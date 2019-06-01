1. Сегодня оккупанты начали судить крымскотатарскую активистку и правозащитницу Лутфие Зудиеву. Судят ее за упоминание в чужом посте в Фейсбуке в 2014 году, когда другой человек “тегнул” её в сообщении. Проходит судилище и над задержанной и отпущенной накануне супругой фигуранта второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”, координатора инициативы “Крымское детство” Мумине Салиевой.

2. Поддержать репрессируемых крымскотатарских активисток и правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву сегодня под здание “суда” пришло множество людей. Оккупанты стянули ОМОН и автозак.

3. Почему оккупанты прессуют именно верующих крымских татар? Всё очень просто — соблюдающие крымские татары не боятся лысого плешивого карлика и его слуг. Аллаха боятся, а рузке сцаря — нет.

4. Оккупанты перевели Владимира Балуха из штрафного изолятора в тюремную больницу

5. Из Симферополя в Подмосковье на военную службу оккупанты отправили сегодня 152 призывников. Всего в ходе “весеннего призыва”, который нарушает Женевскую конвенцию, в армию оккупанта призовут около 2800 крымчан. По ссылке ознакомьтесь с текстом 51 статья конвенции ООН

6. Феодосию и окрестности снова трясет: “Всех только что трухануло? 11:22 и 11:24”, “Та каждый день трухает от этой жизни”, “Репетиция Авиадартса”, “Миллион предупреждений было, что сегодня Чауду бомбить будут, Авиадартс, Авиамикс”, “Путен решил все-таки снести ветхое жилье. Щас еще 40 таких развлечений путенской стабильности, и можно будет на месте разрушенных зданий устраивать стройку — виллы для чиновников”, “Так дом может рухнуть. Окна вибрируют”, “У меня дом 50-х годов. Чтобы ты понимал, уже штукатурка сверху попадала. Как бы дом не упал. На автовокзале трухануло, что окна ходуном и люстры”, “Сейчас ещё сильней”, “Мы подумали, гром”, “Третий взрыв”, “Стены движутся”, “Даже в селе, которое находится в 12 км от Фео, было слышно”, “Бедный Крым может и рассыпаться, постоянно что-то взрывают”, “Вот истребители пролетели”, “Ухх, как шторы летают на окнах”, “Бедные жители моря (рыбы и т.д.)”, “Вот дельфинов мне жаль”, “Приморский, Береговое, Камыши особенно трясёт. Хренасе трухает. Переживаю за стекла. Страхово как-то”, “На Карантине очень хорошо почувствовалось. И слышно, и люстра прыгает”, “Авиадартс — гады, поспать не дадут”, “Учения, ещё и истребители летают”

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7. Утром 30 мая у ворот пляжа базы отдыха “Прибой” в Коктебеле выставили охрану. Люди в камуфляже не пускали никого не только на территорию, но и к побережью. Официальная причина — аварийное состояние имущественного комплекса. Но жители поселка уверены: здесь будет частная территория, что косвенно подтвердили понаехавшие из Анапы, которые ответили местным жителям, что хотят взять территорию в аренду для какого-то строительства. Кроме того, жители поселка жалуются, что он утопает в мусоре. Пропагандоны добавили: “Ранее власти республики ограничили доступ к береговой полосе в Тихой бухте, где многие десятилетия наслаждались "диким" отдыхом автомобилисты. Теперь подъехать к берегу нельзя, ближайшее место парковки находится в сотнях метров от уреза воды. Пляж благоустроили заборчиками, напоминающими загон для скота”

8. Атаку на коктебельский пляж удалось отбить. Но люди подозревают, что это ненадолго, а некоторые ватники пишут: “Я начинаю верить в то, что мы живём на оккупированной территории”. Но ситуация в Коктебеле — лишь капля в море. Сообщения о закрытых пляжах приходят регулярно и отовсюду

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9. На паблике Судака разместили картинку с картой Крыма и фотографией Шойгу. На карте отмечены места, где оккупанты отбирают землю, а также написаны слова, которые произносит якобы Шойгу: “Любимовка — дачи нам. Казачья бухта — новострой тоже нам. Лабораторная балка — санаторий снова нам. А местным — дать прикладом по зубам”. Комментарии: “Военные все пляжи отберут, а на население плевать”, “Админы, что за бред вы постите?”, “Бред разве?! Идите потрогайте заборы своими руками, под Алчаком, Капсель загородили под прикрытием форума Таврида. Меганом принимает последний год наших гостей, уже предупредили, и там скоро потрогаете забор. Вот такой вот бред”, “А помнится, хвалили россию. Насчет пляжей — еще не то будет. Ждите комендантский час”, “ТАК ВАМ И НАДО”

10. Начать делать качественное вино или запретить качественное вино? “Виноделы Крыма предлагают Медведеву запретить госзакупки еще двух видов вина”. До оккупации отсутствие запретов на ввоз в Украину иностранных вин не мешало винзаводам Крыма успешно развиваться

11. Армянск и демократия говени: “Городская администрация опять будет палкой гнать своих работников, чтобы те шли на выборы в сентябре и голосовали за ЕР?”, “А вы знаете, если заводчане пишут в местных пабликах про городские проблемы, то их может уволить начальство! Народ шантажируют и запугивают!!! Круто работает профсоюз. Хорошая у нас свобода слова, соблюдены все каноны конституции”

P.S. “В Ялтинском морском порту творится бардак: порт потребовал с частных перевозчиков по 25 рупь с каждого пассажира за посадку/высадку, т.е. 50 руб/рейс. Перевозчики отказались платить, порт отказался их обслуживать. Причалы в Алупке и Мисхоре — в руинах… Дорога Соколиное-Ай-Петри — как после бомбежки. А это единственная дорога к одной из самых посещаемых горных локаций Крыма — БКК (Большой каньон Крыма). Было до оккупации Ялтинское ралли — были регулярные ремонты. Сейчас — дичайшие ямы и лес, завоевывающий дорогу. Одна из причин убитости дороги — котой*бы по ней завозят на Бедене-Кыр в воинскую часть “Купола” уголь, воду, стройматериалы и оборудование — чтобы воевать с Омеригой. Тяжелые грузовики убили и без того подубитую дорогу. В общем, готовимся к мильйонам туристOFF”.

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