предвыборном” спаме опять обеими руками ностальгируют по плановой экономике. “Отсидим пятилетку за четыре года!”, в общем.

9. В оккупированном Севастополе теперь дышат по расписанию: “С сегодняшнего дня новое расписание посещения музея-заповедника Херсонес. С 7 до 19. Вечером люди только пришли к морю, а громкоговоритель безостановочно стал вещать, что заповедник закрыт, всем покинуть территорию. Солнце еще не село, но прогулки уже запрещены! Бедные люди, не переставая возмущаться, покидали побережье. Дышим по расписанию!”, “А как же побродить по подсвеченным руинам?”, “Еще чего захотели! А вдруг поломаете, разобьёте?! Зато как красиво издали смотрится, для демонстрации. Боже мой, сил уже нет слышать о подобном издевательстве над севастопольцами”.

10. Пленные пообщались про паспорта: “Кто получал Шенген с крымским загранпаспортом? Через какую страну подавали? Были ли отказы?”. Ответы: “Какой Шенген? Алиэкспресс перестал работать с Крымом. Цены такие, что сдохнуть можно. Заграница большой болт положила. Мы отрезаны от мира и выброшены”, “С крымской пропиской не принимают даже документы на рассмотрение. Если на свой страх и риск уговорите принять, все равно выдадут с отказом. Даже с приглашением от родственника, живущего в Евросоюзе, будет отказ. Один раз отказали, больше нет смысла подавать (разрешение не дадут). Не верьте "визовым центрам", которые за большие деньги обещают вам положительный исход дела. Все консульства негласно договорились гражданам с крымской пропиской визы не давать. С украинским паспортом было бы все быстрее и проще”, “Ну вот, и это разве не резервация?”, “Тут было написано, что некоторые дают, но лучше не рисковать. Проще с укр паспортом”, “Вы чеее. Я работаю в визовом центре. Хочу сделать Шенген сыну крымчанину с регистрацией в Москве. Сказали, забудьте про Шенген, пока прописку не поменяете”, “Крымчанам лучше через Киев получать, если США виза, а так просто оформляете через Херсон биометрику и наслаждаетесь 10 лет”, “Сделайте Укр паспорт”, “Муж подавал. Греция отказала. Паспорт получен в МСК, прописка — Крым. Больше не подавал, с первым отказом уже можно не соваться”.

P.S. “Нас перестали считать за людей, хоть закричись о помощи” — жалуются ватники. “Больше к нам никто не подходил, использовали в качестве фона или массовки” — написал понаехавший оккупант. А они думали, что “фон и массовку”, которыми предатели Украины были в 2014 году, кто-то станет считать за людей? Какие же в*тники наивные…

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