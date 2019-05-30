1. Оккупационные спецслужбы все глубже проникают в частную жизнь крымчан. Правозащитники, общественные деятели, активисты считают, что на полуостров возвращаются традиции 1937-го года: сосед доносит на соседа, а за работниками на предприятиях следят “органы”.

Таких фактов становится все больше: “Сейчас во всех медицинских учреждениях введена должность заместителя врача по безопасности, по терроризму. Подкидывают пакеты, смотрят, через сколько времени люди сообщат об этом пакете. Это все происходит в реальности. Атмосфера запугивания, страха”, “Донос может быть стартом для уголовного дела… Секретным свидетелем, как часто показывает практика, может являться сам сотрудник ФСБ”. Нередки случаи, когда на крымчан стучат понаехавшие. Об одном таком эпизоде отрапортовали российские пропагандоны в 2015 году, когда понаех из Таганрога донес на водителя автобуса, который слушал украинское юмористическое шоу, где шутили на тему политики и прозвучал лозунг “Слава Украине”. Появилось в Крыму и первое уголовное дело в отношении крымского татарина о так называемом недоносительстве: когда человек что-то якобы знал, но не настучал. Бывает, что оккупанты заставляют писать доносы на своих коллег, друзей, а также начинают следить за теми, кто часто выезжает на материковую Украину.

2. Одна ватница на работе с утра: “Ой, звонила подруга, работавшая в Министерстве экономики Крыма. Так жалко, ее уволили, и еще 10 человек после проверки прокуратуры. Выяснили, что они в 14-15-16 годах ездили в Украину по украинским паспортам!”. Напомню, в начале мая сообщалось, что два десятка коллаборантов могут быть уволены из оккупационной администрации Алушты за поездки на материковую Украину. Предатели не сдали паспорта оккупантам, а заявили, что потеряли их, чтобы ездить на свободу. Многие, как выяснилось, ездили на материковую часть Украины на ЛЕЧЕНИЕ, но большинство наведывали своих родственников. “Прокуратура” оккупантов выясняет, почему “чиновники” не воспользовались медицинскими услугами “в россии”

3. Лекарств нет, но вы держитесь! По ссылке прочтите, как оккупанты избавляются от нетрудоспособного и малообеспеченного населения в Крыму! Аналитика подготовлена правозащитниками “Крым.SOS”

4. Ватники Керчи жалуются, что оккупанты притащили свою культуру в Крым: “Что это за цирк с ряжеными в Аджимушкае? Кто что думает? Какие ещё "керченские казаки"? Их тут отродясь не было. Как по мне, они там вообще не в тему, подмешивая к местным традициям свою субкультуру (+ видео под названием “Керченские казаки устроили джигитовку в Аджимушкае”)”. Комментарии: “Пох*й. Лишь бы не наркоманили”, “Ага, эти на стакане”, “Знаете, хоть что-то интересное!”, “Интересно будет, когда они нагайками народ п*здеть будут”, “Керченские казаки)) — уже весело”, “Цирк уехал, клоуны остались”, “Скоро и чукотские появятся”, “Просто очередные клоуны режима. Но тенденция хреновенькая, если эти будут себе позволять то, что в россии позволяют”, “Казаки Гитлера поддерживали в полном составе в войну”, “Казаки понаехали”, “Патриоты Раши, хул…”, “Здесь рф. Праздник в этой стране подразумевает казаков, баб в кокошниках, детей в форме, лицо с Кавказа, жарящего непонятное мясо, попа и силовиков. Вот только Аджимушкай — не то место, где стОит устраивать такое. Там бы тихо постоять, подумать, помянуть”, “Ну да, забавно, какие-то псевдо тенденции пошли странные”, “В Севастополе этим коренным "севастопольским казакам" собирались гектарами землю выделять и миллионы на обустройство хутора. Народ подофигел”, “Потом будет, как на Кубани, везде казаки, строят из себя непонятного кого”, “Да, это дерьмовая тенденция. Это политика государства — насаждение духовных скреп с помощью попов, казаков, храмов, НТВ, РЕН-ТВ и прочего дерьма”

5. Второй сорт: “Расскажу мой личный опыт. Интересные вещи по вопросу трудоустройства крымчан в россии. Звоню ради интереса по многоканальному телефону (8800 и далее). Спрашивают регион проживания. Говорю: Крым. Спрашивают наличие гражданства — Россия. "А раньше паспорт украинский был?". Отвечаю: да, прописка крымская. "К сожалению, данные граждане нашей службой безопасности как работники не рассматриваются". Работа связана, по-моему, с уборкой. Такие дела, господа крымчане. А вы сталкивались с подобным?”, “Да, крымчане — это полуграждане. Они не котируются нигде, им не дают кредиты, банковские карты, и с работой тоже, как оказывается. Только белорусы, киргизы, казахи имеют право работать в россии. Крымчане тоже могут, но иногда вот так идёт разговор с работодателями”

6. МТС, которого в Крыму НЕТ, и правда, нет совершенно. Севастополь пишет: “100500 раз хочу добавить в Черный список МТС. То, что связь кошмарная, это знают все, но с такой хренью столкнулась первый раз!!! Если раньше могла дозвониться маме с 5 попытки, то последние недели 2 связи нет совсем. Грешили на телефон, но оказалось, что такая проблема по всей улице Тургенева (центр города, параллельно ул. Карантинной). Нет ни связи, ни мобильного интернета. Вызвать скорую или другую экстренную службу — приходится бежать на соседнюю улицу. Пишу сюда, так как знаю, что группу мониторят сотрудники МТС. Звонки оператору проблемы не решили”, “На Юмашку еще поедь — голоса мертвых в трубке услышишь”, “Не до такой степени, конечно, но на Маринеско тоже проблемы со связью. В одной комнате ловит, в другой наполовину, в третьей вообще связи нет, говорить невозможно — всё булькает, хрюкает. Одни нервы только”

7. Нацист Горный скулит, что Крым снова не готов к курортному сезону, цены бешенные, логистики нет, рекламы Крыма в россии нет, пляжи пустые, а крымских пропагандонов, которые, по его словам, “захлебываются от счастья в своих сказках про развитие туризма”, обвинил во лжи

8. Рашисты собрались понаехать на отдых, но местные не сдаются: “Собираемся в Ялту. Подскажите, пожалуйста, как у вас обстоит ситуация с корью? А то все пугают об эпидемии кори на Украине, а Ялта близко”. Ответы: “Не верьте — не корь. Мы все тут при смерти. Марсианская язва 9 уровня 5 степени”, “Инквизиторы сожгли последних заболевших ещё пять лун назад! Мы же ворона посылали вам”, “Скафандр космонавта Вам в помощь”, “Ситуация с корью нормальная. У всех”, “Я болен корью, все родственники вот уже по второму кругу корни собирают, кошка от кори сдохла, кароч, капец”, “Тут бочки на дне моря с химией опасной”, “Она повсюду разбросана”, “Море здесь солёное и пенитца! Туалетов нехватка! Подозреваю, связь есть!”, “Да отдыхающие такие страшные вирусы привозят, с каждым годом хуже и хуже лечатся!!!!” . Для справки: с начала года в Крыму зарегистрировано 156 случаев заболевания корью

P.S. “На заправке увидел, как цена за литр в гривнах стыдливо заклеена бумажкой с надписью "рубль". Точная иллюстрация того, как "русский мир" отбирает чужую жизнь, судьбу, страну, чтобы поверх наклеить иллюзию своего величия”.

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