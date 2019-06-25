1. Фигуранты ялтинской группы “дела Хизб ут-Тахрир” Инвер Бекиров, Арсен Джеппаров, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов и Муслим Алиев высказали своё последнее слово на заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде г. Ростов-на-Дону. Политузники, обвиняемые оккупантами в “терроризме”, отметили незаконность действий суда и необоснованность обвинений. Сегодня же оккупанты продлили всем крымским татарам арест еще на 2 месяца

2. Ватники села Поповка Сакского района просят путина снова спасти Крым: “Уважаемый Владимир Владимирович, через пять лет опять — СПАСИТЕ КРЫМ! Застройка пляжей, добыча песка уничтожают лучшие пляжи западного Крыма! Под видом инвестиционных проектов у нас отнимают лучшее побережье. Нерациональное, хищническое освоение бюджетных денег убивает Крым. На пляжах Ойбурской и Аджибайчикской пересыпей, на 30 гектарах хотели строить креветочную ферму. А все жители хотят здесь природный парк Ойбурский! Спасите Донузлав! Выкачка песка — инвестиционный проект нефтеперерабатывающего завода уничтожит наш лучший детский курорт! Спасите уникальную природу Крыма! Сохраним Крым для наших детей! Крым — это народ! (Все хором) СПАСИТЕ КРЫМ!”

3. В Симферополе во время очередного проливного дождя затопило здание собора Православной церкви Украины, с которого оккупанты сорвали крышу якобы для ремонта. Собор оккупанты отжимают — сегодня был очередной “суд”. Прихожане, которые помогали вычерпывать воду и убирать рухнувшую штукатурку, просили публично не называть их имена в целях безопасности. Такая нынче атмосфера царит в оккупированном Крыму

4. Секта РПЦ под вывеской “УПЦ МП” в Кизилташе (Краснокаменка) пути истинному росгвардейцев-понаехов научала — как народ крымский в смирении духа держать

5. Очередное ЧП в Керченском проливе под управлением оккупантов. Сел на мель российский теплоход “Siberin-1” c грузом угля на борту. По сообщению оккупантов, судно село на мель при отходе от причала порта “Кавказ”. Мост изменил течения и глубину моря в этом районе

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6. Арестованный Херсонским городским судом по подозрению в участии в “самообороне” Крыма севастополец Степан Резуник выезжал из аннексированного Крыма в Киев, чтобы “оформить визы для въезда в страны ЕС”. Об этом сообщила российским пропагандонам ватная супруга арестованного боевика Ирина Резуник. Брешет ватница — за безвизовым паспортом он поехал, а не за “визами”. От грамоты “за активное участие в выполнении боевых задач по защите Севастополя”, которую российские оккупанты выдали Резунику, ватница тоже открестилась, заявив, что “такие есть у половины Крыма”

7. Российские бояре отгораживаются от севастопольской челяди всеми доступными средствами: “Заезды на дикий пляж недалеко от Солдатского перекрыли с обеих сторон землей. По некоторой информации, на пляж Адмиральская лагуна приехал отдохнуть некий генерал полиции. Ему все понравилось, и он прогулялся дальше на дикий пляж, а там полно машин и костров! Возмутился и уехал! На следующий день приехали ГАИ и 3 грузовика с землей. Высыпались со стороны Челнокова, а потом и со стороны мола”

8. Севастополь и новая российская нечисть: “Сегодня, пока прошел по проспекту Нахимова от ул. Маяковского до ул. Айвазовского, почувствовал себя героем фильма ужасов про зомби. Со всех сторон к тебе тянутся руки то каких-то грязных полупьяных бомжей, то старух с предложением всем им подать "целковый". Блин, откуда в наш город завезли столько профессиональных попрошаек?”, “Это бизнес. Отводил ребенка в школу. Видел, как эти колясочники из подъезда выбирались и в машину усаживались. Их потом развозят по городу. Крым — новая территория для российской нечисти”

9. Оккупированная россией Евпатория как-то сильно запроцветала без воды, света и интернета, но виновный найден: “Зашибись, что происходит вообще? У кого-то света нет, у кого-то воды нет, у кого-то интернета нет. Они вообще там офигели, что ли? Анон”, “Они на своём месте, офигеваем мы. Главное, в Сирии, в Венесуэле. Крым в полной гавани”, “Готовим вопросы путину на следующий год”, “У нас сегодня два раза электричество исчезало. Интернет тоже чудил”, “Как Володя говорит: "мы на пороге прорыва". Надеюсь, скоро прорвёт, и нынешнюю власть смоет бесследно”, “Терпи, раб!!!”, “А это чтоб жизнь мёдом не казалась. Так, глядишь, и париться по разной ерунде меньше будут”, “Мы в частном доме живем, напор со спичку. А сейчас уже ржавая пошла”, “Где электричество? Его же так много, что можем делиться с материком”, “У меня тоже периодически возникает этот вопрос. Или новые станции ток для Вовы запускали, чтобы отчитаться о бабках?”, “Электричество вырубается — вот и инет пропадает”, “Здесь все украинское. Саботажники сидят и во власти, и в ГУПах. Они спецом все так делают. На словах только они патриоты, а в душе-то — предатели”

10. Оккупанты не смогли ровно установить светофор. Табло с цифрами отсчета повесили горизонтально дороге: “Новый светофор в Никите. Шедевр, конечно. Но хочу заметить, что со встречной стороны нет светофора с отсчётом цифр. Руки откуда растут — ясно, а вот голова — нет”, “Обосрались по полной. Просто позор. Элементарно не могут светофор повесить по-человечески, чтобы не наложать”, “Все через жопу! Какое руководство, такое и выполнение работы! Срала, мазала, липыла!”, “Смотрю, проще в космос полететь, чем установить светофор в городе”, “Верхние цифры — это если ты лежишь боком на приборной панели”, “Пля, ну дебилы, это точно. Когда проверяли, ведь 100% увидели косяк, но не заменили. На Савельева 2 заделывали тротуар, который два месяца разрытый. Высыпали асфальт, и так и оставили кучей. Как их назвать вместе с их руководителями? Только ДЕБИЛЫ”, “Я сегодня едва шею не свернул и глаза не поломал, пока понял, что там за иероглифы светятся”, “Сегодня проезжала, тоже это заметила. Вот не могут у нас нормально ничего сделать”

11. Вытянули меня вчера в центр Феодосии. Воскресенье, 18-19 часов вечера. Жара спала. И… в городе пусто. Нет, люди немного есть, но по нашим меркам — ПУСТО. Вылезли местные погулять, немного приезжих. И как показатель, это кафе — кафе все пустые

P.S. “Севастополь. Рынок. Общаются два мужика в том возрасте, когда торговать железками на рынке интересней, чем доживать жизнь пенсионером: — Сколько можно народ душить?! Проверки, налоги, цены на всё растут! — И не говори. Чувствую, эта россия со своим путиным доиграются!!! А весной 2014 года у обоих на торговых палатках аквафреши и колорадки висели. Глубинный народ в глубокой жо…”.

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